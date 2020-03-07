Загрузка... Маркетологи назвали самые популярные подарки на 8 Марта 🔊 Воспроизвести



Средняя стоимость презента составляет от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей (1 евро примерно 70 рублей - прим. Обзор).



Чаще всего россияне дарят на 8 Марта цветы, конфеты и шоколад, а также парфюмерию и косметику. Об этом сообщает RT и



В пятёрку популярных подарков вошли гаджеты и аксессуары, а также бельё и галантерея.



Также соотечественники часто дарят в Международный женский день поход в кино, театр, клуб или ресторан, подарочные сертификаты, посуду и мелкую бытовую технику. На последней строчке в рейтинге маркетологов оказались товары для занятий спортом и хобби.



По данным Гильдии маркетологов, средняя стоимость презента составляет от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей, однако общий разброс трат начинается от 300 рублей и доходит до 150 тысяч рублей. Средняя стоимость презента составляет от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей (1 евро примерно 70 рублей - прим. Обзор).Чаще всего россияне дарят на 8 Марта цветы, конфеты и шоколад, а также парфюмерию и косметику. Об этом сообщает RT и ЛАЙФ со ссылкой на Гильдию маркетологов.В пятёрку популярных подарков вошли гаджеты и аксессуары, а также бельё и галантерея.Также соотечественники часто дарят в Международный женский день поход в кино, театр, клуб или ресторан, подарочные сертификаты, посуду и мелкую бытовую технику. На последней строчке в рейтинге маркетологов оказались товары для занятий спортом и хобби.По данным Гильдии маркетологов, средняя стоимость презента составляет от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей, однако общий разброс трат начинается от 300 рублей и доходит до 150 тысяч рублей. Загрузка... life.ru Категории: экономика, общество, дом и быт Ключевые слова: праздник, подарки, 8 марта — статья прочитана 69 раз Комментарии