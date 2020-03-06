Зарубежные читатели: очень уважаем Путина, но не понимаем, почему он такой гомофоб 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Сергей Гунеев



Зарубежные читатели активно обсуждают предложение Путина внести поправки в Конституцию, запрещающие однополые браки. Но среди комментаторов единства мнений нет. Одни невероятно возмущены и рассуждают о концентрационных лагерях для гомосексуалистов, а другие предлагают не вмешиваться во внутренние дела страны.



Издание Daily Mail опубликовало статью с заявлением Владимира Путина по поводу однополых браков. Путин предложил внести поправки в Конституцию, которые четко определяют, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.



Комментарии читателей:



Latanya1959, Сиэттл, США: Посмотрим, когда Трамп последует его примеру.



falcon420, Нэшвилл, США: Я его очень уважаю, но не знаю, почему он такой гомофоб. Издание Daily Mail опубликовало статью с заявлением Владимира Путина по поводу однополых браков. Путин предложил внести поправки в Конституцию, которые четко определяют, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.Latanya1959, Сиэттл, США: Посмотрим, когда Трамп последует его примеру.falcon420, Нэшвилл, США: Я его очень уважаю, но не знаю, почему он такой гомофоб.



william, Лондон, Великобритания: При этом он не собирается запрещать родителям, пьющим водку, заводить детей или делать что-то в отношении семей, где супруги избивают друг друга. Конечно, нет, потому что это «в порядке вещей». Уж кто бы говорил, Владимир Владимирович…



Bigskyguy76, Бозмен, США: Кто-нибудь может толково объяснить, почему государство должно вмешиваться в брачные отношения?



Steve, Гондолин, Великобритания: Если бы государство не вмешивалось в вопросы брака, то каждый имел бы право вступать в брак с собственной матерью, сестрой, братом, отцом… Мне продолжить?



kkqd1337, Лондон, Великобритания: Я считаю, что если они в своей стране хотят так определять брак, то пускай, значит, так надо. Но если Россия будет и дальше нарушать права геев, то у международного сообщества это должно вызвать беспокойство.



SophiaGrace, Торонтo, Канада: Еще одна страна, живущая средневековье, не успеем оглянуться — и они уже будут сжигать ведьм.



Mr Darren Nicholls, Самоа: Я согласен, он их президент, и если это то, что он выбирает для своей страны, кто мы такие, чтобы говорить, что это неправильно.



UppityWoman, Сиэттл, США: У мини-Влада комплекс низкорослого человека…



Russian Bot 42, США: Интересно, в Чечне до сих пор проводят антигейские чистки, и есть ли там концентрационные лагеря, в которых держат гомосексуалистов?



Ryder, Эдинбург, Великобритания: Вы, Путин, никогда не запретите людям жить в соответствии с их природой. Многие сотни лет ненависти и преследований, а мы по-прежнему любим друг друга и боремся за наших братьев и сестер, когда их сажают в тюрьму, избивают и убивают.



Deneb, Сигнус, США: Как же так получается, что самые невежественные, лишенные воображения, неразумные люди — это те, кто становятся нашими лидерами и пытаются навязать нам свои идиотские и наивные убеждения?… Меня это крайне возмущает!



bibi hani, Швеция: Россия всегда была отсталой страной по сравнению с другими европейскими странами… и Путин туда вписывается. Позор



Seeker of Knowledge, Лондон, Великобритания: У русских нездоровая одержимость гомосексуализмом. Может быть, они более гомосексуальны, чем большинство?



Looey Looey, Оук Парк, США: Путин — ископаемое из другой эпохи, как трагично, что он находится у власти в наше время.



ladbol52, Бронкс, США: Оставьте Россию в покое, и пусть русские сами решают свои проблемы!



Triumph2020, США: Меня это все не интересует, но это просто глупость, исходящая от атеиста, члена бывшего советского Политбюро и КГБ.



SayWhatUMean, Денвер, штат Колорадо, США: Это никого не касается, и правительству явно не место в чужих спальнях. Но теперь, когда хозяин сказал, марионетке придется сделать то же самое здесь.



Hyrulehero, Вест-Бенд, США: Каким именно образом Трамп является марионеткой Путина? Приведите один пример. Пора уже заканчивать с этой российской темой.



pq 69, Мугла, Турция: Кровавый убийца Сталин всегда будет жить, пока этот человек дышит.



mountaineer1, Элк-Гроув, США: Ха! Он сам — хладнокровный убийца, но черту проводит именно здесь.



giacomo-vincenzo, Хатборо, США: Когда-нибудь мы на Западе научимся позволять людям в других странах принимать свои собственные решения и даже совершать ошибки, если что. Ханжество бывает очень опасным.



