Попугаи пристрастились к опиуму и сеют хаос /видео/

В Индии и Австралии замечены попугаи-наркоманы.
Фермеры, выращивающие мак для кулинарии, жалуются на неожиданную проблему: к стихийным бедствиям, время от времени влияющим на урожай, добавились птицы — в частности, попугаи, сообщает NATIONAL GEOGRAPHIC.
В Индии существует 44 000 гектаров, где мак растет легально, из них 38 000 находится в штате Мадхья-Прадеш. Его производство вносит существенный вклад в местную экономику. Несколько лет назад дикие попугаи открыли для себя вкус маковых зерен, и теперь огромные полчища птиц разоряют поля. Помимо Мадхья-Прадеш, страдают и другие связанные с производством штаты.
По словам фермеров, попугаи потрошат коробочки мака, что сказывается на объеме урожая. Некоторые даже научились отламывать их и улетать с ними. При этом огромные стаи совершают налеты по 30-40 раз в день.
Фермеры своими силами охраняют поля, используют звук для отпугивания, даже применяют петарды, но одурманенным птицам ничего не страшно. Их поведение вообще меняется до неузнаваемости, они врезаются в деревья и столбы, но затем, оправившись, летят за новой «дозой».
Правительство не спешит взять ситуацию под контроль, хотя сельское хозяйство в Индии и без того страдает от аномальных осадков. А в австралийском штате Тасмания, где, напротив, царит аномальная засуха, фермеры подсчитывают убытки с учетом налетов какаду — здешние птицы тоже наносят маковым полям большой ущерб.
В одной из компаний, Poppy Growers Tasmania, говорят о том, что из-за «летающих наркоманов» треть урожая стала непригодна. Однако ученые просят не судить птиц строго: по мнению экспертов организации BirdLife Australia, на фоне уменьшения доступных пищевых ресурсов из-за изменения климата попугаи открыли для себя новый источник жиров и белков — мак очень питателен.