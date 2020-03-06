Объявлено о прекращении огня в Идлибе /дополняется/ 🔊 Воспроизвести



В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.



Встреча глав государств началась в 14:06 мск и продлилась шесть часов.



Как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, спустя три часа переговоров тет-а-тет к лидерам присоединились делегации.



Ранее стороны запланировали обсуждение ситуации в Сирии, в частности в зоне деэскалации в Идлибе.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным объявил о прекращении огня в сирийском Идлибе.



Эрдоган заявил, что режим прекращения огня объявляется в полночь с пятого на шестое марта.



Россия и Турция согласовали совместный документ, предусматривающий урегулирование ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе. Об этом по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил российский лидер Владимир Путин. В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.Встреча глав государств началась в 14:06 мск и продлилась шесть часов.Как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, спустя три часа переговоров тет-а-тет к лидерам присоединились делегации.Ранее стороны запланировали обсуждение ситуации в Сирии, в частности в зоне деэскалации в Идлибе.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным объявил о прекращении огня в сирийском Идлибе.Эрдоган заявил, что режим прекращения огня объявляется в полночь с пятого на шестое марта.Россия и Турция согласовали совместный документ, предусматривающий урегулирование ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе. Об этом по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил российский лидер Владимир Путин. «Мы не всегда согласны с турецкими партнёрами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз», — сказал Путин.



Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении совместной работы в рамках астанинского формата.



«По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нём изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций. Выражаю надежду на то, что эти договорённости послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, прекратят страдания мирного населения, разрастание гуманитарного кризиса», — заявил российский президент.



Москва и Анкара отмечают решимость уничтожить все террористические группировки, угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Текст документа зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Как подчеркивается в заявлении, РФ и Турция привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. "[Отмечаем] решимость бороться со всеми проявлениями терроризма и уничтожить все террористические группировки, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, - отмечается в документе. - Угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами".



"Сирийский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован в результате политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - говорится в заявлении.



РФ и Турция также убеждены в важности предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарного положения, защиты гражданских лиц и оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам. Стороны выступают за предотвращение "вынужденного перемещения людей" и "содействие безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии".



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Министр иностранных дел России Сергей Лавров огласил договорённости, которых достигли российская и турецкая стороны во время переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.



Лавров сообщил, что с 00:01 в идлибской зоне деэскалации начинается режим прекращения огня.



Также он отметил, что Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.



Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны двух стран в течение семи дней.



Также с 15 марта стороны договорились проводить совместное патрулирование вдоль трассы военными полициями двух стран. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, конфликт, Турция, Сирия — статья прочитана 291 раз Комментарии