Отчаянный гвардии старший сержант 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает цикл рассказов о живущих в Литве участниках Великой Отечественной войны. Это не коммерческий проект, привязанный к 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это движение души и напоминание читателям о цене мирной жизни, которую заплатил народ.



Герой нашего очередного рассказа – командир отделения стрелковой роты гвардии старший сержант Андриан Андрианович Бурдо (в документах военного времени учтён как Андрей Андреевич). В апреле 1944 года он был призван в действующую армию Ворошиловским райвоенкоматом Одессы и направлен в распоряжение командования 263-го гвардейского стрелкового полка 86-й гвардейской стрелковой дивизии, которая в составе 46-й армии воевала на 2-м Украинском фронте. Герой нашего очередного рассказа – командир отделения стрелковой роты гвардии старший сержант Андриан Андрианович Бурдо (в документах военного времени учтён как Андрей Андреевич). В апреле 1944 года он был призван в действующую армию Ворошиловским райвоенкоматом Одессы и направлен в распоряжение командования 263-го гвардейского стрелкового полка 86-й гвардейской стрелковой дивизии, которая в составе 46-й армии воевала на 2-м Украинском фронте. Как известно, Одессу наступающие части и соединения Красной армии окончательно освободили 10 апреля 1944 года. Вот каким запомнился этот день нашему герою, которому было в ту пору почти 18 лет (Андриан Андрианович – 1926 года рождения):



«Утром стало тихо, ни немцев, ни румын в городе не видно. Потом появились танки и советские солдаты. Люди повылазили из своих убежищ, приветствовали освободителей. Город ликовал. (Почти сразу) на стенах домов и на заборах появился лаконичный приказ командования - «Все мужчины, начиная с 1924 года рождения, должны явиться на призывные пункты для прохождения службы в армии».



12 апреля Андриан вместе с друзьями уже был в военном комиссариате Ворошиловского района. Можно сказать, что с этого дня его военная биография и началась. А крещение пришлось принять на плацдарме на правом берегу Днестра, куда ночью на лодках и плотах личный состав 263-го полка переправили на смену поредевшему 265-му стрелковому полку этой же дивизии. Впереди была Румыния. Её прошли быстро, без боёв.



«В Румынии в 1944 ещё было крепостное право. Дикая бедность. Если встречались по дороге убитые немцы, то они были абсолютно голые, местные с них стащили всю одежду.



Остался в памяти и такой случай: на крыльце стоял боярин в шляпе, а на лавке приказчик лупил лозиной крепостного. Смотреть было невыносимо больно. Пришлось вмешаться. Очередь из автомата повыше головы боярина навела порядок», - вспоминает Андриан Андрианович, которому после Румынии довелось побывать и в Югославии.



«Сербы нас встречали как родных. Собиралось всё село, и кричали: «Живила червона армия, живио Сталин, Рузвельт, Черчилль, Тито». Если в населённом пункте останавливались на привал, все жители растаскивали по домам наших солдат, резали последнюю курицу. Встречали нас как своих сыновей. Нигде и никогда больше к нам никто так не относился».



А после дружеских объятий сербов пришло время жестоких стычек с венграми. Вот что нам рассказывают официальные документы: «С 6 по 14 октября 1944 года 263-й полк в боях под Белградом разрушил крупный железнодорожный узел немцев, прикрывающий подступы к городу с севера. 22 октября полк при овладении городом Кушкунхалаш (Венгрия) прорвал сильно укреплённую оборону противника и путём параллельного преследования перерезал дорогу противнику, занял г. Ижак. Полк в боях северо-западнее Будапешта выдержал до 30 атак во много раз превосходящих сил противника, уничтожив при этом до 700 солдат и офицеров противника».



Солдатское дело на войне простое: жарь автоматным огнём, режь ножом, бей прикладом, если хочешь выйти из боя победителем. Гвардии старший сержант Бурдо уничтожил в бою венгерский миномётный расчёт вместе с миномётом, противотанковыми гранатами остановил самоходное орудие, оказавшись в тылу у немецкого пулемётчика, расстрелял его. Как старший по воинскому званию, собрал под своё командование остатки батальона и удерживал позиции до подхода своих танков. За этот бой 11 января 1945 года Андриан Андрианович был награждён орденом Красной Звезды.



А через два месяца командир дивизии гвардии генерал-майор Василий Соколовский ходатайствовал перед командиром 10 Гв. СК генерал-лейтенантом Иваном Рубанюком о награждении старшего сержанта Андриана Бурдо орденом Красного Знамени. В описании подвига сказано:



«В ночь с 18 на 19 марта 1945 года товарищ Бурдо, действуя в составе разведгруппы по захвату контрольного пленного, в траншейном бою в рукопашной схватке уничтожил трёх немецких солдат. Спасая окружённого разведчика Шепикова, товарищ Бурдо, невзирая на угрозу жизни, огнём своего автомата уничтожил 14 немецких солдат.



В этом бою товарищ Бурдо был тяжело ранен и, несмотря на ранение и угрозу окружения, продолжал вести огонь и уничтожил ещё четырёх немцев. Товарищ Бурдо дрался до последних своих сил и, не имея возможности передвигаться, по приказу командира был вынесен с поля боя».



Было нашему герою тогда 19 лет. Через 75 лет, 2 марта 2020 года, он с плохо скрытой гордостью сказал автору статьи:



«У меня за войну две медали - «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией». И три ордена – Красного Знамени, Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Долг солдатский я исполнил отчаянно и без страха».



Вместо послесловия



Живёт в Вильнюсе замечательнейшая и очень скромная русская женщина. Она незаметна, не участвует в торжественных заседаниях и на официальных мероприятиях не рапортует о проделанной работе. Но без Зои Романовны, опекающей бывшего полкового разведчика, не случился бы и наш рассказ. Поклон ей за бескорыстный, милосердный и богоугодный труд. Анатолий ИВАНОВ, военный журналист , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 190 раз Комментарии