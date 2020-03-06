Суд обязал Тинькова сдать в британскую полицию паспорта России и Кипра 🔊 Воспроизвести Олег Тиньков © Артур Лебедев/ТАСС



Российский бизнесмен Олег Тиньков, отпущенный под залог лондонским судом на время рассмотрения поданных в отношении него налоговой службой США претензий, обязан сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы. Об этом корреспонденту



"Кипрский и российский паспорта Тинькова должны быть сданы в полицию вместе с его кипрским удостоверением личности и его видом на жительство в Италии", - сказала представитель суда, ссылаясь на принятое судом решение. Российский бизнесмен Олег Тиньков, отпущенный под залог лондонским судом на время рассмотрения поданных в отношении него налоговой службой США претензий, обязан сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в Вестминстерском магистратском суде, в котором рассматривается дело."Кипрский и российский паспорта Тинькова должны быть сданы в полицию вместе с его кипрским удостоверением личности и его видом на жительство в Италии", - сказала представитель суда, ссылаясь на принятое судом решение. Ранее британская газета Sunday Express написала о том, что по итогам слушаний, состоявшихся 27 февраля, Тиньков выплатил залог в размере £20 млн ($36 млн) для того, чтобы находиться на свободе во время рассмотрения в суде Лондона дела о налоговых претензиях со стороны США. Оно касается урегулирования возможных налоговых претензий. Бизнесмен, который до 2013 года был гражданином США, участвует в слушаниях в качестве частного лица. Как говорится в статье, бизнесмен обязался не покидать с 19:00 до 07:00 свою квартиру в лондонском районе Кенсингтон и сдал паспорта в полицию, где должен отмечаться трижды в неделю. В суде корреспонденту ТАСС подтвердили эти условия освобождения под залог.



Представители Тинькова отказались от комментариев. Но TCS Group (головная компания "Тинькофф банка") подтвердила 2 марта в материалах, распространенных на Лондонской фондовой бирже, что бизнесмен на время судебного разбирательства останется в британской столице.



В сообщении указано, что эта ситуация не влияет на работу совета директоров TCS Group и правления "Тинькофф банка". "Господин Тиньков не является членом ни одного из этих советов. Все текущие операционные решения принимаются на уровне правления банка и других операционных компаний группы", - отмечается в материалах.



В пресс-службе "Тинькофф банка" ТАСС проинформировали, что группа самостоятельно сообщила об участии Тинькова в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США, для соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве. Рассмотрение претензий налоговой службы США в отношении бизнесмена назначено лондонским судом на 27 апреля. ТАСС Категории: экономика, политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, банкир, Британия, Тиньков — статья прочитана 217 раз Комментарии