Загрузка... Bloomberg: Facebook создаст свою платежную систему 🔊 Воспроизвести © Derick Hudson/Shutterstock/FOTODOM



По данным агентства, новая платежная система появится на базе электронной валюты Libra



Американская компания Facebook рассматривает возможность создания собственной электронной платежной системы после того, как власти стран Группы семи (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) негативно восприняли проект по выпуску в обращение криптовалюты Libra. Об этом сообщило агентство



По их данным, новая платежная система, которая будет создана на базе электронной валюты Libra, "позволит осуществлять транзакции в долларах США, евро и других валютах". Как указало агентство, консорциум Libra Association, состоящий из более чем 20 компаний и организаций, включая Facebook, в скором времени официально объявит о новой концепции проекта. Американская компания Facebook рассматривает возможность создания собственной электронной платежной системы после того, как власти стран Группы семи (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) негативно восприняли проект по выпуску в обращение криптовалюты Libra. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники Bloomberg.По их данным, новая платежная система, которая будет создана на базе электронной валюты Libra, "позволит осуществлять транзакции в долларах США, евро и других валютах". Как указало агентство, консорциум Libra Association, состоящий из более чем 20 компаний и организаций, включая Facebook, в скором времени официально объявит о новой концепции проекта. Согласно сведениям Bloomberg, Facebook, тем не менее, не отказывается от идеи создания собственной криптовалюты. "Речь идет не об отказе от первоначального проекта, а о его расширении", - приводит агентство слова источника. В то же время Bloomberg подчеркивает, что если проект Libra выльется в создание платежной системы, а не глобальной криптовалюты, то рядовые американские граждане не увидят большой разницы по сравнению с уже существующими системами по типу PayPal.



Facebook в июне 2019 года объявил, что планирует выпустить Libra в 2020 году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон". Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.



Министр финансов США Стивен Мнучин в июле заявил, что американская администрация "выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма". Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что эта криптовалюта будет иметь "низкую стабильность и надежность". Министры финансов стран Группы семи предупредили, что Libra может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.



В начале октября стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, eBay и PayPal. Загрузка... ТАСС Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: Финансы, Facebook, платежи, соцсети — статья прочитана 126 раз Комментарии