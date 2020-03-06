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Посол Германии в РФ поблагодарил россиян за хорошее отношение к немцам

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин


Он отметил, что память об ужасах Второй мировой войны должна проноситься через поколения, передает ЛАЙФ.

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр поблагодарил россиян за то, что благожелательно относятся к немцам. Об этом он сказал на вечере, посвящённом памяти военнопленных в России и Германии.

— Я благодарен за то, что примирение стало возможным. Это действительно непросто и не само собой разумеющееся. Память и примирение связаны друг с другом, — приводит слова посла РИА "Новости".

По его словам, россияне проявляют уважение, несмотря на те ужасы, которые принесла нацистская диктатура.

Выступая на вечере, Гайр обрадовался количеству молодых гостей. Он отметил, что память о Второй мировой войне должна "сохраняться и проноситься через поколения".
life.ru
Категории: политика, общество, в Европе, история
Ключевые слова: Германия, война, посол, история, память
География: Россия
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добавлена сегодня, 6 марта, 13:00

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