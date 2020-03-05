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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Международная политика за 4 марта
Covid-19 в Европе: повторные анализы для умерших, супервторник не родил супергероя, нефтяное принуждение, триллионы налево
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Печальная статистика по вирусу Covid-19 внесла коррективы в эпидемию на европейской части планеты. Ранее считалось, что первый летальный исход от пневмонии, вызванной “уханьским вирусом”, был во Франции, где 15 февраля скончался китайский турист. Однако новость из Валенсии огорошила всех — смертельную жатву вирус начал раньше.
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Супервторник в Америке закончился победой Джо Байдена. 77-летний бывший вице-президент США не просто вернулся в гонку за право представлять демпартию на президентских выборах — он, как пишут некоторые издания, “практически восстал из пепла”, в который превратился после кокусов в Айове и Нью-Гемпшире.
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Страны — члены альянса ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения объёмов добычи нефти на 600 000 — 1 миллион баррелей в день. Эти меры, по мнению нефтяных министров стран, входящих в блок, необходимы для того, чтобы поднять цены на чёрное золото.
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Ключевые слова: мировые СМИ, новости
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