BlueHouston, Хьюстон, США: Мало найдется в мире личностей таких же мерзких, как Владимир Путин.



ReagansGhost2020, Даллас, США: Или таких же глупых, как Трамп.



Lalabella, Мидуэй, США: Это напоминает нам о том, как нам повезло жить в условиях свободы, и как важно ее защищать.



Перевод ИноСМИ NP1982, Манчестер, Великобритания: Во многих других странах тоже есть такой закон.william, Лондон, Великобритания: При этом он не собирается запрещать родителям, пьющим водку, заводить детей или делать что-то в отношении семей, где супруги избивают друг друга. Конечно, нет, потому что это «в порядке вещей». Уж кто бы говорил, Владимир Владимирович…Bigskyguy76, Бозмен, США: Кто-нибудь может толково объяснить, почему государство должно вмешиваться в брачные отношения?Steve, Гондолин, Великобритания: Если бы государство не вмешивалось в вопросы брака, то каждый имел бы право вступать в брак с собственной матерью, сестрой, братом, отцом… Мне продолжить?kkqd1337, Лондон, Великобритания: Я считаю, что если они в своей стране хотят так определять брак, то пускай, значит, так надо. Но если Россия будет и дальше нарушать права геев, то у международного сообщества это должно вызвать беспокойство.SophiaGrace, Торонтo, Канада: Еще одна страна, живущая средневековье, не успеем оглянуться — и они уже будут сжигать ведьм.Mr Darren Nicholls, Самоа: Я согласен, он их президент, и если это то, что он выбирает для своей страны, кто мы такие, чтобы говорить, что это неправильно.UppityWoman, Сиэттл, США: У мини-Влада комплекс низкорослого человека…Russian Bot 42, США: Интересно, в Чечне до сих пор проводят антигейские чистки, и есть ли там концентрационные лагеря, в которых держат гомосексуалистов?Ryder, Эдинбург, Великобритания: Вы, Путин, никогда не запретите людям жить в соответствии с их природой. Многие сотни лет ненависти и преследований, а мы по-прежнему любим друг друга и боремся за наших братьев и сестер, когда их сажают в тюрьму, избивают и убивают.Deneb, Сигнус, США: Как же так получается, что самые невежественные, лишенные воображения, неразумные люди — это те, кто становятся нашими лидерами и пытаются навязать нам свои идиотские и наивные убеждения?… Меня это крайне возмущает!bibi hani, Швеция: Россия всегда была отсталой страной по сравнению с другими европейскими странами… и Путин туда вписывается. ПозорSeeker of Knowledge, Лондон, Великобритания: У русских нездоровая одержимость гомосексуализмом. Может быть, они более гомосексуальны, чем большинство?Looey Looey, Оук Парк, США: Путин — ископаемое из другой эпохи, как трагично, что он находится у власти в наше время.ladbol52, Бронкс, США: Оставьте Россию в покое, и пусть русские сами решают свои проблемы!Triumph2020, США: Меня это все не интересует, но это просто глупость, исходящая от атеиста, члена бывшего советского Политбюро и КГБ.SayWhatUMean, Денвер, штат Колорадо, США: Это никого не касается, и правительству явно не место в чужих спальнях. Но теперь, когда хозяин сказал, марионетке придется сделать то же самое здесь.Hyrulehero, Вест-Бенд, США: Каким именно образом Трамп является марионеткой Путина? Приведите один пример. Пора уже заканчивать с этой российской темой.pq 69, Мугла, Турция: Кровавый убийца Сталин всегда будет жить, пока этот человек дышит.mountaineer1, Элк-Гроув, США: Ха! Он сам — хладнокровный убийца, но черту проводит именно здесь.giacomo-vincenzo, Хатборо, США: Когда-нибудь мы на Западе научимся позволять людям в других странах принимать свои собственные решения и даже совершать ошибки, если что. Ханжество бывает очень опасным.BlueHouston, Хьюстон, США: Мало найдется в мире личностей таких же мерзких, как Владимир Путин.ReagansGhost2020, Даллас, США: Или таких же глупых, как Трамп.Lalabella, Мидуэй, США: Это напоминает нам о том, как нам повезло жить в условиях свободы, и как важно ее защищать. inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Путин, ЛГБТ, гомофобия География: Россия — статья прочитана 196 раз Комментарии