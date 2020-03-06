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Предприятия Беллегпрома будут шить по 550 тыс. медицинских масок в сутки
Предприятия "Беллегпрома" будут отшивать по 550 тыс. медицинских масок в сутки. На 5 марта заказчикам, самые крупные из которых "Белмедтехника" и "Белфармация", уже поставлено около 1,2 млн медицинских масок, сообщает БЕЛТА.
Белорусские предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, и их можно стерилизовать.
На снимке: марлевые повязки ОАО "Лента".
Категории: в Беларуси
Ключевые слова: медицинские маски
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