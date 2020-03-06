В России создают новый полицейский бронеавтомобиль 🔊 Воспроизвести © пресс-служба Военно-промышленной компании Бронеавтомобиль "Атлет"



В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий, сообщает



В конструкции учтут опыт создания и испытаний бронеавтомобилей "Атлет". Первый показ должен состояться в августе на форуме "Армия-2020".



"Она (новая машина. — Прим. ред.) больше, наверное, будет ориентирована на экспорт. Ее официальное название — "Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины "Атлет". По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения", — пояснил Красовицкий. В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий, сообщает РИА Новости В конструкции учтут опыт создания и испытаний бронеавтомобилей "Атлет". Первый показ должен состояться в августе на форуме "Армия-2020"."Она (новая машина. — Прим. ред.) больше, наверное, будет ориентирована на экспорт. Ее официальное название — "Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины "Атлет". По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения", — пояснил Красовицкий. Он напомнил, что предварительные испытания двух опытных образцов "Атлета" успешно завершены. Госиспытания нового броневика запланированы на май.



"Атлеты"



Новое поколение бронированных машин "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов, обеспечивает высокий уровень защиты, буксирование прицепов, монтаж вооружения.



Основными отличиями новой машины от бронеавтомобиля "Тигр" стали увеличенная до 1600 килограммов грузоподъемность, повышенная противоминная и баллистическая стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.



Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне. В зависимости от модификации бронеавтомобиль "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов. РИА Новости Категории: авто, технологии, в России Ключевые слова: автопром, полиция, спецтехника География: Россия — статья прочитана 161 раз Комментарии