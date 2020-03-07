Загрузка... Диетологи рассказали, на какие продукты следует делать упор во время поста 🔊 Воспроизвести



Детям, беременным женщинам и кормящим мамам лучше вовсе отказаться от диеты или сделать свой рацион менее строгим, сообщает



Людям, которые планируют соблюдать Великий пост, на это время следует обогатить свой рацион бобовыми и соей для восполнения дефицита белка, который возникает из-за отказа от продуктов животного происхождения. Детям, беременным женщинам и кормящим мамам лучше вовсе отказаться от поста или сделать свой рацион менее строгим, рассказали ТАСС опрошенные диетологи.



Великий пост - самый длительный в православном церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - в этом году у верующих начался в понедельник, 2 марта. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником - Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году будет отмечаться 18 апреля. Детям, беременным женщинам и кормящим мамам лучше вовсе отказаться от диеты или сделать свой рацион менее строгим, сообщает ТАСС Людям, которые планируют соблюдать Великий пост, на это время следует обогатить свой рацион бобовыми и соей для восполнения дефицита белка, который возникает из-за отказа от продуктов животного происхождения. Детям, беременным женщинам и кормящим мамам лучше вовсе отказаться от поста или сделать свой рацион менее строгим, рассказали ТАСС опрошенные диетологи.Великий пост - самый длительный в православном церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - в этом году у верующих начался в понедельник, 2 марта. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником - Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году будет отмечаться 18 апреля. "Во время поста прежде всего следует обогатить свой рацион соей и содержащими сою продуктами, так как это полноценный белок, близкий к животному", - поделился с ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.



Растительный белок не может быть полноценной заменой животному, так как он усваивается значительно хуже. Однако в условиях отсутствия второго бобовые культуры и соевые продукты являются хорошей альтернативой. "Белок нам очень нужен. Чтобы не навредить организму, надо выбирать растительные продукты, из которых белок усваивается хорошо, - бобовые и соя. Если вы посмотрите монастырские диеты, там всегда присутствует гороховый суп, чечевичная похлебка, фасоль и другие", - пояснила ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.



Первый заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин также призвал не пренебрегать картофелем в качестве источника белка и хлебом. Кроме того, врач советует наполнить рацион разнообразными овощами и фруктами. "Во многих овощах и фруктах хорошее содержание калия, аскорбиновой кислоты, каротиноидов, а также огромное количество биологически активных компонентов. Также они богаты фолиевой кислотой и пищевыми волокнами, которые нам абсолютно необходимы, чтобы обеспечить нормальную жизнь микробов, живущих в нашем кишечно-желудочном тракте, - сказал он в беседе с ТАСС. - Чем более разнообразен набор этих овощей и фруктов, тем лучше".



"В некоторые дни поста, когда есть послабления в строгости питания, нужно максимально использовать эту возможность для обогащения своего рациона", - добавил Тутельян.



Кому стоит воздержаться от поста?



Перед тем, как поститься, эксперты советуют проконсультироваться со специалистом о состоянии своего здоровья. В случае наличия противопоказаний от поста лучше отказаться или придерживаться менее строгих правил. "Если человек болен, то религия позволяет сделать отступления и использовать диетические блюда, которые рекомендованы", - отметил главный диетолог Минздрава.



"Не трогать детей. В рационе детей, особенно маловозрастных, обязательно должны быть молочные и мясные продукты, особенно красное мясо, где есть достаточно легкоусвояемое железо. Это поможет предотвратить анемию и укрепить иммунитет", - добавил Виктор Тутельян.



Беременным женщинам и кормящим мамам также лучше воздержаться от жестких ограничений в питании. "Молоко - один из важнейших источников кальция для организма. Молоко также содержит больше количество витамина D и B12", - отметил Александр Батурин.



Для здоровых же людей пост может положительно сказаться на организме и самочувствии. Например, как пояснила Чедия, благодаря отказу от животных продуктов на определенный срок в организме нормализуется содержание холестерина. "Если периодически менять свой рацион или снижать его калорийность, это благоприятно сказывается на здоровье человека", - добавил Батурин.



При этом не стоит забывать о витаминах и минералах, недостаток которых можно восполнить аптечными комплексами. "В жесткий пост обязателен ежедневный прием поливитаминных препаратов, это позволит укрепить иммунитет и адаптационный потенциал организма. Особенно это важно сейчас, в весенний период, когда эпидемиологическая ситуация сложная и наступают разные вирусные заболевания", - заключил Виктор Тутельян.



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В столовых и кафе Администрации Президента России, в Доме Правительства РФ, в зданиях парламента появится постное меню для православных верующих на время Великого поста. Как отметила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, оно включит в себя несколько десятков позиций, а список блюд будет меняться на протяжении всех семи недель.



— Повара комбинатов питания Управления делами Президента РФ старались подготовить полноценное и разнообразное меню для православных служащих и парламентариев, которые будут держать Великий пост, — цитирует Крылову ТАСС.



Самым дешёвым блюдом в меню станет салат из свекольной икры за 30 рублей, а самым дорогим — "плов с кальмарами постный" за 220 рублей.



Как сообщал Лайф, Великий пост начался сегодня, второго марта. Он продлится около 50 дней и завершится празднованием Пасхи. Городские рестораны и кафе на это время традиционно тоже добавляют себе специальное меню, которое, однако, нравится не всем. В частности, заведения раскритиковал священник Александр Агейкин, призвав отказаться от постной, но изысканной еды в Великий пост. Загрузка... ТАСС Категории: общество, здоровье, дом и быт Ключевые слова: пост, пасха, диета, питание — статья прочитана 160 раз Комментарии