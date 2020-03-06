Предприятия Беллегпрома будут шить по 550 тыс. медицинских масок в сутки 🔊 Воспроизвести



Предприятия "Беллегпрома" будут отшивать по 550 тыс. медицинских масок в сутки. На 5 марта заказчикам, самые крупные из которых "Белмедтехника" и "Белфармация", уже поставлено около 1,2 млн медицинских масок, сообщает



Белорусские предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, и их можно стерилизовать.



На снимке: марлевые повязки ОАО "Лента". Предприятия "Беллегпрома" будут отшивать по 550 тыс. медицинских масок в сутки. На 5 марта заказчикам, самые крупные из которых "Белмедтехника" и "Белфармация", уже поставлено около 1,2 млн медицинских масок, сообщает БЕЛТА. Белорусские предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, и их можно стерилизовать. Категории: в Беларуси Ключевые слова: медицинские маски — статья прочитана 196 раз Комментарии