Беларусь готова к эксплуатации АЭС - МАГАТЭ 🔊 Воспроизвести



Беларусь готова к эксплуатации АЭС. Об этом заявил заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков в интервью программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает



Миссия Международного агентства по атомной энергии по комплексной оценке развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR 3) начала работу в Беларуси 24 февраля. Завтра будут подведены ее первые итоги. "Страна готова к эксплуатации атомной электростанции, и атомная электростанция неплохая. Беларусь очень много сделала для безопасного строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию. А когда включить блок или начать загрузку свежего топлива - страна сама принимает решение", - сказал Михаил Чудаков. Беларусь готова к эксплуатации АЭС. Об этом заявил заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков в интервью программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА Миссия Международного агентства по атомной энергии по комплексной оценке развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR 3) начала работу в Беларуси 24 февраля. Завтра будут подведены ее первые итоги. "Страна готова к эксплуатации атомной электростанции, и атомная электростанция неплохая. Беларусь очень много сделала для безопасного строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию. А когда включить блок или начать загрузку свежего топлива - страна сама принимает решение", - сказал Михаил Чудаков. Замгендиректора МАГАТЭ заявил, что первый энергоблок БелАЭС превзошел его ожидания. "Все постфукусимские мероприятия уже внедрены и учтены, блоки будут работать надежно, долго. Проектный срок - 60 лет, я уверен, он будет продлен до 100 лет", - добавил он.



Михаил Чудаков подчеркнул, что миссии МАГАТЭ не обязательны, страна сама приглашает экспертов. "Беларусь обладает научной, экспериментальной, теоретической базой, в стране есть ядерная инфраструктура. Мы просто даем рекомендации исходя из лучшего мирового опыта, как и что можно улучшить перед пуском атомной электростанции, чтобы гарантировать ее многолетнюю, безопасную и надежную эксплуатацию", - отметил он.



Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м. atom.belta.by Категории: экономика, технологии, в Беларуси Ключевые слова: правительство, МАГАТЭ, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС География: Белоруссия — статья прочитана 216 раз Комментарии