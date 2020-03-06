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Генсек ООН заявил о важности инициативы Путина провести саммит «пятёрки»
Инициатива президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН поможет преодолеть разногласия в Совете Безопасности, считает Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, сообщает RT.
«Отношения между сильнейшими странами в мире — США, Россией и Китаем — сейчас абсолютно нерабочие. Мы видим влияние этого на работу Совета Безопасности, это приводит к невозможности достичь согласия по многим вопросам. Так что важно провести дискуссию между лидерами этих стран, а также с участием лидеров Франции и Великобритании», — сказал он в беседе с ТАСС.
23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.
Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, помимо президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, своё согласие и поддержку предложения подтвердил лидер США Дональд Трамп.
russian.rt.com
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