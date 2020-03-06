Загрузка... У коронавируса выявили новый, более опасный подтип 🔊 Воспроизвести



В общей сложности возбудитель CoViD-19 уже мутировал, по данным учёных, полторы сотни раз.



Китайские микробиологи обнаружили особенно агрессивный подтип коронавируса, пишет



По мнению исследователей, первоначальной была версия S, поскольку именно она больше всего похожа на вирус, выявленный у летучих мышей. Однако впоследствии он эволюционировал, чтобы как можно лучше приспособиться к человеческому организму. Вирус L был самым распространённым в начале эпидемии в Ухани — у 96 с лишним процентов заболевших были именно такие штаммы. Но есть и хорошая новость: в последнее время этот подтип встречается значительно реже — примерно в 60% случаев. Специалисты считают, что это благодаря медицине и вообще вмешательству человека: общество направило максимум усилий на борьбу с более опасным подтипом. В то же время из-за этого селективные преимущества получил S-коронавирус. В общей сложности возбудитель CoViD-19 уже мутировал, по данным учёных, полторы сотни раз.Китайские микробиологи обнаружили особенно агрессивный подтип коронавируса, пишет ЛАЙФ со ссылкой на National Science Review. Сообщается, что учёные определили уже 149 мутаций CoViD-19. Все эти разновидности разделили на два основных подтипа: L и S. Отмечается, что наиболее заразен коронавирус L и именно он чаще всего встречается (выявлен в 70% изученных образцов).По мнению исследователей, первоначальной была версия S, поскольку именно она больше всего похожа на вирус, выявленный у летучих мышей. Однако впоследствии он эволюционировал, чтобы как можно лучше приспособиться к человеческому организму. Вирус L был самым распространённым в начале эпидемии в Ухани — у 96 с лишним процентов заболевших были именно такие штаммы. Но есть и хорошая новость: в последнее время этот подтип встречается значительно реже — примерно в 60% случаев. Специалисты считают, что это благодаря медицине и вообще вмешательству человека: общество направило максимум усилий на борьбу с более опасным подтипом. В то же время из-за этого селективные преимущества получил S-коронавирус. Интересно, что возбудители CoViD-19 являются родственниками вирусов атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточной лихорадки (MERS), то есть те эпидемии тоже вызвали разновидности коронавируса — представители подсемейства Orthocoronavirinae. Напомним, вспышка SARS произошла в 2003 году тоже в Китае (в провинции Гуандун) и унесла более 800 жизней. Установлено, что источником того вируса были обитающие в азиатских странах хищники виверры (или циветы). Лихорадка на Ближнем Востоке в 2012–2015 годах изначально была зафиксирована в Саудовской Аравии, а затем распространилась ещё на два десятка стран. Переносчиками болезни признали летучих мышей. По данным некоторых исследований, заразиться можно было и от верблюдов. От заболевания MERS умерло порядка 900 человек.



Нынешний коронавирус уже показал себя как намного более губительный. Жертвами эпидемии уже стали, по последним данным, 3016 человек. Болезнь проникла в 76 государств, три случая заражения зафиксированы в России. Загрузка... life.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 241 раз Комментарии