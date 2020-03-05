Жэньминь жибао Китай : может ли репчатый лук защитить от коронавируса? 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Илья Наймушин



«Жэньминь жибао» развеивает мифы, которыми обросла борьба с коронавирусом нового типа. Их скопилось немало. Например, по утверждению некоторых, есть одно средство, которое позволяет эффективно противостоять вирусу. И найдется оно в каждом доме.



С активными усилиями китайского населения в борьбе с распространением эпидемии в интернете появляются разные ложные слухи по мерам профилактики коронавирусной инфекции, которые вызвали недопонимание большого количества интернет-пользователей. В последнее время в интернете, главным образом, распространяются следующие слухи.



Может ли репчатый лук защитить от коронавируса?



«В помещении необходимо поместить репчатый лук, не снимая шелухи. Лук адсорбирует вирусы, защищает от нового типа коронавируса», — это сообщение привлекло внимание огромного количества интернет-пользователей на платформе WeChat. С активными усилиями китайского населения в борьбе с распространением эпидемии в интернете появляются разные ложные слухи по мерам профилактики коронавирусной инфекции, которые вызвали недопонимание большого количества интернет-пользователей. В последнее время в интернете, главным образом, распространяются следующие слухи.«В помещении необходимо поместить репчатый лук, не снимая шелухи. Лук адсорбирует вирусы, защищает от нового типа коронавируса», — это сообщение привлекло внимание огромного количества интернет-пользователей на платформе WeChat.



Наносят ли вред инфракрасные термометры?



Правда: Научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Лучжао отметил, что принцип работы инфракрасных термометров заключается в фокусировании инфракрасного теплового излучения тела на приборе. Детекторы превращают излучаемую мощность в электрические сигналы, которые отображаются в единицах температуры после преобразования температуры окружающей среды. Инфракрасные термометры отнюдь не излучают инфракрасные лучи в отношении человеческого организма, они принимают тепловое излучение человеческого тела без вреда для тела и глаз человека.



Можно ли изолировать коронавирус с помощью антистатической одежды?



Правда:



1. Главной функцией антистатической одежды является предотвращение скопления статического электричества на одежде. Среди материалов, которые используются в изготовлении антистатической одежды, следует отметить полимерные волокна с антистатическими эффектами, неорганические волокна (например, металлические и углеродные волокна) и антистатические препараты, которые полностью отличаются от материала, который используется в защитной медицинской одежде, изолирующей коронавирус нового типа.



2. При изготовлении защитной медицинской одежды главным образом применяется водостойкий нетканый материал, полученный путем пневматического распыления расплава, отверстия относительно небольшие, поэтому бактериям, вирусам, воде, крови и спирту сложно проникнуть сквозь эту одежду. Что касается антистатических тканей, они обладают довольно большими отверстиями и ничем не отличаются от простой верхней одежды в защите от нового типа коронавируса.



3. В условиях нехватки медицинской защитной одежды рекомендуется оставлять такую форму медикам и работникам, которые трудятся в особо опасных районах. В общественных местах, где не были обнаружены случаи заболевания, достаточно надеть дождевик или водонепроницаемый плащ.



Редакционная статья Жэньминь жибао, Китай, перевод Правда: Нет доказательств того, что лук может убить новый тип коронавируса, такие сообщения не основаны на научных доказательствах. Более того, чем оставлять лук портиться внутри помещения, лучше употребить его в пищу, чтобы как минимум использовать его питательную ценность.Правда: Научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Лучжао отметил, что принцип работы инфракрасных термометров заключается в фокусировании инфракрасного теплового излучения тела на приборе. Детекторы превращают излучаемую мощность в электрические сигналы, которые отображаются в единицах температуры после преобразования температуры окружающей среды. Инфракрасные термометры отнюдь не излучают инфракрасные лучи в отношении человеческого организма, они принимают тепловое излучение человеческого тела без вреда для тела и глаз человека.1. Главной функцией антистатической одежды является предотвращение скопления статического электричества на одежде. Среди материалов, которые используются в изготовлении антистатической одежды, следует отметить полимерные волокна с антистатическими эффектами, неорганические волокна (например, металлические и углеродные волокна) и антистатические препараты, которые полностью отличаются от материала, который используется в защитной медицинской одежде, изолирующей коронавирус нового типа.2. При изготовлении защитной медицинской одежды главным образом применяется водостойкий нетканый материал, полученный путем пневматического распыления расплава, отверстия относительно небольшие, поэтому бактериям, вирусам, воде, крови и спирту сложно проникнуть сквозь эту одежду. Что касается антистатических тканей, они обладают довольно большими отверстиями и ничем не отличаются от простой верхней одежды в защите от нового типа коронавируса.3. В условиях нехватки медицинской защитной одежды рекомендуется оставлять такую форму медикам и работникам, которые трудятся в особо опасных районах. В общественных местах, где не были обнаружены случаи заболевания, достаточно надеть дождевик или водонепроницаемый плащ.Редакционная статья Жэньминь жибао, Китай, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: чп и криминал, здоровье, образование Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, пандемия — статья прочитана 106 раз Комментарии