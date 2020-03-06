Загрузка... Российские люксовые автомобили Aurus собрали 700 предзаказов 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Владимир Гердо



Выпуск первых машин запланирован на май 2021 года, сообщает



Более 700 предзаказов уже собрал российский проект автомобилей класса люкс на единой модульной платформе Aurus. Как рассказал гендиректор компании Адиль Ширинов, из этого числа 65 — заявки, которые находятся на переговорной стадии.



— Сейчас есть более 700 заявок, из них 65 на преддоговорной стадии — это клиенты, которые готовы заключать контракт, — цитирует Ширинова РИА "Новости".



Первый выпуск автомобилей класса люкс Aurus Senat для частных клиентов планируется на май 2021 года, а спустя 14 месяцев после этого с конвейера сойдёт внедорожник Komendant. Выпуск первых машин запланирован на май 2021 года, сообщает ЛАЙФ Более 700 предзаказов уже собрал российский проект автомобилей класса люкс на единой модульной платформе Aurus. Как рассказал гендиректор компании Адиль Ширинов, из этого числа 65 — заявки, которые находятся на переговорной стадии.— Сейчас есть более 700 заявок, из них 65 на преддоговорной стадии — это клиенты, которые готовы заключать контракт, — цитирует Ширинова РИА "Новости".Первый выпуск автомобилей класса люкс Aurus Senat для частных клиентов планируется на май 2021 года, а спустя 14 месяцев после этого с конвейера сойдёт внедорожник Komendant. Отмечается, что одна из первых моделей отправится в ОАЭ, где уже ездит один автомобиль Aurus Senat Limousine. Он был передан высшему руководству страны от Минпромторга для тестовой эксплуатации.



При этом собираться все автомобили будут в России, так как, по словам Ширинова, их досборка в ОАЭ не имеет экономического смысла.



Проект Aurus — это автомобили класса люкс для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. По планам Минпромторга, к 2024−2025 годам производство выйдет на уровень пять тысяч машин в год, а стоимость машины будет начинаться от 18 миллионов рублей.



Ранее Мантуров рассказал Лайфу о впечатлениях премьер-министра России Михаила Мишустина от его нового Aurus. Загрузка... life.ru Категории: экономика, авто, технологии, в России Ключевые слова: автопром, испытания, Кортеж, Аурус География: Россия — статья прочитана 188 раз Комментарии