Загрузка... Швейцарку оштрафовали в трамвае: она села в него раньше времени! 🔊 Воспроизвести В Швейцарии нужно очень внимательно приобретать билеты и смотреть на время их действия. На фото: трамваи в Цюрихе, 2020 год. (SRF-SWI)



Неприятная история произошла с жительницей Цюриха: она торопилась на поезд, потому что в плане у нее стоял священный для почти каждого швейцарца в начале нового года лыжный отпуск с семьёй в горах, сообщает Неприятная история произошла с жительницей Цюриха: она торопилась на поезд, потому что в плане у нее стоял священный для почти каждого швейцарца в начале нового года лыжный отпуск с семьёй в горах, сообщает SWI . Накануне она купила билет, который позволял ей проехать от дома в Цюрихе прямиком в городок Ваденсвиль (Wädenswil), где она планировала в 11.00 утра присоединиться к остальным членам семьи и продолжить путь вместе на машине. В день отъезда она отправилась в одиннадцатом часу утра в путь и со всем своим багажом села в трамвай. Не прошло и нескольких минут, как по салону пронеслось привычное «Билетный контроль!». Пассажирка достала свой мобильный телефон и предъявила электронный билет контролёру. «А ваш билет недействителен. Вы должны внимательно посмотреть на время, указанное на билете», — заявил контролер.



Оказалось, что второпях дама села в трамвай на десять минут раньше, то есть еще до начала действия проездного документа. Сама она даже не обратила внимания на то, что «было написано мелким шрифтом», главная ее цель состояла в том, чтобы успеть на поезд на Главном вокзале Цюриха.



Основание для штрафа: «Пассажир без билета»



Контролер остался непреклонен. Его не интересовал тот факт, что дама купила билет и что она не намеревалась нарушать закон и ехать «зайцем». Поэтому он, недолго думая, оштрафовал женщину на 100 франков, поскольку с формальной точки зрения она, и в самом деле, находилась в транспортном средстве без действительного проездного документа. Ей пришлось выйти из трамвая и дождаться следующего.



Пассажирка считает, что строго формально контролёр был прав, но что в данных обстоятельствах она вполне имела право рассчитывать на проявление доброй воли со стороны сотрудника городского транспортного ведомства.



Другая досадная вещь заключалась в том, что следующий трамвай выпадал из рассчитанной еще вечером накануне мобильным приложением швейцарского перевозчика SBB цепочки стыковок. Единственный вариант был — еще раз купить но уже два отдельных билета: один на трамвай и один на поезд.



Прецедентом этот случай не является



Передача швейцарского общественного телеканала SRF «Эспрессо» обратилась за разъяснением ситуации к Цюрихскому городскому транспортному ведомству VBZ. Его пресс-секретарь Оливер Обергфелль (Oliver Obergfell) убежден, что контролер поступил совершенно корректно, потому что «на момент проверки билет дамы еще не был действителен».



Однако став объектом внимания СМИ компания VBZ решила немного «отгрести назад» и, нет, не вернуть 100 франков штрафа, но сократить его до 30 франков, каковые будут считаться «административным сбором на обработку информации». Оливер Обергфелль уточняет, что каким-либо правоустанавливающим прецедентом этот случай не является.



Но в данном случае, в самом деле, женщина все-таки приобрела билет заблаговременно, и до начала его действия оставалось буквально несколько минут. Поэтому компания VBZ смогла пойти женщине навстречу. Как говорит сама пассажирка, хорошо было бы иметь опцию «подгонки» времени действия билета под реальные обстоятельства поездки. Впрочем, недавно мобильное приложение SBB как раз видимо для таких случаев и ввело опцию «EasyRide». Загрузка... swissinfo.ch Категории: общество, авто, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: оплата, штраф, Швейцария, гортранспорт — статья прочитана 196 раз Комментарии