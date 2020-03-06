«Жальгирис» уже на 8-м месте 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







Центральным матчем 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги был, несомненно, поединок в Тель-Авиве, где хозяева прервали одиннадцатиматчевую беспроигрышную серию лидера турнира.



Помимо того, что в этом противостоянии сошлись представители первого в турнирной таблице квартета, интерес представляла и очная борьба двух, пожалуй, лучших в индивидуальном плане игроков – Скотти Уилбекина и Шейна Ларкина. В этот раз «турецкоподанный» гость оказался в тени.



На фоне битвы титанов встреча в Каунасе представляла интерес только для кандидатов зацепиться за восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф.



Любопытно, что всего лишь три дня спустя после матча с «Миланом», когда трибуны из-за угрозы коронавируса были заполнены всего лишь на две трети арена в Каунасе была уже почти заполнена (при вместимости Помимо того, что в этом противостоянии сошлись представители первого в турнирной таблице квартета, интерес представляла и очная борьба двух, пожалуй, лучших в индивидуальном плане игроков – Скотти Уилбекина и Шейна Ларкина. В этот раз «турецкоподанный» гость оказался в тени.На фоне битвы титанов встреча в Каунасе представляла интерес только для кандидатов зацепиться за восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф.Любопытно, что всего лишь три дня спустя после матча с «Миланом», когда трибуны из-за угрозы коронавируса были заполнены всего лишь на две трети арена в Каунасе была уже почти заполнена (при вместимости



«Жальгирис», проигравший в первом круге «Химкам» со счётом 74:83, должен был добиться победы с перевесом в 10 очков. И это удалось сделать, чему во многом вновь помогли точные дальние броски. Хозяева из-за дуги точно бросили 14 раз в 28 попытках, а «Химки» попали 10 из 24.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



27-й тур



«Бавария» (Германия) – «Баскония» (Испания) – 71:80 (25:21, 16:23, 13:16, 17:20).



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 75:77 (21:11, 15:31, 21:17, 20:16)



«Маккаби»: С.Уилбекин (21 + 4 передачи).



«Альба» (Германия) – «Барселона» (Испания) – 80:84 (18:27, 28:11, 16:28, 18:18)



«Альба»: Р.Гедрайтис (не был заявлен на матч).







«Фенербахче» (Турция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 66:63 (22:20, 19:17, 10:14, 15:12).



«Олимпия Милан» (Италия) – «Реал» (Испания) – 73:78 (25:11, 20:24, 10:11, 18:32)



«Милан»: Р.Мораскини (21 + 6 подборов), А.Гудайтис (9 + 5 подборов).



АСВЕЛ (Франция) – «Валенсия» (Испания) – 72:65 (20:17, 18:13, 18:22, 16:13)



АСВЕЛ: Д.Лайти (20 + 5 подборов).



«Олимпиакос» (Греция) – «Панатинаикос» (Греция) – 81:78 (18:20, 27:19, 20:20, 16:19)



«Олимпиакос»: Ш.Маккиссик (22).



«Жальгирис» (Литва) – «Химки» (Россия) – 96:85 (29:15, 21:19, 14:24, 32:27)



«Жальгирис»: З.Ледей (23 + 5 подборов), К.Риверс (15), Л.Лекавичюс (14 + 4 передачи),



«Химки»: А.Швед (24 + 4 передачи передач), Я.Тимма (20).







ЦСКА (Россия) – «Зенит» (Россия) – 86:78 (23:11, 23:22, 20:15, 20:20)



ЦСКА: М.Джеймс (27 + 5 передач),



«Зенит»: О.Холлинс (28).



Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 23 победы, 2. «Реал» – 21, 3. «Барселона» - 21, 4. «Маккаби» – 19, 5. ЦСКА – 18, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Фенербахче» - 13, 8. «Жальгирис» - 12, 9. «Химки» – 12, 10. «Валенсия» - 12, 11. «Олимпиакос» - 12, 12. «Милан» – 11, 13. «Баскония» – 11, 14. «Црвена Звезда» – 10, 15. АСВЕЛ – 10, 16. «Альба» – 9, 17. «Бавария» - 8, 18. «Зенит» - 7.



15552 зрителей на матч «Химками» пришёл 13551 болельщик, в том числе и президент Литвы Гитанас Науседа).«Жальгирис», проигравший в первом круге «Химкам» со счётом 74:83, должен был добиться победы с перевесом в 10 очков. И это удалось сделать, чему во многом вновь помогли точные дальние броски. Хозяева из-за дуги точно бросили 14 раз в 28 попытках, а «Химки» попали 10 из 24.«Бавария» (Германия) – «Баскония» (Испания) – 71:80 (25:21, 16:23, 13:16, 17:20).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 75:77 (21:11, 15:31, 21:17, 20:16)С.Уилбекин (21 + 4 передачи).«Альба» (Германия) – «Барселона» (Испания) – 80:84 (18:27, 28:11, 16:28, 18:18)Р.Гедрайтис (не был заявлен на матч).«Фенербахче» (Турция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 66:63 (22:20, 19:17, 10:14, 15:12).«Олимпия Милан» (Италия) – «Реал» (Испания) – 73:78 (25:11, 20:24, 10:11, 18:32)Р.Мораскини (21 + 6 подборов), А.Гудайтис (9 + 5 подборов).АСВЕЛ (Франция) – «Валенсия» (Испания) – 72:65 (20:17, 18:13, 18:22, 16:13)Д.Лайти (20 + 5 подборов).«Олимпиакос» (Греция) – «Панатинаикос» (Греция) – 81:78 (18:20, 27:19, 20:20, 16:19)Ш.Маккиссик (22).«Жальгирис» (Литва) – «Химки» (Россия) – 96:85 (29:15, 21:19, 14:24, 32:27)З.Ледей (23 + 5 подборов), К.Риверс (15), Л.Лекавичюс (14 + 4 передачи),А.Швед (24 + 4 передачи передач), Я.Тимма (20).ЦСКА (Россия) – «Зенит» (Россия) – 86:78 (23:11, 23:22, 20:15, 20:20)М.Джеймс (27 + 5 передач),О.Холлинс (28).1. «Анадолу Эфес» – 23 победы, 2. «Реал» – 21, 3. «Барселона» - 21, 4. «Маккаби» – 19, 5. ЦСКА – 18, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Фенербахче» - 13, 8. «Жальгирис» - 12, 9. «Химки» – 12, 10. «Валенсия» - 12, 11. «Олимпиакос» - 12, 12. «Милан» – 11, 13. «Баскония» – 11, 14. «Црвена Звезда» – 10, 15. АСВЕЛ – 10, 16. «Альба» – 9, 17. «Бавария» - 8, 18. «Зенит» - 7. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, ЦСКА, Шейн Ларкин, Майк Джеймс — статья прочитана 244 раза Комментарии