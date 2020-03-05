Шесть стран ЕС создали киберсилы ЕС во главе с Литвой 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Шесть европейских государств учредили Кибернетические силы Евросоюза (ЕС) быстрого реагирования во главе с Литвой.



Меморандум о соглашении Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния подписали в среду вечером в Загребе, где состоялась неформальная встреча министров обороны ЕС.



В соответствии с соглашением, в разных странах будет нести дежурство международная команда, которая будет готова в любое время реагировать на кибератаку.



Такая команда, сформированная из гражданских и военных, в случае опасного киберинцидента виртуально, а в случае необходимости и физически подключится к ликвидации и расследованию инцидента.



"Достигнув прорыва в укреплении национальных кибернетических сил, Литва также укрепляет международное сотрудничество, это будет способствовать отражению киберугроз, обмену знаниями, проведению совместных учений", – сказал BNS по телефону из Загреба министр обороны Раймундас Кароблис. Шесть европейских государств учредили Кибернетические силы Евросоюза (ЕС) быстрого реагирования во главе с Литвой.Меморандум о соглашении Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния подписали в среду вечером в Загребе, где состоялась неформальная встреча министров обороны ЕС.В соответствии с соглашением, в разных странах будет нести дежурство международная команда, которая будет готова в любое время реагировать на кибератаку.Такая команда, сформированная из гражданских и военных, в случае опасного киберинцидента виртуально, а в случае необходимости и физически подключится к ликвидации и расследованию инцидента."Достигнув прорыва в укреплении национальных кибернетических сил, Литва также укрепляет международное сотрудничество, это будет способствовать отражению киберугроз, обмену знаниями, проведению совместных учений", – сказал BNS по телефону из Загреба министр обороны Раймундас Кароблис. "Это чёткий конкретный пример того, как страны ЕС невоенными средствами могут содействовать повышению безопасности Европы, поддерживать усилия в деле обороны и сдерживания", – добавил он.



По словам министра, соглашение закрепляет постоянный механизм "присутствия одной страны в суверенном киберпространстве другой страны", определяет правовой статус, предусматривает конкретные процедуры и обязательства сотрудничества.



С инициативой создания таких сил Литва выступила в 2017 году, в прошлом году состоялись первые учения, а с начала этого года уже несёт дежурство международная команда из литовцев, голландцев, поляков и румын.



По словам Р. Кароблиса, киберсилы могут реагировать на инциденты в подписавших соглашение странах, а также в странах-наблюдателях, а в будущем – и в структурах ЕС.



Министр сказал, что статус наблюдателя получили Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.



На церемонии подписания присутствовал и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



Разведслужбы Литвы в прошлом месяце объявили, что в киберпространстве Литвы прослеживается вредительская деятельность кибернетических мощностей России и Китая.



В традиционной оценке угроз нацбезопасности отмечено, что самую большую угрозу для безопасности информационных систем и хранящейся в них информации представляет кибершпионаж разведслужб России, а новым фактором риска может стать развитие технологий 5G, если не будет уделяться должное внимание надёжности поставщика услуг или продуктов информационных технологий. BNS Категории: политика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: нато, центр, защита, атаки, кибербезопасность География: Литва — статья прочитана 190 раз Комментарии