Адвокат: представленный МОК новый аффидевит Родченкова не объяснил подделку его подписей 🔊 Воспроизвести Адвокат Алексей Панич © Валерий Шарифулин/ТАСС



По данным почерковедческой экспертизы, электронная подпись Родченкова стоит только на двух из девяти документов



Международный олимпийский комитет (МОК) в ответ на обвинение в недостоверности подписей Григория Родченкова передал в Спортивный арбитражный суд (CAS) документ, который не объяснил их подделку. Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Панич, представляющий в CAS интересы биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.



МОК по итогам слушаний сделал заявление о том, что предоставил CAS нотариально заверенное заявление своего свидетеля Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов (письменных показаний), представленных в ходе разбирательства. Международный олимпийский комитет (МОК) в ответ на обвинение в недостоверности подписей Григория Родченкова передал в Спортивный арбитражный суд (CAS) документ, который не объяснил их подделку. Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Панич, представляющий в CAS интересы биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.МОК по итогам слушаний сделал заявление о том, что предоставил CAS нотариально заверенное заявление своего свидетеля Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов (письменных показаний), представленных в ходе разбирательства. "Предоставленный МОК в CAS новый аффидевит Родченкова не объясняет подделку подписей. В нем он признал, что не подписывал ни одного из своих показаний, но дал согласие на использование его электронной подписи. Однако, по данным почерковедческой экспертизы, электронная подпись Родченкова стоит только на двух из девяти документов, а в семи остальных случаях подписи были сделаны другим лицом", - сказал Панич.



"МОК не предоставил нам нотариально заверенный новый аффидевит, стороне биатлонисток был передан лишь одностраничный документ, не имеющий никаких следов нотариального удостоверения. Мы запросили у МОК документ с печатью нотариуса для проверки его подлинности, однако он не был предоставлен. Отмечу, что новый аффидевит датирован 2 марта 2020 года, то есть его не существовало на дату предъявления обвинений российским биатлонисткам. Единственные документы, которые существовали на дату предъявления обвинений - это аффидевиты с поддельными подписями", - подчеркнул адвокат.



Зайцева, Романова и Вилухина на слушаниях в CAS 2 и 3 марта оспорили решение дисциплинарной комиссии МОК отлучить их пожизненно от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. ТАСС Категории: политика, спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, ВАДА, МОК, отстранение — статья прочитана 225 раз Комментарии