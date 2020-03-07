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В Москве и области 8 Марта общественный транспорт станет бесплатным для женщин
Это касается также подмосковных музеев и парковки на столичных улицах, сообщает ЛАЙФ.
Проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также на электричках 8 Марта сделают бесплатным для всех представительниц прекрасного пола. Об общем подарке для женщин сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
— Немного забегая вперёд — о подарке к 8 Марта. Мы договорились с Андреем Воробьёвым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным. Парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной, — написал градоначальник в соцсети "ВКонтакте".
В свою очередь Воробьёв заметил, что также в подмосковных музеях будет бесплатным вход для женщин и детей. Он отметил, что это хороший толчок для прекрасной половины человечества выбраться из дома в праздничный день и интересно провести время.
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life.ru
Ключевые слова: праздник, женщины, гортранспорт
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