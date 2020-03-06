Европа написала закон о борьбе с потеплением. Грета Тунберг назвала его капитуляцией 🔊 Воспроизвести



Европейцы сделали заявку на лидерство в мировой борьбе с глобальным потеплением и написали закон, обязывающий 27 стран ЕС полностью нейтрализовать выбросы парниковых газов к середине века, пишет



Обязательство ограничить повышение температур на планете взяли на себя почти две сотни стран, подписав Парижское соглашение. После демарша США климатические активисты возложили надежды на лидерство ЕС. Судя по реакции, крупнейший политический блок на планете их разочаровал. Европейцы сделали заявку на лидерство в мировой борьбе с глобальным потеплением и написали закон, обязывающий 27 стран ЕС полностью нейтрализовать выбросы парниковых газов к середине века, пишет ВВС . Бурная реакция как противников, так и сторонников не заставила себя долго ждать, и она обещает нелегкую судьбу закону, чреватому масштабной перестройкой экономики и всего образа жизни в Европе в ближайшие три десятилетия.Обязательство ограничить повышение температур на планете взяли на себя почти две сотни стран, подписав Парижское соглашение. После демарша США климатические активисты возложили надежды на лидерство ЕС. Судя по реакции, крупнейший политический блок на планете их разочаровал. "Этот климатический закон - капитуляция. Потому что нельзя торговаться с природой, невозможно заключить сделку с законами физики", - выразила всеобщее недовольство экоактивистка Грета Тунберг - рупор "Восстания вымирающих", парализовавшего не одну западную столицу в прошлом году.



Ее слова утонули в аплодисментах депутатов Европарламента, которым предстоит утверждать проект.



Парижское соглашение обязывает страны удержать глобальное повышение средних температур на уровне 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Однако каждая страна вольна самостоятельно решать, как быстро сокращать и компенсировать выбросы. Многие боятся расходов и ущерба для промышленности и не спешат, несмотря на предупреждения ученых о том, что планета нагревается быстрее, чем мы думали, и действовать нужно намного решительнее.



ЕС решил показать миру пример и закрепить в законе амбициозную цель: нейтрализовать выбросы к 2050 году. Для этого недостаточно меньше коптить небо: придется серьезно потратиться на электромобили, возобновляемую энергетику и энергосбережение. И защитить свой рынок углеводородным налогом на импорт из стран, где экологические нормы мягче.



Однако европейцы тут же рассорились по поводу путей достижения этой цели. Страны, которые сильно зависят от угля, вроде Польши и Германии, хотят более плавного перехода в чистое будущее.



Другие требуют не медлить. Среди них - новая Еврокомиссия, избранная после плановой смены власти в ЕС в конце прошлого года. Ее глава Урсула фон дер Ляйен пообещала пересмотреть промежуточную цель - снизить выбросы к 2030 году до 40% от уровня 1990 года - и добиться ее ужесточения до 50-55%. Европарламент двумя руками поддержал ее, но правительства некоторых стран выступили против.



Кто чем недоволен



К началу марта проект климатического закона был готов, но более амбициозной цели в нем так и не появилось. Еврокомиссия теперь обещает согласовать ее к сентябрю, что вызывает негодование экологов: слишком поздно, говорят они.



Дело в том, что в ноябре мир соберется на климатический саммит в Глазго и будет решать, брать ли на себя повышенные обязательства в деле сокращения выбросов. Многие надеялись, что ЕС успеет сделать это еще до саммита - и не на словах, а законом. Чем пристыдит другие страны и покажет пример.



Дюжина европейских государств, включая тяжеловесов Францию и Италию, требовали утвердить новую цель в июне, чтобы успеть одобрить закон к шотландскому саммиту. Германия - крупнейшая экономика ЕС - в их число не входит.



В итоге презентованный с большой помпой во вторник проект закона не только не решил, чья взяла в вопросе о том, пересматривать 40-процентную цель снижения выбросов до 50% или до 55%. Но и отложил этот вопрос до осени.



Замглавы Еврокомиссии Франц Тиммерманс уверен, что мир и так услышит.



"Сегодня мы переходим от слов к делу, сегодня мы доказываем европейским гражданам, что мы решительно настроены нейтрализовать выбросы к 2050 году, - сказал он, представляя проект. - И этим законом мы посылаем нашим международным партнерам четкий сигнал: в текущем году мы все вместе должны взять на себя повышенные обязательства, чтобы достичь целей Парижского соглашения".



Недовольные новым законом нашлись и в стане противников ускоренного перехода к чистой экономике. Сейчас у них есть право вето, но они рискуют его потерять.



Написанный Еврокомиссией - фактически правительством ЕС - законопроект предполагает передачу ей полномочий устанавливать более жесткие цели после 2030 года, если выяснится, что Евросоюз отстает от графика и рискует сорвать дедлайн обнуления выбросов - 2050.



Сейчас такие решения принимают главы 27 стран блока единогласно, и у каждого есть право вето. Если предложение Еврокомиссии пройдет, ее директивы об ускорении декарбонизации можно будет заблокировать только квалифицированным большинством.



Многие страны это не устраивает. Немецкий депутат Европарламента Михаэль Блосс назвал идею мертворожденной.



"Это предложение не пройдет абсолютно точно", - цитирует его агентство Рейтер.



Другое потенциально проблемное положение, о котором пресса узнала еще на стадии подготовки законопроекта, в итоговой версии из него исчезло. Еврокомиссия хотела обязать все страны по достижении нейтральности выбросов в 2050 году не останавливаться, а продолжить сокращать их и добиться отрицательного баланса. Больше не хочет.



Теперь чиновникам ЕС предстоит убедить два противоположных лагеря политиков: избранные напрямую депутаты Европарламента в большинстве своем выступают за более амбициозную программу, тогда как не менее демократически избранные власти некоторых государств-членов блока спешить не склонны, поскольку опасаются экономических, социальных и политических последствий быстрой перестройки.



Возражения отдельных стран может смягчить оговорка в новом законе. Нейтральность выбросов к 2050 году определена как среднее по больнице - для 27 стран ЕС в целом. Так что если кто-то достигнет ее раньше, другим могут дать отсрочку. bbc.com Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: климат, ЕС, стратегия, Грета Тунберг — статья прочитана 261 раз Комментарии