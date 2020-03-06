Информатор: вот почему я рискую всем, чтобы разоблачить биткойновых мошенников Dagens Nyheter, Швеция 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Martin Meissner



С помощью украинского информатора шведская газета провела расследование и выяснила, как одна крупная киевская компания обворовывала людей по всему миру. Информатор проработал в этой преступной схеме полгода, а теперь готов свидетельствовать против компании в суде — грехи прошлого не дают ему покоя.



Алексей думал, что нашел работу мечты: высокая зарплата, бонусы и приятный офис в центре города.



Но он стал пешкой в преступной схеме, и его рабочие будни обернулись кошмаром. Он решил рискнуть всем, чтобы разоблачить циничных махинаторов.



Сейчас информатор из киевской компании «Милтон Груп» сам рассказывает о работе на фабрике обмана.



«Успешное международное предприятие ищет менеджера по продажам! Английский/немецкий/итальянский/испанский. Работа с уже существующими и потенциальными покупателями. Зарплата: 500 долларов в месяц плюс бонус за каждого нового клиента. Доброжелательная, молодая и перспективная команда, офис в центре Киева». Алексей думал, что нашел работу мечты: высокая зарплата, бонусы и приятный офис в центре города.Но он стал пешкой в преступной схеме, и его рабочие будни обернулись кошмаром. Он решил рискнуть всем, чтобы разоблачить циничных махинаторов.Сейчас информатор из киевской компании «Милтон Груп» сам рассказывает о работе на фабрике обмана.«Успешное международное предприятие ищет менеджера по продажам! Английский/немецкий/итальянский/испанский. Работа с уже существующими и потенциальными покупателями. Зарплата: 500 долларов в месяц плюс бонус за каждого нового клиента. Доброжелательная, молодая и перспективная команда, офис в центре Киева».



Офис действительно находился в центре города — на верхних этажах фешенебельного торгового центра «Мандарин Плаза».



Но уже в первую неделю он начал подозревать, что что-то не так. Он работал в отделе продаж англоязычным покупателям. В его задачи входило убедить клиентов сделать первый вклад — как правило, это были относительно небольшие деньги, чаще всего 250 евро.



«Я не понимал, как они могли выплачивать зарплаты и бонусы сотрудникам на большие суммы, чем компания зарабатывала. Ясно было: что-то не сходится».



Вскоре он понял, что главные деньги приходят откуда-то еще.



«Я слышал разговоры об „Отделе удержания". Его сотрудники сидели в отдельной комнате, и все хотели попасть в их число. Удавалось это только самым лучшим», — рассказывает он.



Каждый день ему надо было совершать 250 звонков и говорить с клиентами не менее трех часов. Руководитель продаж следил за звонками и с помощью гарнитуры мог давать указания в ходе разговора.



Менеджеры по продажам в компании были со всех концов света: студенты с Ближнего Востока, мигранты из Африки, россияне и граждане бывших советских республик.



«Каждое утро нам давали указание: собрать как можно больше денег. Вытрясти из клиентов все до последней копейки», — рассказывает Алексей.



Когда продажа проходила успешно, и клиент переводил деньги, они звонили в колокольчик.



В ноябре он связался с нами через зашифрованный канал связи Dagens Nyheter, через который читатели могут сообщать газете разные новости. Он рассказал, что у него есть информация о преступной деятельности, направленной против шведов. В первый раз мы встретились с ним в начале декабря в одном киевском отеле. Он передал нам документы и списки телефонов со своего рабочего места в «Милтон Груп». Он был твердо намерен разоблачить преступников.



С начала работы в августе ему удалось сделать карьеру, и теперь он трудился в том самом отделе, где делались большие деньги. Он видел все своими глазами и участвовал в махинациях, в результате которых у жертв обманом вытягивали сотни тысяч крон.



«Когда я понял, чем они занимаются, я решил собрать как можно больше доказательств, чтобы разоблачить их».



За офисом пристально наблюдают. В каждой комнате есть камеры, на входе стоят вооруженные охранники, пользоваться личными мобильными телефонами запрещено. Интернет-трафик тоже контролируется. Среди руководителей и сотрудников царит атмосфера паранойи.



«Они очень серьезно относятся к безопасности и всех нелояльных сотрудников наказывают. Начальство открыто хвастало, как „позаботилось" о предателях. Их вывезли в лес, поставили к стене, словно на казнь, а затем стреляли из автомата Калашникова поверх их голов», — рассказывает информатор.



«Затем их вынудили подписать долговое обязательство, по которому они должны выплачивать деньги всю свою жизнь. И сейчас им приходится работать уборщиками. Эту историю пересказывали сами наши начальники», — говорит информатор.



