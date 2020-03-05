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Шесть стран ЕС создали киберсилы ЕС во главе с Литвой

фото: bns.lt


Шесть европейских государств учредили Кибернетические силы Евросоюза (ЕС) быстрого реагирования во главе с Литвой.

Меморандум о соглашении Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния подписали в среду вечером в Загребе, где состоялась неформальная встреча министров обороны ЕС.

В соответствии с соглашением, в разных странах будет нести дежурство международная команда, которая будет готова в любое время реагировать на кибератаку.

Такая команда, сформированная из гражданских и военных, в случае опасного киберинцидента виртуально, а в случае необходимости и физически подключится к ликвидации и расследованию инцидента.

"Достигнув прорыва в укреплении национальных кибернетических сил, Литва также укрепляет международное сотрудничество, это будет способствовать отражению киберугроз, обмену знаниями, проведению совместных учений", – сказал BNS по телефону из Загреба министр обороны Раймундас Кароблис.
"Это чёткий конкретный пример того, как страны ЕС невоенными средствами могут содействовать повышению безопасности Европы, поддерживать усилия в деле обороны и сдерживания", – добавил он.

По словам министра, соглашение закрепляет постоянный механизм "присутствия одной страны в суверенном киберпространстве другой страны", определяет правовой статус, предусматривает конкретные процедуры и обязательства сотрудничества.

С инициативой создания таких сил Литва выступила в 2017 году, в прошлом году состоялись первые учения, а с начала этого года уже несёт дежурство международная команда из литовцев, голландцев, поляков и румын.

По словам Р. Кароблиса, киберсилы могут реагировать на инциденты в подписавших соглашение странах, а также в странах-наблюдателях, а в будущем – и в структурах ЕС.

Министр сказал, что статус наблюдателя получили Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.

На церемонии подписания присутствовал и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Разведслужбы Литвы в прошлом месяце объявили, что в киберпространстве Литвы прослеживается вредительская деятельность кибернетических мощностей России и Китая.

В традиционной оценке угроз нацбезопасности отмечено, что самую большую угрозу для безопасности информационных систем и хранящейся в них информации представляет кибершпионаж разведслужб России, а новым фактором риска может стать развитие технологий 5G, если не будет уделяться должное внимание надёжности поставщика услуг или продуктов информационных технологий.
BNS
Категории: политика, в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: нато, центр, защита, атаки, кибербезопасность
География: Литва
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добавлена сегодня, 5 марта, 12:30

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