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Первый состав с российской нефтью для Беларуси отправится из Клайпеды в четверг вечером
Первый железнодорожный состав с предназначенной для Беларуси российской нефтью, которую в среду доставило в Клайпедский порт судно Front Ocelot, отправится в направлении Беларуси в четверг вечером.
Представитель Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), которые перевозят этот груз, Мартинас Бурба сообщил BNS, что загрузка нефти из резервуаров компании Klaipedos nafta в цистерны началась примерно в 11 часов.
"Намечается, что первый состав выдвинется в 22-23 часа сегодня вечером (в четверг – BNS), и он повезёт около 3,6 тыс. тонн нефти. Путь до точки передачи на границе займёт около 15 часов", – сказал BNS М. Бурба.
По его словам, нефть ежедневно будет перевозиться двумя составами, в общей сложности примерно 7,2 тыс. тонн. Для перевозки груза одного танкера понадобится 24 состава, он будет доставлен на новополоцкий НП "Нафтан" за 10-12 дней.
Это уже второй в этом году танкер с российской нефтью для НПЗ "Нафтан".
В марте в Клайпеду придут два предназначенных для Беларуси груза по 85 тыс. тонн.
Белорусская компания по экспорту нефти БНК в феврале информировала железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта им 13-15 марта.
География: Белоруссия
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