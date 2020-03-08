Время Турандот 🔊 Воспроизвести



В Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ), как и было обещано, через год вернулась опера Джакомо Пуччини «Турандот».



С 28 февраля по 8 марта на сцене ЛНТОБ публика может посмотреть аж восемь спектаклей «Турандот» подряд. Заглавную партию в них поочерёдно исполняют солистки, которых мы видели в премьерных спектаклях год назад, - Сандра Янушайте и Виктория Мишкунайте. Но в роли Калафа – новый солист: болгарский тенор Камен Ханев. В нынешних спектаклях он будет петь эту партию попеременно с известным литовским тенором Кристианом Бенедиктом.



Роль Калафа в разных теат­рах мира К.Ханев исполняет уже 15 лет и повидал множество самых разных постановок этой оперы Дж.Пуччини. Знакомый литовской публике по спектак­лям «Дон Карлос» Дж.Верди, К.Ханев называет роль Калафа в «Турандот» жемчужиной своего репертуара. В Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ), как и было обещано, через год вернулась опера Джакомо Пуччини «Турандот».С 28 февраля по 8 марта на сцене ЛНТОБ публика может посмотреть аж восемь спектаклей «Турандот» подряд. Заглавную партию в них поочерёдно исполняют солистки, которых мы видели в премьерных спектаклях год назад, - Сандра Янушайте и Виктория Мишкунайте. Но в роли Калафа – новый солист: болгарский тенор Камен Ханев. В нынешних спектаклях он будет петь эту партию попеременно с известным литовским тенором Кристианом Бенедиктом.Роль Калафа в разных теат­рах мира К.Ханев исполняет уже 15 лет и повидал множество самых разных постановок этой оперы Дж.Пуччини. Знакомый литовской публике по спектак­лям «Дон Карлос» Дж.Верди, К.Ханев называет роль Калафа в «Турандот» жемчужиной своего репертуара. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Турандот Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 185 раз Комментарии