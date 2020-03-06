Подписано обновленное соглашение о борьбе с манипуляцией спортивными соревнованиями 🔊 Воспроизвести



В четверг шесть литовских ведомств подписали в Министерстве образования, науки и спорта обновленное соглашение о борьбе с манипуляцией спортивными соревнованиями.



"Очень важно взять обязательства согласно международным стандартам, которые созданы и создаются", – сказал журналистам после подписания министр образования Альгирдас Монкявичюс.



"Я рад, что обновляем соглашение, и в рамках своей компетенции мы подготовим меры, которые будут национальным планом в достижении примера одной из стран Евросоюза, Дании", – сказал он.



Это обновленное соглашение поможет Литве подготовиться к ратификации международной Конвенции о борьбе с манипуляцией спортивными соревнованиями, сообщило министерство.



Кроме А. Монкявичюса документ подписали глава МВД Рита Тамашунене, директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус, Генпрокурор Эвалдас Пашилис, директор Службы надзора за игорным бизнесом Виргиниюс Даукшис, директор Службы расследования финансовых преступлений Антоний Микульский, генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. В четверг шесть литовских ведомств подписали в Министерстве образования, науки и спорта обновленное соглашение о борьбе с манипуляцией спортивными соревнованиями."Очень важно взять обязательства согласно международным стандартам, которые созданы и создаются", – сказал журналистам после подписания министр образования Альгирдас Монкявичюс."Я рад, что обновляем соглашение, и в рамках своей компетенции мы подготовим меры, которые будут национальным планом в достижении примера одной из стран Евросоюза, Дании", – сказал он.Это обновленное соглашение поможет Литве подготовиться к ратификации международной Конвенции о борьбе с манипуляцией спортивными соревнованиями, сообщило министерство.Кроме А. Монкявичюса документ подписали глава МВД Рита Тамашунене, директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус, Генпрокурор Эвалдас Пашилис, директор Службы надзора за игорным бизнесом Виргиниюс Даукшис, директор Службы расследования финансовых преступлений Антоний Микульский, генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. На пресс-конференции глава МВД также отметила, что сейчас полиция проводит три досудебных расследования, связанных с манипуляцией спортивными результатами.



После обновления соглашения состоялась дискуссия с главой Датского антидопингового комитета Майклом Аском.



Соглашение о сотрудничестве в борьбе с манипуляциями результатами спортивных соревнований в Литве было подписано в апреле 2015 года. Тогда правоохранительные органы жаловались на то, что сотрудникам с трудом удается выявить и доказать манипуляции результатами спортивных соревнований. BNS Категории: общество, спорт, чп и криминал Ключевые слова: соревнования, соглашение, манипуляция География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии