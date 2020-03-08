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Время Турандот
В Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ), как и было обещано, через год вернулась опера Джакомо Пуччини «Турандот».
С 28 февраля по 8 марта на сцене ЛНТОБ публика может посмотреть аж восемь спектаклей «Турандот» подряд. Заглавную партию в них поочерёдно исполняют солистки, которых мы видели в премьерных спектаклях год назад, - Сандра Янушайте и Виктория Мишкунайте. Но в роли Калафа – новый солист: болгарский тенор Камен Ханев. В нынешних спектаклях он будет петь эту партию попеременно с известным литовским тенором Кристианом Бенедиктом.
Роль Калафа в разных театрах мира К.Ханев исполняет уже 15 лет и повидал множество самых разных постановок этой оперы Дж.Пуччини. Знакомый литовской публике по спектаклям «Дон Карлос» Дж.Верди, К.Ханев называет роль Калафа в «Турандот» жемчужиной своего репертуара.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Турандот
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208
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