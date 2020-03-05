Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В Литве численность работающего населения в 2018 году росла так же, как в среднем по Евросоюзу (ЕС), сообщает Евростат.



В 2018 году по сравнению с 2017 годом занятость в Литве выросла на 1,4% или на 19 тыс. человек, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.



Уровень занятости в столичном регионе вырос на 2,8% или на 12 тыс. человек, а в регионе Центральной и Западной Литвы он вырос на 0,7% или на 6 тыс. человек. В 2018 году численность работающего населения в Литве была 1,381 млн.



В Латвии уровень занятости в год вырос на 1,6%, в Эстонии – на 1,2%. Во всем ЕС уровень занятости за год повысился на 1,4% до 239,1 млн человек.



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Показатель валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Литве в 2018 году составлял 81% среднего показателя Евросоюза (ЕС), показывают данные Евростата. В Литве численность работающего населения в 2018 году росла так же, как в среднем по Евросоюзу (ЕС), сообщает Евростат.В 2018 году по сравнению с 2017 годом занятость в Литве выросла на 1,4% или на 19 тыс. человек, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.Уровень занятости в столичном регионе вырос на 2,8% или на 12 тыс. человек, а в регионе Центральной и Западной Литвы он вырос на 0,7% или на 6 тыс. человек. В 2018 году численность работающего населения в Литве была 1,381 млн.В Латвии уровень занятости в год вырос на 1,6%, в Эстонии – на 1,2%. Во всем ЕС уровень занятости за год повысился на 1,4% до 239,1 млн человек.* * *Показатель валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Литве в 2018 году составлял 81% среднего показателя Евросоюза (ЕС), показывают данные Евростата. В 2018 году ВВП Литвы составлял 45,264 млрд евро, а на душу населения приходилось 16,2 тыс. евро ВВП, а с учётом этого показателя по стандарту покупательной способности – 24,4 тыс. евро, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.



Показатель ВВП Латвии на душу населения составлял 69% среднего показателя ЕС, Эстонии – 82%. В 2018 году размер экономики ЕС достигал 15,9 трлн евро, на душу населения приходилась 31 тыс. евро.



По данным Евростата, в 2018 году в Вильнюсском регионе показатель ВВП на душу населения был на 17% выше среднего показателя по ЕС, а в регионе Центральной и Западной Литвы он был 66% среднего показателя.



Часть ВВП, приходящаяся на одного работающего жителя, в Литве составляла 76% среднего показателя ЕС. В Вильнюсском регионе этот показатель был 98%, а в регионе Центральной и Западной Литвы он был 65%.



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Разрешение выпускать дезинфицирующую жидкость предоставлено одному предприятию, а в четверг оно будет предоставлено еще десяти предприятиям, сообщило в четверг правительство Литвы.



Этот вопрос решается с целью обеспечить защиту от распространения коронавируса.



"Согласно бюрократическому порядку, от получения разрешения на выпуск дезинфицирующей жидкости до начала производства проходило четыре месяца. Теперь – два дня. В понедельник были даны все формулы для выпуска этой жидкости, за разрешением на выпуск обратилось 11 предприятий (...). Нас в правительстве информировали, что разрешения будут предоставлены до вечера", – сказал журналистам канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.



Это подтвердил и министр здравоохранения Аурелиюс Верига. По его словам, теперь от самих предприятий будет зависеть, когда эти дезинфектанты поступят в магазины. Он сказал, что министерство закупить 100 тонн жидкости.



По словам А. Вериги, нехватки в дезинфектантах лечебные учреждения не испытывают, между тем учреждениям культуры и образования рекомендуется самим покупать жидкость на рынке, когда она появится дополнительно.



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В четверг в литовскую Клайпеду пришёл новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже десятое такое судно с газом Equinor в начавшемся в октябре газовом году.



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Discoverer в четверг после обеда пришвартовался у плавучего газохранилища Independence Клайпедского терминала СПГ. Судно доставило груз из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.



Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что газовоз доставил примерно 140 тыс. кубометров СПГ.



Недалеко от берегов Литвы сейчас находится и небольшой газовоз Coral Fungia, который доставит газ из российского Высоцка, где находится завод компании "Новатэк". По данным Klaipedos nafta, он должен прибыть 7 марта и доставить 6,5 тыс. кубометров СПГ.



Это будет уже 22-ой подобный груз с октября прошлого года, все эти грузы с российским СПГ колеблются от 6,5 тыс. до 10 тыс. кубометров.



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Министерство финансов Литвы начало подготовку к проведению первичного публичного предложения акций (англ. Initial public offering, IPO) госэнергохолдинга Ignitis grupe, которое может состояться до осени этого года.



Минфин предлагает правительству одобрить реорганизацию Ignitis grupe в акционерную компанию, а также предоставить министерству право принимать решения о повышении уставного капитала компании в ходе реализации IPO.



В проекте постановления не указываются конкретное количество акций Ignitis grupe, которое планируется разместить во время этого публичного предложения, лишь акцентируется, что государство должно сохранить за собой не менее 2/3 уставного капитала.



По информации министерства, рабочая группа, рассматривавшая альтернативы финансирования холдинга, отметила, что IPOследует провести до сентября этого года.



Сформированная Минфином рабочая группа рекомендует предложить рынку от 25% до 33,33% уставного капитала Ignitis grupe, основным рынком котировки которых была бы Вильнюсская фондовая биржа Nasdaq.



По словам министра финансов Вилюса Шапоки, который возглавлял группу, до 2030 года Ignitis grupe потребуется около 5 млрд евро инвестиций, поэтому самым логичным было бы привлечь средства посредством первичного публичного предложения акций.



Ранее Ignitis grupe сообщала, что это IPO может стать крупнейшим в истории Балтийских стран.



Сейчас 100% акций Ignitis grupe принадлежит государству. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 77 раз Комментарии