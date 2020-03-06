В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Валерий Мельников Мемориальная доска Андрею Карлову. Архивное фото



Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент



Остальных 23 фигурантов обвинители считают виновными и требуют приговорить к различным срокам, восьмерых — к пожизненным.



Следующее заседание назначили на 31 марта, на нем заслушают адвокатов.



Дипломата застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.



По делу проходят 28 человек, в том числе оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен (сейчас проживает в США, обвинения отвергает). Прокуроры считают, что убийство Карлова было провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.



Слушания длятся больше года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все подсудимые отвергают причастность к преступлению. Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Остальных 23 фигурантов обвинители считают виновными и требуют приговорить к различным срокам, восьмерых — к пожизненным.Следующее заседание назначили на 31 марта, на нем заслушают адвокатов.Дипломата застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.По делу проходят 28 человек, в том числе оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен (сейчас проживает в США, обвинения отвергает). Прокуроры считают, что убийство Карлова было провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.Слушания длятся больше года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все подсудимые отвергают причастность к преступлению. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: Турция, суд, приговор, убийство, Карлов, посол — статья прочитана 229 раз Комментарии