В России создают новый полицейский бронеавтомобиль

В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий, сообщает РИА Новости.
В конструкции учтут опыт создания и испытаний бронеавтомобилей "Атлет". Первый показ должен состояться в августе на форуме "Армия-2020".
"Она (новая машина. — Прим. ред.) больше, наверное, будет ориентирована на экспорт. Ее официальное название — "Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины "Атлет". По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения", — пояснил Красовицкий.
Он напомнил, что предварительные испытания двух опытных образцов "Атлета" успешно завершены. Госиспытания нового броневика запланированы на май.
"Атлеты"
Новое поколение бронированных машин "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов, обеспечивает высокий уровень защиты, буксирование прицепов, монтаж вооружения.
Основными отличиями новой машины от бронеавтомобиля "Тигр" стали увеличенная до 1600 килограммов грузоподъемность, повышенная противоминная и баллистическая стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.
Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне. В зависимости от модификации бронеавтомобиль "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.
"Атлеты"
Новое поколение бронированных машин "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов, обеспечивает высокий уровень защиты, буксирование прицепов, монтаж вооружения.
Основными отличиями новой машины от бронеавтомобиля "Тигр" стали увеличенная до 1600 килограммов грузоподъемность, повышенная противоминная и баллистическая стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.
Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне. В зависимости от модификации бронеавтомобиль "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.