В нашу первую встречу в отеле в декабре мы просмотрели все преступные схемы, подробности, изучили, кто чем занимается. Я спросил у Алексея, что делать, если он исчезнет — перестанет отвечать на мои сообщения.



«Тогда опубликуйте все это. Я буду соблюдать осторожность, но если случится худшее — публикуйте».



Каждый день, поздно вечером приходя домой с работы, он пересылал все, что ему удалось собрать. Чаще всего это были скриншоты с информацией из клиентской базы данных. Иногда он отправлял информацию прямо с телефонов колл-центра — например, имена и телефонные номера более чем 1000 жертв по всему миру. Он посылал по несколько номеров за раз, по мере того как они к нему попадали.



После этого Dagens Nyheter передавала данные некоммерческой журналистской организации под названием Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), известной своими разоблачениями махинаций с отмыванием денег и разных серьезных преступлений. OCCRP инициировал международное журналистское расследование с привлечением редакций со всех концов света. После этого журналисты 25 стран собрали свидетельские показания жертв, оценили масштабы преступной деятельности «Милтон Груп» и выяснили, кто за всем этим стоит.



В декабре Dagens Nyheter снабдила Алексея несколькими скрытыми камерами высокого разрешения. С их помощью ему удалось задокументировать деятельность, ведущуюся в офисе компании, и записать, как один из ведущих менеджеров по продажам Уильям Брэдли (William Bradley) хвалится, что выманил у клиента более 150 000 долларов.



В следующий раз мы встретились в начале января. Из квартиры на другой стороне улицы мы наблюдали за компанией из окна, а также пытались снять, что происходит в офисе.



Алексей на этот раз был в гораздо более расстроенных чувствах.



«Эта работа — настоящий ад. Да что там… это и не работа вовсе, а преступление. Это нужно остановить».



«Эта компания, все, что они делают, — это фейк, они просто крадут у людей деньги. Неважно, кто ты и из какой страны. Если они увидят, что у тебя есть деньги, то просто придут и заберут их».



Он рассказывает о кошмарах, в которых к нему приходят жертвы.



«Одну женщину я никогда не забуду. Она была одинокой и на последних месяцах беременности. Она вложила все, что имела, чтобы обеспечить себе и ребенку лучшую жизнь. Потом она плакала и просила вернуть ей деньги, а менеджер кричал на нее, что она может их вернуть, только вложив еще больше».



Многие менеджеры по продажам отдела удержания тоже чувствуют себя не в своей тарелке, они злоупотребляют алкоголем и наркотиками, рассказал Алексей.



«Все в этом отделе знают, что происходит. И по ним это заметно. Некоторые каждый день пьют, другие принимают наркотики. Но при этом они гордятся тем, что делают: „Сколько ты получил с той старушки, или от того парня, или с пары?" Это безумие».



Dagens Nyheter: Какой процент получает менеджер, если, например, украдет 10 000 долларов?



Алексей: 9%, то есть 900 долларов, — если речь идет о криптовалюте. Если перевод сделан с кредитной карты, то только 3%. Они не любят кредитки.



— Как бы ты описал людей, который там работают?



— У них нет никакого сочувствия, ноль сочувствия, просто ноль. Они думают только о том, как бы побольше вытащить из клиента. У них есть цели на месяц, которых они должны достичь. Больше их ничего не волнует. Совершенно негуманно.



— Что вы говорите клиентам, которые потеряли большие деньги?



— Я прошу их рассказать свою историю. Потом, что бы ни случилось с их деньгами, я говорю, что компания не виновата, виноват сам клиент — или же бывший менеджер, которого уже уволили. Или говорю, что я специалист по банкротству и как раз занимаюсь ликвидацией компании. Неважно, что я говорю, — я могу говорить что хочу, главное — постараться выманить еще больше денег.



В отделе удержания часто используются разнообразные фальшивые документы. К ним прибегают, чтобы в различных ситуациях манипулировать жертвой. Например, есть множество фальшивых свидетельств от уважаемых банков, ими постоянно пользуются. Также есть фальшивые письма и поддельные разрешения регулирующих органов вроде британского Управления финансового надзора.



Алексей надеется, что данные, которые он нам передает, вызовут политический резонанс, и преступную деятельность разоблачат и пресекут. Он лично передал все материалы шведской полиции.



«Я считаю, что Швеция — страна с лучшей правовой системой в мире. Я собираюсь все рассказать».



— В суде ты тоже готов свидетельствовать?



— Да, я к этому готов. Я чувствую, что просто обязан это сделать, потому что сейчас я единственный свидетель, но, надеюсь, появятся и другие.



Информатор



На самом деле Алексея зовут иначе. Он ушел из «Милтон груп» в середине января, после того как провел в компании пять месяцев. С помощью Dagens Nyheter он уехал с Украины, и ему предоставили жилье в безопасном месте в ЕС.



