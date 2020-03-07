Загрузка... Коронавирус обрушил продажи пива «Corona» в США 🔊 Воспроизвести



Компания-производитель пива «Corona» заказала исследование после того, как в январе 2020 года в поисковых системах появились очень частые запросы «beer coronavirus» и «corona beer virus». Оказалось, что жители США усмотрели связь между этим пивом и коронавирусом, сообщает американский канал на русском



Опрос провела компания 5W Public Relations среди 737 американцев старше 21 года.



Вот итоги этого исследования:



· 38% граждан США, которые употребляют пиво, сказали, что ни при каких обстоятельствах не купят «Corona» сейчас,



· 16% респондентов считают, что никакой связи между названием пива и коронавирусом нет, у них всего лишь похожее название и не более того,



· 14% сказали, что не будут заказывать «Corona» в общественных местах,



· 4% постоянных потребителей пива «Corona» сказали, что больше никогда не будут покупать это пиво.



Директор компании 5W Public Relations Рон Торосьян сказал, что для бренда «Corona» это настоящая катастрофа. Из-за всего лишь похожего названия пиво стало ассоциироваться у потребителей с вирусом, убивающим людей по всему миру.



Маркетологи подсчитали, что эпидемия коронавируса нанесла ущерб пивоваренной компании «Corona» в размере $285 млн. Компания-производитель пива «Corona» заказала исследование после того, как в январе 2020 года в поисковых системах появились очень частые запросы «beer coronavirus» и «corona beer virus». Оказалось, что жители США усмотрели связь между этим пивом и коронавирусом, сообщает американский канал на русском Russian America TV Опрос провела компания 5W Public Relations среди 737 американцев старше 21 года.Вот итоги этого исследования:· 38% граждан США, которые употребляют пиво, сказали, что ни при каких обстоятельствах не купят «Corona» сейчас,· 16% респондентов считают, что никакой связи между названием пива и коронавирусом нет, у них всего лишь похожее название и не более того,· 14% сказали, что не будут заказывать «Corona» в общественных местах,· 4% постоянных потребителей пива «Corona» сказали, что больше никогда не будут покупать это пиво.Директор компании 5W Public Relations Рон Торосьян сказал, что для бренда «Corona» это настоящая катастрофа. Из-за всего лишь похожего названия пиво стало ассоциироваться у потребителей с вирусом, убивающим людей по всему миру.Маркетологи подсчитали, что эпидемия коронавируса нанесла ущерб пивоваренной компании «Corona» в размере $285 млн. Загрузка... russianamerica.tv Категории: экономика, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, опрос, пиво, вирус, опасения, пандемия, «Corona» — статья прочитана 181 раз Комментарии