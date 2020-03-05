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Глава КНБО сейма Литвы: парламентское расследование нужно о том, кто и почему бросает тень на ДГБ

фото: delfi.lt


Советник премьера Литвы Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас уходит с должности, сообщило правительство.

В пресс-релизе Кабмина говорится, что у премьера нет никаких претензий к члену его команды, она благодарит С. Малинаускаса за успешные дела в различных сферах и желает ему успеха.

В сообщении также отмечается, что это личное решение советника, которое премьер уважает.

"Я благодарен С. Сквернялису за доверие. Я всегда поддерживал его и буду поддерживать. Я благодарен за возможность работать в его команде. В сложившейся ситуации я принял решение, которое должен был принять", – отметил в пресс-релизе С. Малинаускас.

О своем уходе С. Малинаускас заявил журналистам во вторник, после конфликта с министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой.
Он сказал журналистам, что принял такое решение после конфликта с министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой, когда тот попросил премьера отстранить С. Малинаускаса от работы коммуникационной группы по ситуации с коронавирусом. А. Верига также сказал, что просил об этом, поскольку С. Малинаускас не согласовал с ним комментариев по этой теме.

С. Малинаускас был советником премьера по борьбе с коррупцией, связям с парламентом и по вопросам стратегической коммуникации с июля 2017 года.

Он также был главой по вопросам коммуникации избирательного штаба С. Сквернялиса, баллотировавшегося в президенты.

До работы советником премьера С. Малинаускас работал на портале новостей 15min.lt, где писал не темы бизнеса, а в последние два года работал в отделе журналистских расследований 15min.lt.

До этого С. Малинаускас был редактором на радиостанции Ziniu radijas, был журналистом, специалистом по маркетингу в группе Respublikos leidiniu grupe.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: дгб, расследование, слежка, КНБО, Ушацкас
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добавлена сегодня, 5 марта, 14:30

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