В середине февраля он побывал в Стокгольме и передал все свои материалы шведской полиции. После этого его несколько раз допрашивали. Начато предварительное расследование, которое возглавляет прокурор Арне Форс (Arne Fors) из государственного управления по борьбе с международной и организованной преступностью.



«Я чувствую большое облегчение, что о преступлениях „Милтон груп" наконец рассказали в прессе, а полиция начала расследование, которое, как я надеюсь, в конечном итоге приведет к тому, что виновные будут наказаны. Также я надеюсь, что публикации в разных газетах позволят людям не попадаться на удочку мошенников», — говорит он.



Автор: Маттиас Карлссон (Mattias Carlsson) для Dagens Nyheter, Швеция, перевод Объявление звучало действительно очень многообещающе, когда Алексей летом 2019 года наткнулся на него в поисках новой работы. Конечно, он был не настолько молод, как остальные, но зато у него был многолетний опыт работы за границей, и он хорошо говорил по-английски. На собеседовании работодатели смотрели на него несколько скептически, но в итоге все равно приняли, и в августе он начал работать в киевской «Милтон груп».Офис действительно находился в центре города — на верхних этажах фешенебельного торгового центра «Мандарин Плаза».Но уже в первую неделю он начал подозревать, что что-то не так. Он работал в отделе продаж англоязычным покупателям. В его задачи входило убедить клиентов сделать первый вклад — как правило, это были относительно небольшие деньги, чаще всего 250 евро.«Я не понимал, как они могли выплачивать зарплаты и бонусы сотрудникам на большие суммы, чем компания зарабатывала. Ясно было: что-то не сходится».Вскоре он понял, что главные деньги приходят откуда-то еще.«Я слышал разговоры об „Отделе удержания". Его сотрудники сидели в отдельной комнате, и все хотели попасть в их число. Удавалось это только самым лучшим», — рассказывает он.Каждый день ему надо было совершать 250 звонков и говорить с клиентами не менее трех часов. Руководитель продаж следил за звонками и с помощью гарнитуры мог давать указания в ходе разговора.Менеджеры по продажам в компании были со всех концов света: студенты с Ближнего Востока, мигранты из Африки, россияне и граждане бывших советских республик.«Каждое утро нам давали указание: собрать как можно больше денег. Вытрясти из клиентов все до последней копейки», — рассказывает Алексей.Когда продажа проходила успешно, и клиент переводил деньги, они звонили в колокольчик.В ноябре он связался с нами через зашифрованный канал связи Dagens Nyheter, через который читатели могут сообщать газете разные новости. Он рассказал, что у него есть информация о преступной деятельности, направленной против шведов. В первый раз мы встретились с ним в начале декабря в одном киевском отеле. Он передал нам документы и списки телефонов со своего рабочего места в «Милтон Груп». Он был твердо намерен разоблачить преступников.С начала работы в августе ему удалось сделать карьеру, и теперь он трудился в том самом отделе, где делались большие деньги. Он видел все своими глазами и участвовал в махинациях, в результате которых у жертв обманом вытягивали сотни тысяч крон.«Когда я понял, чем они занимаются, я решил собрать как можно больше доказательств, чтобы разоблачить их».За офисом пристально наблюдают. В каждой комнате есть камеры, на входе стоят вооруженные охранники, пользоваться личными мобильными телефонами запрещено. Интернет-трафик тоже контролируется. Среди руководителей и сотрудников царит атмосфера паранойи.«Они очень серьезно относятся к безопасности и всех нелояльных сотрудников наказывают. Начальство открыто хвастало, как „позаботилось" о предателях. Их вывезли в лес, поставили к стене, словно на казнь, а затем стреляли из автомата Калашникова поверх их голов», — рассказывает информатор.«Затем их вынудили подписать долговое обязательство, по которому они должны выплачивать деньги всю свою жизнь. И сейчас им приходится работать уборщиками. Эту историю пересказывали сами наши начальники», — говорит информатор.В нашу первую встречу в отеле в декабре мы просмотрели все преступные схемы, подробности, изучили, кто чем занимается. Я спросил у Алексея, что делать, если он исчезнет — перестанет отвечать на мои сообщения.«Тогда опубликуйте все это. Я буду соблюдать осторожность, но если случится худшее — публикуйте».Каждый день, поздно вечером приходя домой с работы, он пересылал все, что ему удалось собрать. Чаще всего это были скриншоты с информацией из клиентской базы данных. Иногда он отправлял информацию прямо с телефонов колл-центра — например, имена и телефонные номера более чем 1000 жертв по всему миру. Он посылал по несколько номеров за раз, по мере того как они к нему попадали.