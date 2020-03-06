Президент Литвы назвал последние события безответственной политизацией спецслужб

Литовский президент Гитанас Науседа заявляет, что доверяет Департаменту госбезопасности (ДГБ) и его руководителю Дарюсу Яунишкису, а события последних дней, связанные с ДГБ, оценивает как безответственное политизирование деятельности спецслужб.
"Президент доверяет ДГБ и его руководителю, а попытки вызвать недоверие в обществе к этой службе оценивает как безответственное повеление, вредящее государственной безопасности", – сказал BNS старший советник президента по вопросам коммуникации Айстис Забараускас.
Советник обращает внимание на то, что Служба спецрасследований (ССР) и Генеральная прокуратура информировали президента о происходящем расследовании деятельности ДГБ и представили его результаты.
По его словам, у главы государства нет оснований сомневаться в выводах правоохранительных органов.
"По их мнению, в ходе расследования было установлено, что нет состава преступления. Эти ведомства располагали всей информацией, необходимой для такого вывода, поэтому у президента нет оснований в нем сомневаться", – сказал BNS А. Забараускас.
"События последнего времени президент оценивает как безответственное политизирование деятельности спецслужб, которое, по своей модели, напоминает искусственный скандал о манипуляции межбанковской ставкой Vilibor во время президентской избирательной кампании", – сказал он.
"По мнению президента, безответственное распространение информации, вводящая в заблуждение общественность интерпретация фактов должны трактоваться как попытки дискредитировать важнейшие ведомства государства, наносящие ему вред", – сказал А. Забараускас.
Президент изложил эту позицию, поскольку продолжаются дискуссии об информации, представленной высокопоставленным сотрудником разведки со статусом информатора. Он сообщил о деятельности ДГБ во время избирательной кампании перед выборами президента.
Упоминаемый советником президента скандал по поводу ставки Vilibor возник, когда в сейме рассматривались обстоятельства экономического кризиса 2009 года. Выражались гипотезы, что во время кризиса могли иметь место манипуляции ставкой межбанковских кредитов Vilibor.
"События последнего времени президент оценивает как безответственное политизирование деятельности спецслужб, которое, по своей модели, напоминает искусственный скандал о манипуляции межбанковской ставкой Vilibor во время президентской избирательной кампании", – сказал он.
"По мнению президента, безответственное распространение информации, вводящая в заблуждение общественность интерпретация фактов должны трактоваться как попытки дискредитировать важнейшие ведомства государства, наносящие ему вред", – сказал А. Забараускас.
Президент изложил эту позицию, поскольку продолжаются дискуссии об информации, представленной высокопоставленным сотрудником разведки со статусом информатора. Он сообщил о деятельности ДГБ во время избирательной кампании перед выборами президента.
Упоминаемый советником президента скандал по поводу ставки Vilibor возник, когда в сейме рассматривались обстоятельства экономического кризиса 2009 года. Выражались гипотезы, что во время кризиса могли иметь место манипуляции ставкой межбанковских кредитов Vilibor.