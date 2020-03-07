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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Маркетологи назвали самые популярные подарки на 8 Марта
Средняя стоимость презента составляет от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей (1 евро примерно 70 рублей - прим. Обзор).
Чаще всего россияне дарят на 8 Марта цветы, конфеты и шоколад, а также парфюмерию и косметику. Об этом сообщает RT и ЛАЙФ со ссылкой на Гильдию маркетологов.
В пятёрку популярных подарков вошли гаджеты и аксессуары, а также бельё и галантерея.
Также соотечественники часто дарят в Международный женский день поход в кино, театр, клуб или ресторан, подарочные сертификаты, посуду и мелкую бытовую технику. На последней строчке в рейтинге маркетологов оказались товары для занятий спортом и хобби.
По данным Гильдии маркетологов, средняя стоимость презента составляет от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей, однако общий разброс трат начинается от 300 рублей и доходит до 150 тысяч рублей.
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life.ru
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