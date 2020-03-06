Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести



Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить форум в 2020 году, сообщил



Решение принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.



"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", - заявил Белоусов, слова которого передает его представитель.



В 2020 году ПМЭФ планировалось провести с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. В рамках форума, в частности, предполагалось провести панельную дискуссию "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?".



К участию в дискуссии планировалось пригласить руководителей международных и российских организаций в области здравоохранения, представителей научного сообщества и международного бизнеса. Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить форум в 2020 году, сообщил РИА Новости председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.Решение принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума."В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", - заявил Белоусов, слова которого передает его представитель.В 2020 году ПМЭФ планировалось провести с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. В рамках форума, в частности, предполагалось провести панельную дискуссию "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?".К участию в дискуссии планировалось пригласить руководителей международных и российских организаций в области здравоохранения, представителей научного сообщества и международного бизнеса. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: форум, отмена, коронавирус География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 186 раз Комментарии