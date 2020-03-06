По ситуации в ДГБ созывается внеочередное заседание комитета сейма Литвы 🔊 Воспроизвести фото: lrt.lt



Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас на следующей неделе созывает внеочередное заседание комитета в связи ситуацией в Департаменте госбезопасности (ДГБ), обусловленной информацией о возможно незаконном сборе информации.



В следующий вторник на закрытом заседании комитет планирует заслушать руководителей ДГБ. Департамент утверждает, что не собирал информации о лицах, упомянутых в данных информатора - высокопоставленного представителя разведки, но мог проверять информацию.



В четверг глава ДГБ Дарюс Яунишкис заявил, что сотрудники разведки "встречались с различными претендентами и кандидатами в разных обстоятельствах по разным причинам", и детали этого он готов представить КНБО. Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас на следующей неделе созывает внеочередное заседание комитета в связи ситуацией в Департаменте госбезопасности (ДГБ), обусловленной информацией о возможно незаконном сборе информации.В следующий вторник на закрытом заседании комитет планирует заслушать руководителей ДГБ. Департамент утверждает, что не собирал информации о лицах, упомянутых в данных информатора - высокопоставленного представителя разведки, но мог проверять информацию.В четверг глава ДГБ Дарюс Яунишкис заявил, что сотрудники разведки "встречались с различными претендентами и кандидатами в разных обстоятельствах по разным причинам", и детали этого он готов представить КНБО. Ранее НКБО заслушал информацию о проверке данных информатора, проведенной Службой спецрасследований (ССР) и Генпрокуратурой. После того закрытого заседания Д. Гайжаускас заявлял журналистам, что полученные материалы проверялись десять месяцев и признаков преступной деятельности не было обнаружено.



"В комитете планируется и далее, как это предусмотрено в законе о разведке и уставе сейма, в порядке парламентского контроля рассмотреть публично поднимаемые вопросы об обоснованности информации. О результатах парламентского контроля будут информированы сейм и общественность", – говорится в пресс-релизе отдела сейма по связям с общественностью.



Сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутас Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе. Данные якобы собирались и о других известных жителях Литвы.



Информатор утверждал, что этими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политической нейтральности.



В. Бакас передал материалы ССР и Генпрокуратуре, а узнав, что расследование больше не проводится, предложил правлению сейма инициировать парламентское расследование.



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Бывший председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас, получивший информацию о возможно незаконном сборе данных Департаментом госбезопасности (ДГБ) утверждает, что будет добиваться проведения парламентского расследования информации, представленной сотрудником разведки.



"Я обратился в парламентский комитет (КНБО – BNS), у главы комитета есть бюро, эксперты, которые могут подготовить соответствующее постановление. Надеюсь, что комитет одобрит такое решение, если нет – я слышу заявления представителей оппозиции, партий о том, что такое постановление планируют подготовить в правлении сейма. Я подожду лиц, которые ответственны за такие решения. Если они не выдвинут, то я сам напишу такой проект постановления", – заявил В. Бакас журналистам в сейме в четверг.



Он утверждает, что на такое парламентское расследование будет достаточно нескольких месяцев.



"Для того, чтобы были даны ответы на основные вопросы, я думаю, можно выделить пару месяцев. Потом, если будут подниматься другие вопросы, несомненно, затянется, но само расследование не будет очень сложным в смысле сроков", – сказал депутат.



Согласно уставу сейма, парламентское расследование могут инициировать правление сейма, комитеты, фракции и не менее 36 членов сейма.



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Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис надеется, что сейм на осенней сессии примет поправки к законам, которые ужесточат контроль правоохранительных органов за разведслужбами и криминальной разведкой.



Глава правительства на этой неделе сформировал рабочую группу, которая рассмотрит рекомендации парламентского контролера по предусмотрению в законе максимальных сроков применения методов разведки, возможность обжаловать в суде действия сотрудников разведслужб и ввести эффективный внешний контроль.



"Рабочая группа подготовит проекты законов, которые призваны обеспечить возможность для самозащиты людей. Если по отношению к ним применялись меры, они должны быть информированы об этих действиях и иметь возможность защищаться правовым путем", – сказал BNS в четверг С. Сквернялис.



"Также нельзя, чтобы неограниченный срок применялись меры, которые сильно ограничивают права человека", – добавил он.



Премьер считает, что необходимо ввести институт контролера, который бы оценивал действия не только разведслужб, но и криминальной разведки.



"Должен быть ответственный контролер, и чтобы он охватывал не только разведку, но и криминальную разведку. Он мог бы быть в статусе парламентского контроллера, но с совершенно иными требованиями надежности, опыта, и с очень строгой ответственностью за раскрытие информации", – сказал С. Сквернялис.



Рабочая группа должна представить предложения до середины апреля. С. Сквернялис выразил BNS надежду на то, что поправки к закону будут приняты на осенней сессии парламента.



В Литве есть две разведслужбы: Департамент госбезопасности и военная разведка – Второй департамент оперативных служб при Министерстве обороны.



Криминальную разведку в Литве осуществляют полиция, Служба спецрасследлований, Служба расследования финансовых преступлений, Департамент по делам тюрем, таможня, Пограслужба, Департамент охраны руководства.



В опубликованных в этом году выводах омбудсмен отметил, что "правовое регулирование не предусматривает четко определенного максимального срока" применения методов разведки, для которых нет необходимости получения судебного разрешения, поэтому нарушения принципа невмешательства в частную жизнь могут "длится необоснованно длительное время".



Сейчас закон предусматривает, что методы разведки, для которых не требуются санкции суда, их порядок и сроки устанавливает правительство. Правительственные постановления по этому вопросу засекречены.



По мнению омбудсмена, в законе должна быть закреплена возможность обжаловать в суде действия сотрудников ДГБ.



В данный момент закон предусматривает, что жалобы могут подаваться в Комитет по национальной безопасности и обороне сейма Литвы и парламентскому контролеру (рекордсмену), однако выводы последних могут быть лишь рекомендательного характера.



Контролер также заявил, что сам ДГБ уделяет большое внимание оценке деятельности сотрудников с точки зрения защиты прав человека, а после оценки рисков должен быть создан "эффективный внешний механизм контроля за деятельностью ДГБ".



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Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы в силах дать ответы на возникающие вопросы о деятельности Департамента госбезопасности (ДГБ) при проверке окружения бывших кандидатов в президенты страны.



Премьер сказал, что в данный момент нет оснований сомневаться ни в директоре ДГБ Дарюсе Яунишкисе, ни в бывшем главой КНБО Витаутасе Бакасе.



"Похоже, что правоохрана уже сформулировала или формулирует свои ответы, если говорить о правовой ответственности. Если говорить о дисциплинарной ответственности, в случае если такая требуется, я считаю, что Комитет по национальной безопасности и обороне сейма совершенно в силах ответить на этот вопрос, осуществляя парламентский контроль", – сказал С. Сквернялис BNS в четверг.



"У меня действительно нет оснований сомневаться или не доверять В. Бакасу или директору ДГБ, как бы двусмысленно это не звучало", – добавил премьер.



Он утверждает, что в будущем было бы целесообразно учредить институт контролера, который бы мог следить за тем, как разведка проверяла информацию.



"Системы должны проходит аудит и должны остаться следы, если человека проверяли в той или иной системе", – сказал С. Сквернялис. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: дгб, скандал, расследование, слежка, Ушацкас География: Литва — статья прочитана 258 раз Комментарии