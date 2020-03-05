Глава ДГБ: я лично предупредил В. Ушацкаса относительно людей из его окружения /дополняется/ 🔊 Воспроизвести Дарюс Яунишкис, фото: delfi.lt



Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что лично предупредил дипломата Вигаудаса Ушацкаса относительно людей из его окружения о том, что они могут быть связаны со спецслужбами России.



Д. Яунишкис в интервью порталу delfi.lt сказал, что говорил с В. Ушацкасом, когда он еще не определился на предмет цели стать кандидатом консерваторов на президентских выборах.



"Я сам лично с ним говорил, когда он еще не был кандидатом, я говорил, что опредёленные люди в его окружении могут быть связаны с российскими спецслужбами. Я просто пытался предупредить. Я не отрицаю, что эти факты, возможно, имели место, какие-то звонки, разговоры с людьми из его окружения, попытки предупредить, возможно, во время предвыборной кампании", – сказал Д. Яунишкис. Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что лично предупредил дипломата Вигаудаса Ушацкаса относительно людей из его окружения о том, что они могут быть связаны со спецслужбами России.Д. Яунишкис в интервью порталу delfi.lt сказал, что говорил с В. Ушацкасом, когда он еще не определился на предмет цели стать кандидатом консерваторов на президентских выборах."Я сам лично с ним говорил, когда он еще не был кандидатом, я говорил, что опредёленные люди в его окружении могут быть связаны с российскими спецслужбами. Я просто пытался предупредить. Я не отрицаю, что эти факты, возможно, имели место, какие-то звонки, разговоры с людьми из его окружения, попытки предупредить, возможно, во время предвыборной кампании", – сказал Д. Яунишкис. В среду была обнародована информация о том, что высокопоставленный сотрудник разведки информировал представителей сейма и правоохраны, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате В. Ушацкасе.



Д. Яунишкис категорически отрицает, что имел место сбор информации о людях, и говорит, что не знает, были ли проверки информации об этих людях, однако таких проверок, по словам директора ДГБ, в год проводятся десятки тысяч.



Комментируя ситуацию, экс-министр иностранных дел, дипломат В. Ушацкас сказал BNS, что "во время кампании были беседы, звонки представителей ДГБ членам моей команды". По его мнению, этими действиями ДГБ стремился запугать или удержать членов команды от дальнейшего участия в работе команды.



"По поводу запугивания – если запугивали, то должны быть какие-то доказательства (...) или звонок сотрудника – уже запугивание? Может, можно и так интерпретировать", – сказал delfi.lt Д. Яунишкис.



Он также заверил, что ситуация будет проверяться и внутри ведомства независимо от того, будет ли начато парламентское расследование по материалу информатора.



Срок полномочий Д. Яунишкиса истекает в апреле. Он говорит, что несмотря на возникшие осложнения, он был бы готов продолжить работу, если бы в его услугах возникла необходимость.



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Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис говорит, что его заместитель Ремигиюс Бридикис встречался с информатором, однако это не было давлением.



"Вчера поздно вечером я узнал о беседе своего заместителя с информатором и сотрудником, который информировал, что у него есть статус информатора. Только что я получил официальную информацию о присвоении сотруднику статуса информатора", – сказал Д. Яунишкис журналистам в четверг.



"Хочу заверить, что мы в ДГБ соблюдаем все законы, поэтому не может быть и речи о дознании в отношении информатора, давлении на него или другом воздействии", – сказал директор ДГБ.



По словам Д. Яунишкиса, информатор написал заявление об отпуске, однако решение не принято, пока не ясны правовые обстоятельства.



Сотрудник разведки информировал тогдашнего председателя Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.



Информатор считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета.



ДГБ заявил, что не собирал и не предоставлял никакой информации об упомянутых лицах, однако директор Д. Яунишкис в четверг сказал, что сотрудники "встречались с окружением разных претендентов и кандидатов в силу разных причин", а детали он готов предоставить комитету сейма.



