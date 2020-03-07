Главная >> Новости >> общество, в мире, здоровье >> Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
Загрузка...

Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно

© Фото : аккаунт luna.love.hope в Instagram


Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.

Она станет второй американской пациенткой этой клиники после Луны Феннер.

"Завтра у нас прилетает вторая пациентка из США, из Техаса, девочку зовут Деми, ей 11 месяцев. Проблема та же, что и у Луны, только меньше по площади, примерно наполовину", — сказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.

Он добавил, что семья Деми приехала в США из Японии. По словам Алексуткина, после начала лечения Луны Феннер количество обращений иностранных пациентов увеличилось в разы.
Девочка по имени Луна Феннер появилась на свет с гигантским меланоцитарным невусом, покрывающим практически все лицо. В США лечение оказалось почти невозможным, так как врачи предлагали сделать порядка 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов. Краснодарские медики узнали о девочке из публикации в интернете и обратились к семье. В конце сентября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной приехали в Краснодар.

Всего ей предстоит шесть-восемь операций. Первая состоялась в октябре, вторая — в конце февраля. Сейчас идет процесс регенерации тканей, сообщили РИА Новости в клинике.
Загрузка...
РИА Новости
Категории: общество, в мире, здоровье
Ключевые слова: США, операция, ребёнок, Краснодар
География: Россия
статья прочитана 97 раз
добавлена сегодня, 7 марта, 15:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка