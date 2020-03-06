Президент Литвы назвал последние события безответственной политизацией спецслужб 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа заявляет, что доверяет Департаменту госбезопасности (ДГБ) и его руководителю Дарюсу Яунишкису, а события последних дней, связанные с ДГБ, оценивает как безответственное политизирование деятельности спецслужб.



"Президент доверяет ДГБ и его руководителю, а попытки вызвать недоверие в обществе к этой службе оценивает как безответственное повеление, вредящее государственной безопасности", – сказал BNS старший советник президента по вопросам коммуникации Айстис Забараускас.



Советник обращает внимание на то, что Служба спецрасследований (ССР) и Генеральная прокуратура информировали президента о происходящем расследовании деятельности ДГБ и представили его результаты.



По его словам, у главы государства нет оснований сомневаться в выводах правоохранительных органов. Литовский президент Гитанас Науседа заявляет, что доверяет Департаменту госбезопасности (ДГБ) и его руководителю Дарюсу Яунишкису, а события последних дней, связанные с ДГБ, оценивает как безответственное политизирование деятельности спецслужб."Президент доверяет ДГБ и его руководителю, а попытки вызвать недоверие в обществе к этой службе оценивает как безответственное повеление, вредящее государственной безопасности", – сказал BNS старший советник президента по вопросам коммуникации Айстис Забараускас.Советник обращает внимание на то, что Служба спецрасследований (ССР) и Генеральная прокуратура информировали президента о происходящем расследовании деятельности ДГБ и представили его результаты.По его словам, у главы государства нет оснований сомневаться в выводах правоохранительных органов. "По их мнению, в ходе расследования было установлено, что нет состава преступления. Эти ведомства располагали всей информацией, необходимой для такого вывода, поэтому у президента нет оснований в нем сомневаться", – сказал BNS А. Забараускас.



"События последнего времени президент оценивает как безответственное политизирование деятельности спецслужб, которое, по своей модели, напоминает искусственный скандал о манипуляции межбанковской ставкой Vilibor во время президентской избирательной кампании", – сказал он.



"По мнению президента, безответственное распространение информации, вводящая в заблуждение общественность интерпретация фактов должны трактоваться как попытки дискредитировать важнейшие ведомства государства, наносящие ему вред", – сказал А. Забараускас.



Президент изложил эту позицию, поскольку продолжаются дискуссии об информации, представленной высокопоставленным сотрудником разведки со статусом информатора. Он сообщил о деятельности ДГБ во время избирательной кампании перед выборами президента.



Упоминаемый советником президента скандал по поводу ставки Vilibor возник, когда в сейме рассматривались обстоятельства экономического кризиса 2009 года. Выражались гипотезы, что во время кризиса могли иметь место манипуляции ставкой межбанковских кредитов Vilibor. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: дгб, расследование, слежка, Ушацкас География: Литва — статья прочитана 280 раз Комментарии