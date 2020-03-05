Поддержка барреля: как первое в 2020 году заседание ОПЕК может повлиять на нефтяные цены 🔊 Воспроизвести



5—6 марта в Вене состоится ключевое для мирового энергорынка событие — заседания представителей стран ОПЕК и ряда нефтедобывающих государств, не входящих в организацию. Главная интрига встречи — смогут ли участники соглашения по заморозке добычи углеводородов договориться о дополнительном снижении производства. После серьёзного обвала нефтяных цен в феврале действия экспортёров сырья должны удержать рынок от очередного падения. При этом давление на отрасль по-прежнему оказывает распространение коронавируса. Как итоги переговоров могут повлиять на стоимость нефти — в материале 5—6 марта в Вене состоится ключевое для мирового энергорынка событие — заседания представителей стран ОПЕК и ряда нефтедобывающих государств, не входящих в организацию. Главная интрига встречи — смогут ли участники соглашения по заморозке добычи углеводородов договориться о дополнительном снижении производства. После серьёзного обвала нефтяных цен в феврале действия экспортёров сырья должны удержать рынок от очередного падения. При этом давление на отрасль по-прежнему оказывает распространение коронавируса. Как итоги переговоров могут повлиять на стоимость нефти — в материале RT В четверг, 5 марта, в Вене стартует самое ожидаемое и наиболее значимое событие для всего глобального энергорынка — министерская встреча ОПЕК, после чего 6 марта к ним присоединятся высокопоставленные представители стран — участниц сделки ОПЕК+. В течение двух дней министры государств — экспортёров нефти будут обсуждать дальнейшую судьбу договора о сокращении добычи углеводородов.



Мероприятие проходит на фоне масштабного обвала мировых цен на нефть в последние месяцы. Если в начале января 2020 года стоимость сырья эталонной марки Brent превышала отметку $70 за баррель, то уже в конце февраля значение опустилось ниже $49. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё летом 2017 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.



Вместе с тем в преддверии заседания стран — производителей сырья нефтяные котировки прекратили падение и остановились в районе $51—53 за баррель. Как объяснила RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, инвесторы настроены оптимистично и рассчитывают на то, что участники встречи смогут стабилизировать ситуацию на рынке.



«В этот раз к событию приковано особое внимание инвесторов, так как обычно решение о сокращении добычи нефти со стороны ОПЕК+ помогает укрепиться ценам на энергосырьё. Это особенно важно сейчас, когда только за последнюю неделю февраля нефть потеряла почти 15% своей стоимости», — пояснила аналитик.



Напомним, с 1 января 2020 года члены альянса ОПЕК+, включая Россию, снижают добычу на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Выполнение условий договора должно было позволить восстановить баланс спроса и предложения, чтобы удержать цены от значительных колебаний. Однако давление на рынок оказало неожиданное распространение коронавируса в мире.



В конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса. На сегодняшний день, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число заражённых в КНР превысило 80,4 тыс., более 3 тыс. из них скончались.



Согласно последним оценкам, общее число заражённых людей в мире достигло 94,1 тыс. За пределами материкового Китая больше всего случаев заболевания зафиксировано в Южной Корее (5621 человек), Иране (2922), Италии (2502) и Японии (1001 человек, включая инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess).



По словам экспертов, распространение болезни может вызвать массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и потребления топлива. Таким образом, возникшая угроза снижения спроса на нефть спровоцировала падение цен на рынке.



Как рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов, для решения проблемы участникам сделки ОПЕК+ придётся дополнительно снизить нефтедобычу. По оценке специалиста, в рамках заседания страны будут обсуждать возможность дополнительного сокращения производства нефти в объёме от 600 тыс. до 1 млн баррелей в сутки.



«Итоговое решение будет зависеть от способности стран альянса договориться, поскольку не всем сторонам обсуждения нравится идея о новом сокращении добычи сырья. В текущей ситуации рынок закладывает в свои оценки дополнительный объём снижения производства на 600 тыс. баррелей в сутки. Если итоговое значение окажется выше, нефтяные цены могут ускорить рост», — полагает Галактионов.



Отметим, что текущее соглашение ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года. Впрочем, по итогам переговоров участники встречи могут продлить сделку до июля, считает Наталья Мильчакова. Как ожидается, такое решение может стать дополнительным поводом для удорожания нефти.



В самом ОПЕК+ также ранее признали необходимость продолжать сотрудничество и после марта. Об этом заявлял министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи. По его мнению, договор следует продлить до конца 2020 года.



Цена сделки



В целом, если стороны договорятся о дополнительном сокращении нефтедобычи и о продлении сделки, нефтяные цены в течение месяца смогут вернуться к уровню $57—60 за баррель. Такой точки зрения придерживается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Вместе с тем, как отмечает эксперт, дальнейшая динамика цен во многом будет зависеть от ситуации с коронавирусом.



«По итогам 2020 года средняя цена на нефть может составить порядка $50—55. Сейчас по-прежнему сохраняется риск того, что в случае негативного развития ситуации с разрастанием эпидемии коронавируса в мире в течение года цены могут вновь начать снижаться», — отметил эксперт.



Впрочем, аналитики считают такое развитие событий маловероятным. Как отмечает Игорь Галактионов, уже весной темпы распространения коронавируса могут замедлиться — и на фоне поддержки ОПЕК+ нефтяные цены начнут расти.



«По предварительным прогнозам, эпидемия может пойти на спад уже в апреле. Если такой сценарий реализуется, то при прочих равных средняя цена на нефть Brent по итогам 2020 года может оказаться в диапазоне $57—59 за баррель», — заключил Галактионов. russian.rt.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 207 раз Комментарии