После этого Dagens Nyheter передавала данные некоммерческой журналистской организации под названием Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), известной своими разоблачениями махинаций с отмыванием денег и разных серьезных преступлений. OCCRP инициировал международное журналистское расследование с привлечением редакций со всех концов света. После этого журналисты 25 стран собрали свидетельские показания жертв, оценили масштабы преступной деятельности «Милтон Груп» и выяснили, кто за всем этим стоит.В декабре Dagens Nyheter снабдила Алексея несколькими скрытыми камерами высокого разрешения. С их помощью ему удалось задокументировать деятельность, ведущуюся в офисе компании, и записать, как один из ведущих менеджеров по продажам Уильям Брэдли (William Bradley) хвалится, что выманил у клиента более 150 000 долларов.В следующий раз мы встретились в начале января. Из квартиры на другой стороне улицы мы наблюдали за компанией из окна, а также пытались снять, что происходит в офисе.Алексей на этот раз был в гораздо более расстроенных чувствах.«Эта работа — настоящий ад. Да что там… это и не работа вовсе, а преступление. Это нужно остановить».«Эта компания, все, что они делают, — это фейк, они просто крадут у людей деньги. Неважно, кто ты и из какой страны. Если они увидят, что у тебя есть деньги, то просто придут и заберут их».Он рассказывает о кошмарах, в которых к нему приходят жертвы.«Одну женщину я никогда не забуду. Она была одинокой и на последних месяцах беременности. Она вложила все, что имела, чтобы обеспечить себе и ребенку лучшую жизнь. Потом она плакала и просила вернуть ей деньги, а менеджер кричал на нее, что она может их вернуть, только вложив еще больше».Многие менеджеры по продажам отдела удержания тоже чувствуют себя не в своей тарелке, они злоупотребляют алкоголем и наркотиками, рассказал Алексей.«Все в этом отделе знают, что происходит. И по ним это заметно. Некоторые каждый день пьют, другие принимают наркотики. Но при этом они гордятся тем, что делают: „Сколько ты получил с той старушки, или от того парня, или с пары?" Это безумие».Какой процент получает менеджер, если, например, украдет 10 000 долларов?9%, то есть 900 долларов, — если речь идет о криптовалюте. Если перевод сделан с кредитной карты, то только 3%. Они не любят кредитки.— У них нет никакого сочувствия, ноль сочувствия, просто ноль. Они думают только о том, как бы побольше вытащить из клиента. У них есть цели на месяц, которых они должны достичь. Больше их ничего не волнует. Совершенно негуманно.— Я прошу их рассказать свою историю. Потом, что бы ни случилось с их деньгами, я говорю, что компания не виновата, виноват сам клиент — или же бывший менеджер, которого уже уволили. Или говорю, что я специалист по банкротству и как раз занимаюсь ликвидацией компании. Неважно, что я говорю, — я могу говорить что хочу, главное — постараться выманить еще больше денег.В отделе удержания часто используются разнообразные фальшивые документы. К ним прибегают, чтобы в различных ситуациях манипулировать жертвой. Например, есть множество фальшивых свидетельств от уважаемых банков, ими постоянно пользуются. Также есть фальшивые письма и поддельные разрешения регулирующих органов вроде британского Управления финансового надзора.Алексей надеется, что данные, которые он нам передает, вызовут политический резонанс, и преступную деятельность разоблачат и пресекут. Он лично передал все материалы шведской полиции.«Я считаю, что Швеция — страна с лучшей правовой системой в мире. Я собираюсь все рассказать».— Да, я к этому готов. Я чувствую, что просто обязан это сделать, потому что сейчас я единственный свидетель, но, надеюсь, появятся и другие.На самом деле Алексея зовут иначе. Он ушел из «Милтон груп» в середине января, после того как провел в компании пять месяцев. С помощью Dagens Nyheter он уехал с Украины, и ему предоставили жилье в безопасном месте в ЕС.В середине февраля он побывал в Стокгольме и передал все свои материалы шведской полиции. После этого его несколько раз допрашивали. Начато предварительное расследование, которое возглавляет прокурор Арне Форс (Arne Fors) из государственного управления по борьбе с международной и организованной преступностью.«Я чувствую большое облегчение, что о преступлениях „Милтон груп" наконец рассказали в прессе, а полиция начала расследование, которое, как я надеюсь, в конечном итоге приведет к тому, что виновные будут наказаны. Также я надеюсь, что публикации в разных газетах позволят людям не попадаться на удочку мошенников», — говорит он.Автор: Маттиас Карлссон (Mattias Carlsson) для Dagens Nyheter, Швеция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: мошенничество, стоимость, монеты, криптовалюта, риски — статья прочитана 175 раз Комментарии