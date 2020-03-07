Загрузка... Туристам-экстремалам предлагают пожить в условиях каменного века 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 4.0, Ninaras



Часто считается, что в каменный век жили очень примитивно. Конечно, современных технологий не было, но, по мнению участников эксперимента, в целом жизнь мало отличалась от современной.



Берег реки Иийоки недалеко от города Оулу, место стоянки человека времен каменного века. На этой неделе здесь живут жизнью людей той эпохи.



Сюда приехала международная группа из десяти человек, чтобы изучить, как люди зимовали в каменный век в жилищах своего времени.



Эксперимент проводится в первобытной деревне, воссозданной при финском Археологическом центре культурного туризма и изучения первобытного общества «Киерикки» (Kierikki). Руководитель эксперимента — американка Линкс Вилден (Lynx Vilden). Для проведения эксперимента она собрала настоящее племя — группу специалистов по каменному веку из разных стран. В первобытных условиях они живут не первый раз. Берег реки Иийоки недалеко от города Оулу, место стоянки человека времен каменного века. На этой неделе здесь живут жизнью людей той эпохи.Сюда приехала международная группа из десяти человек, чтобы изучить, как люди зимовали в каменный век в жилищах своего времени.Эксперимент проводится в первобытной деревне, воссозданной при финском Археологическом центре культурного туризма и изучения первобытного общества «Киерикки» (Kierikki). Руководитель эксперимента — американка Линкс Вилден (Lynx Vilden). Для проведения эксперимента она собрала настоящее племя — группу специалистов по каменному веку из разных стран. В первобытных условиях они живут не первый раз.



«Эксперименты по воссозданию жизни в каменном веке демонстрируют нам основы жизни в целом. Они показывают, как природа нас кормит, как она влияет на нашу жизнь», — рассказывает Вилден.



Группа хочет получить практический опыт, который невозможно подтвердить одними только теоретическими рассуждениями.



«Житель» первобытной деревни голландец Стивен Дирвен (Steven Dirven), который специализируется на воссоздании старинных домов, рассказывает, что уже в начале эксперимента заметил, что для вывода из жилища дыма от костра нужно немного доработать отверстия в крыше.



В лагере едят ту же пищу, что и в каменном веке



Самая молодая участница эксперимента — двухлетняя Тиндра Эхман (Tindra Öhman), которая приехала сюда вместе со своим отцом Рони Эхманом (Roni Öhman).



Девочка, одетая в теплую одежду из шкур, не считает условия каменного века проблемой, рассказывает отец Тиндры.



Похоже, холод становится в большей степени вызовом для взрослых.



«Порой мне очень тяжело выбраться из-под одеяла», — говорит Рони Эхман.



Для питания в лагере запасены, к примеру, ягоды, куриные яйца и травы. Всё это ели и в каменном веке.



С крыши свисает туша оленя, которую специально для «племени» освежевал местный оленевод. От него каменными инструментами отрезают маленькие куски и жарят на костре.



«Мы по-прежнему связаны с природой»



Часто считается, что в каменный век жили очень примитивно. Конечно, современных технологий не было, но в целом жизнь мало отличалась от современной.



Стивен Дривен рассказывает, что эксперимент натолкнул его на разные идеи, применимые и к современной жизни. Конечно, нельзя жить в современном мире как в каменном веке.



«Хотим мы того или нет, мы по-прежнему связаны с природой», — говорит Дривен, выделывающий шкуру оленя инструментом из камня.



Cтивен Дривен говорит, что выделка кожи — один из процессов, напрямую связанных с природой, ведь кожа спасает человека от холода.



Рони Эхман также считает, что современный человек не может жить жизнью каменного века, но ее уроками можно пользоваться.



«Обычно после такого проекта всегда стараешься больше жить по модели каменного века, но реальность постепенно берет верх. Мы тоже живем в абсолютно простом частном доме с четырьмя детьми», — говорит Рони Эхман.



Автор: Ристо Дегерман (Risto Degerman) для Yle, Финляндия, перевод Вилден изучает каменный век через практические эксперименты уже многие десятилетия. В США у нее есть своя школа, в которой дети учатся жить на природе. Она сотрудничает с центром «Киерикки» уже третий раз.«Эксперименты по воссозданию жизни в каменном веке демонстрируют нам основы жизни в целом. Они показывают, как природа нас кормит, как она влияет на нашу жизнь», — рассказывает Вилден.Группа хочет получить практический опыт, который невозможно подтвердить одними только теоретическими рассуждениями.«Житель» первобытной деревни голландец Стивен Дирвен (Steven Dirven), который специализируется на воссоздании старинных домов, рассказывает, что уже в начале эксперимента заметил, что для вывода из жилища дыма от костра нужно немного доработать отверстия в крыше.Самая молодая участница эксперимента — двухлетняя Тиндра Эхман (Tindra Öhman), которая приехала сюда вместе со своим отцом Рони Эхманом (Roni Öhman).Девочка, одетая в теплую одежду из шкур, не считает условия каменного века проблемой, рассказывает отец Тиндры.Похоже, холод становится в большей степени вызовом для взрослых.«Порой мне очень тяжело выбраться из-под одеяла», — говорит Рони Эхман.Для питания в лагере запасены, к примеру, ягоды, куриные яйца и травы. Всё это ели и в каменном веке.С крыши свисает туша оленя, которую специально для «племени» освежевал местный оленевод. От него каменными инструментами отрезают маленькие куски и жарят на костре.Часто считается, что в каменный век жили очень примитивно. Конечно, современных технологий не было, но в целом жизнь мало отличалась от современной.Стивен Дривен рассказывает, что эксперимент натолкнул его на разные идеи, применимые и к современной жизни. Конечно, нельзя жить в современном мире как в каменном веке.«Хотим мы того или нет, мы по-прежнему связаны с природой», — говорит Дривен, выделывающий шкуру оленя инструментом из камня.Cтивен Дривен говорит, что выделка кожи — один из процессов, напрямую связанных с природой, ведь кожа спасает человека от холода.Рони Эхман также считает, что современный человек не может жить жизнью каменного века, но ее уроками можно пользоваться.«Обычно после такого проекта всегда стараешься больше жить по модели каменного века, но реальность постепенно берет верх. Мы тоже живем в абсолютно простом частном доме с четырьмя детьми», — говорит Рони Эхман.Автор: Ристо Дегерман (Risto Degerman) для Yle, Финляндия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, история, дом и быт Ключевые слова: путешествия, туристы, каменный век, экстремалы — статья прочитана 162 раза Комментарии