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Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить форум в 2020 году, сообщил РИА Новости председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.
Решение принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.
"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", - заявил Белоусов, слова которого передает его представитель.
В 2020 году ПМЭФ планировалось провести с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. В рамках форума, в частности, предполагалось провести панельную дискуссию "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?".
К участию в дискуссии планировалось пригласить руководителей международных и российских организаций в области здравоохранения, представителей научного сообщества и международного бизнеса.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: форум, отмена, коронавирус
География: Россия, Санкт-Петербург
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