Загрузка... Попугаи пристрастились к опиуму и сеют хаос /видео/ 🔊 Воспроизвести



В Индии и Австралии замечены попугаи-наркоманы.



Фермеры, выращивающие мак для кулинарии, жалуются на неожиданную проблему: к стихийным бедствиям, время от времени влияющим на урожай, добавились птицы — в частности, попугаи, сообщает



В Индии существует 44 000 гектаров, где мак растет легально, из них 38 000 находится в штате Мадхья-Прадеш. Его производство вносит существенный вклад в местную экономику. Несколько лет назад дикие попугаи открыли для себя вкус маковых зерен, и теперь огромные полчища птиц разоряют поля. Помимо Мадхья-Прадеш, страдают и другие связанные с производством штаты.



По словам фермеров, попугаи потрошат коробочки мака, что сказывается на объеме урожая. Некоторые даже научились отламывать их и улетать с ними. При этом огромные стаи совершают налеты по 30-40 раз в день. В Индии и Австралии замечены попугаи-наркоманы.Фермеры, выращивающие мак для кулинарии, жалуются на неожиданную проблему: к стихийным бедствиям, время от времени влияющим на урожай, добавились птицы — в частности, попугаи, сообщает NATIONAL GEOGRAPHIC В Индии существует 44 000 гектаров, где мак растет легально, из них 38 000 находится в штате Мадхья-Прадеш. Его производство вносит существенный вклад в местную экономику. Несколько лет назад дикие попугаи открыли для себя вкус маковых зерен, и теперь огромные полчища птиц разоряют поля. Помимо Мадхья-Прадеш, страдают и другие связанные с производством штаты.По словам фермеров, попугаи потрошат коробочки мака, что сказывается на объеме урожая. Некоторые даже научились отламывать их и улетать с ними. При этом огромные стаи совершают налеты по 30-40 раз в день.



Фермеры своими силами охраняют поля, используют звук для отпугивания, даже применяют петарды, но одурманенным птицам ничего не страшно. Их поведение вообще меняется до неузнаваемости, они врезаются в деревья и столбы, но затем, оправившись, летят за новой «дозой».







Правительство не спешит взять ситуацию под контроль, хотя сельское хозяйство в Индии и без того страдает от аномальных осадков. А в австралийском штате Тасмания, где, напротив, царит аномальная засуха, фермеры подсчитывают убытки с учетом налетов какаду — здешние птицы тоже наносят маковым полям большой ущерб.



В одной из компаний, Poppy Growers Tasmania, говорят о том, что из-за «летающих наркоманов» треть урожая стала непригодна. Однако ученые просят не судить птиц строго: по мнению экспертов организации BirdLife Australia, на фоне уменьшения доступных пищевых ресурсов из-за изменения климата попугаи открыли для себя новый источник жиров и белков — мак очень питателен. Загрузка... nat-geo.ru Категории: общество, в мире, образование Ключевые слова: индия, Австралия, опиум, попугаи — статья прочитана 151 раз Комментарии