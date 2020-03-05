Шесть стран ЕС создали киберсилы ЕС во главе с Литвой

Шесть европейских государств учредили Кибернетические силы Евросоюза (ЕС) быстрого реагирования во главе с Литвой.
Меморандум о соглашении Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния подписали в среду вечером в Загребе, где состоялась неформальная встреча министров обороны ЕС.
В соответствии с соглашением, в разных странах будет нести дежурство международная команда, которая будет готова в любое время реагировать на кибератаку.
Такая команда, сформированная из гражданских и военных, в случае опасного киберинцидента виртуально, а в случае необходимости и физически подключится к ликвидации и расследованию инцидента.
"Достигнув прорыва в укреплении национальных кибернетических сил, Литва также укрепляет международное сотрудничество, это будет способствовать отражению киберугроз, обмену знаниями, проведению совместных учений", – сказал BNS по телефону из Загреба министр обороны Раймундас Кароблис.
"Это чёткий конкретный пример того, как страны ЕС невоенными средствами могут содействовать повышению безопасности Европы, поддерживать усилия в деле обороны и сдерживания", – добавил он.
По словам министра, соглашение закрепляет постоянный механизм "присутствия одной страны в суверенном киберпространстве другой страны", определяет правовой статус, предусматривает конкретные процедуры и обязательства сотрудничества.
С инициативой создания таких сил Литва выступила в 2017 году, в прошлом году состоялись первые учения, а с начала этого года уже несёт дежурство международная команда из литовцев, голландцев, поляков и румын.
По словам Р. Кароблиса, киберсилы могут реагировать на инциденты в подписавших соглашение странах, а также в странах-наблюдателях, а в будущем – и в структурах ЕС.
Министр сказал, что статус наблюдателя получили Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.
На церемонии подписания присутствовал и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Разведслужбы Литвы в прошлом месяце объявили, что в киберпространстве Литвы прослеживается вредительская деятельность кибернетических мощностей России и Китая.
В традиционной оценке угроз нацбезопасности отмечено, что самую большую угрозу для безопасности информационных систем и хранящейся в них информации представляет кибершпионаж разведслужб России, а новым фактором риска может стать развитие технологий 5G, если не будет уделяться должное внимание надёжности поставщика услуг или продуктов информационных технологий.
По словам министра, соглашение закрепляет постоянный механизм "присутствия одной страны в суверенном киберпространстве другой страны", определяет правовой статус, предусматривает конкретные процедуры и обязательства сотрудничества.
С инициативой создания таких сил Литва выступила в 2017 году, в прошлом году состоялись первые учения, а с начала этого года уже несёт дежурство международная команда из литовцев, голландцев, поляков и румын.
По словам Р. Кароблиса, киберсилы могут реагировать на инциденты в подписавших соглашение странах, а также в странах-наблюдателях, а в будущем – и в структурах ЕС.
Министр сказал, что статус наблюдателя получили Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.
На церемонии подписания присутствовал и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Разведслужбы Литвы в прошлом месяце объявили, что в киберпространстве Литвы прослеживается вредительская деятельность кибернетических мощностей России и Китая.
В традиционной оценке угроз нацбезопасности отмечено, что самую большую угрозу для безопасности информационных систем и хранящейся в них информации представляет кибершпионаж разведслужб России, а новым фактором риска может стать развитие технологий 5G, если не будет уделяться должное внимание надёжности поставщика услуг или продуктов информационных технологий.