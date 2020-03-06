В. Ушацкас: Д. Яунишкис в 2016 году предупредил о двух гражданах РФ 🔊 Воспроизвести Вигаудас Ушацкас



Бывший дипломат Вигаудас Ушацкас сказал, что директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис в 2016 году предупредил его о двух российских гражданах, которые могли ненадлежащим образом пользоваться его именем.



Тогда В. Ушацкас был послом Евросоюза в России. По словам В. Ушацкаса, в ходе президентской избирательной кампании такой темы бесед не было.



"В 2016 году по инициативе обеих сторон состоялась встреча с Д. Яунишкисом для того, чтобы поделиться оценками ситуации в России, отношений России и Запада, и в конце беседы он упомянул о двух гражданах Российской Федерации, которые находятся в Литве и активно проявляют себя в социальном пространстве", – сказал BNS в четверг В. Ушацкас. Бывший дипломат Вигаудас Ушацкас сказал, что директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис в 2016 году предупредил его о двух российских гражданах, которые могли ненадлежащим образом пользоваться его именем.Тогда В. Ушацкас был послом Евросоюза в России. По словам В. Ушацкаса, в ходе президентской избирательной кампании такой темы бесед не было."В 2016 году по инициативе обеих сторон состоялась встреча с Д. Яунишкисом для того, чтобы поделиться оценками ситуации в России, отношений России и Запада, и в конце беседы он упомянул о двух гражданах Российской Федерации, которые находятся в Литве и активно проявляют себя в социальном пространстве", – сказал BNS в четверг В. Ушацкас. "Он предупредил, что они могут хотеть воспользоваться моим именем или знакомствами в определенных собственных целях. Я поблагодарил, на этом наша беседа и закончилась", – сказал он.



В. Ушкацкас утверждает, что и позже общался с Д. Яунишкисом, однако во время этих бесед не было речи о выборах.



Об этом экс-дипломат сказал BNS в четверг, вскоре после того, как Д. Яунишккис заявил, что лично предупреждал В. Ушацкаса о связях его окружения с Россией.



По утверждению Д. Яунишкиса, он встретился с В. Ушацкасом, когда были зафиксированы "фаты, вызывающие серьезную озабоченность".



"Я сам проявил инициативу, встретился с В. Ушацкасом и предупредил его о связях нескольких лиц из его окружения со службами Российской Федерации (РФ). Больше встреч с В. Ушацкасом и его окружением ДГБ как ведомство не инициировало", – сказал журналистам в четверг Д. Яунишкис.



В сентябре 2018 года бывший министр иностранных дел Литвы, дипломат Вигаудас Ушацкас заявил о намерении баллотироваться в президенты страны, однако в ноябре покинул гонку, когда проиграл праймериз консерваторов Ингриде Шимоните.



Высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате В. Ушацкасе.



Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета.



В документе говорится, что замдиректора ДГБ Ремигиюс Бридикис указал, что "нужно поддержать" политического оппонента В. Ушацкаса, члена сейма Жигимантаса Павилёниса, "информацией, которая доказывала бы, что В. Ушацкас является пророссийским".



Заявитель говорит, что сказал, что такой информацией департамент не располагает, а тогда, по его словам, Р. Бридикис поручил провести открытый поиск информации другому сотруднику. В документе говорится, что собранная открытым образом информация была передана директору ДГБ.



Согласно документу, эта беседа состоялась в тот день, когда Надзорный комитет партии Союз отечества - Литовских христианских демократов собирался для обсуждения высказываний Ж. Павилёниса о В. Ушацкасе. Тогда Ж. Павилёнис уже объявил, что отказывается участвовать в праймериз консерваторов. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: дгб, расследование, слежка, Ушацкас География: Литва — статья прочитана 206 раз Комментарии