Генсек ООН заявил о важности инициативы Путина провести саммит «пятёрки» 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Инициатива президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН поможет преодолеть разногласия в Совете Безопасности, считает Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, сообщает



«Отношения между сильнейшими странами в мире — США, Россией и Китаем — сейчас абсолютно нерабочие. Мы видим влияние этого на работу Совета Безопасности, это приводит к невозможности достичь согласия по многим вопросам. Так что важно провести дискуссию между лидерами этих стран, а также с участием лидеров Франции и Великобритании», — сказал он в беседе с ТАСС.



23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.



Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, помимо президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, своё согласие и поддержку предложения подтвердил лидер США Дональд Трамп. Инициатива президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН поможет преодолеть разногласия в Совете Безопасности, считает Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, сообщает RT «Отношения между сильнейшими странами в мире — США, Россией и Китаем — сейчас абсолютно нерабочие. Мы видим влияние этого на работу Совета Безопасности, это приводит к невозможности достичь согласия по многим вопросам. Так что важно провести дискуссию между лидерами этих стран, а также с участием лидеров Франции и Великобритании», — сказал он в беседе с ТАСС.23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, помимо президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, своё согласие и поддержку предложения подтвердил лидер США Дональд Трамп. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, встреча, генсек, ООН, пятерка — статья прочитана 163 раза Комментарии