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Глава ДГБ говорит, что предупредил В. Ушацкаса о связях его окружения со службами России



ВИЛЬНЮС, 5 марта, BNS – Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис говорит, что перед президентскими выборами лично предупредил дипломата Вигаудаса Ушацкаса о связях его окружения с Россией, однако отклоняет обвинения в том, что разведка запугивала членов его команды.



По словам Д. Яунишкиса, он встретился с В. Ушацкасом, когда были зафиксированы "факты, вызывающие серьезную обеспокоенность".



"Я сам проявил инициативу, встретился с В. Ушацкасом и предупредил его о связях нескольких лиц из его окружения со службами Российской Федерации (РФ). Больше встреч с В. Ушацкасом и его окружением ДГБ как ведомство не инициировало", – сказал журналистам в четверг Д. Яунишкис.



Директор утверждал, что "у ДГБ нет селективного отношения ни к каким политическим силам или кандидатам".



По словам Д. Яунишкиса, "у ДГБ были встречи с окружениями разных претендентов или кандидатов по разным причинам".



Он говорит, что "кандидаты и их штабы были мишенью зарубежных разведслужб, и департамент работал с этой информацией".



Д. Яунишкис отметил, что готов поделиться информацией с парламентским Комитетом по национальной безопасности и обороне (КНБО).



"У ДГБ была и есть обязанность расследовать, давать оценку и предотвращать вмешательство иностранных государств в демократические процессы. ДГБ делал это в 2019 году и, не сомневаюсь, что будет делать и во время выборов в сейм 2020 года", – сказал Д. Яунишкис.



Бывший министр иностранных дел Литвы, дипломат Вигаудас Ушацкас заявил в среду, что во время кампании президентских выборов сотрудники ДГБ связывались с членами его команды, запугивали их, стремясь отговорить от участия в кампании.



В. Ушацкас, работающий сейчас в бизнесе, также сказал, что получал предупреждения о том, что за ним пристально следят спецслужбы.



"Когда я вернулся в Литву и готовился к президентской предвыборной кампании, а также во время кампании я получал несколько предупреждений от различных людей, бывших и находящихся на службе, которые меня предупреждали, что службам дано указание пристально следить за мной, и что против меня готовится системный выпад с наклеиванием ярлыка пророссийского кандидата", – сказал В. Ушацкас BNS в среду.



"Во время кампании были беседы, звонки представителей ДГБ членам моей команды с целью их запугивания и поднятия определенных вопросов, чтобы отпугнуть их от дальнейшего участия в моей команде. Это бросает тень на репутацию служб", – добавил он.



Высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате В. Ушацкасе.



Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета.



В документе говорится, что замдиректора ДГБ Ремигиюс Бридикис указал, что "нужно поддержать" политического оппонента В. Ушацкаса, члена сейма Жигимантаса Павилёниса, "информацией, которая доказывала бы, что В. Ушацкас является пророссийским".



Заявитель говорит, что сказал, что такой информацией департамент не располагает, а тогда, по его словам, Р. Бридикис поручил провести открытый поиск информации другому сотруднику. В документе говорится, что собранная открытым образом информация была передана директору ДГБ.



Согласно документу, эта беседа состоялась в тот день, когда Надзорный комитет партии Союз отечества - Литовских христианских демократов собирался для обсуждения высказываний Ж. Павилёниса о В. Ушацкасе. Тогда Ж. Павмлёнис уже объявил, что отказывается участвовать в праймериз консерваторов.



В. Ушацкас участвовал в праймериз консерваторов, но в ноябре 2018 года проиграл их Ингриде Шимоните.



В. Ушацкас был министром иностранных дел Литвы в 2008-2010 годах, в 2010–2013 годах был послом Евросоюза (ЕС) в Афганистане, в 2013-2017 годах – послом ЕС в России. Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: дгб, расследование, слежка, Ушацкас География: Литва — статья прочитана 217 раз Комментарии