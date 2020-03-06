У МАГАТЭ нет технических претензий к БелАЭС - замгендиректора агентства 🔊 Воспроизвести



У Международного агентства по атомной энергии нет технических претензий к Белорусской АЭС. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков, передает корреспондент



"Что касается претензий Вильнюса, я их не могу комментировать, поскольку это не в моей компетенции. Эти вопросы должны решаться между двумя странами. Обе страны должны разговаривать друг с другом на эту тему, - сказал Михаил Чудаков. - Что касается каких-то технических претензий к атомной станции, их у МАГАТЭ нет".



"Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ и приглашает все проверки, является образцово-показательной страной. Далеко не каждая страна приглашает все проверки МАГАТЭ", - добавил он. У Международного агентства по атомной энергии нет технических претензий к Белорусской АЭС. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков, передает корреспондент БЕЛТА "Что касается претензий Вильнюса, я их не могу комментировать, поскольку это не в моей компетенции. Эти вопросы должны решаться между двумя странами. Обе страны должны разговаривать друг с другом на эту тему, - сказал Михаил Чудаков. - Что касается каких-то технических претензий к атомной станции, их у МАГАТЭ нет"."Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ и приглашает все проверки, является образцово-показательной страной. Далеко не каждая страна приглашает все проверки МАГАТЭ", - добавил он. По словам Михаила Чудакова, реакторы поколения 3+, которые будут работать в том числе на Белорусской АЭС, безопасны. "Сейчас, когда идет поколение 3+ с учетом всех постфукусимских мероприятий, ни один вендор, ни один поставщик не создаст небезопасную станцию. Это касается не только России, но и Westinghouse и других. Поколение 3+ безопасное само по себе, но, естественно, требует определенной поддержки инфраструктуры, высокой культуры безопасности", - считает замгендиректора МАГАТЭ.



Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м. atom.belta.by Категории: экономика, технологии, в Беларуси Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Белоруссия — статья прочитана 205 раз Комментарии