В ожидании Вильнюсского фестиваля-2020

Откроется фестиваль 30 мая концертом оркестра Люксембургской филармонии и скрипачки Патриции Копатчинской (Молдавия, Германия). В программе – Концерт для скрипки с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича и Симфония №4 («Романтическая») Антона Брукнера.
Следующий концерт фестиваля – 2 июня - будет посвящён Году культуры литовских евреев и 70-летию композитора Альгирдаса Мартинайтиса. В программе «Альгирдас Мартинайтис. Книга памяти» сосредоточены блестящие исполнители. Это известные солисты Нериюс Масявичюс (бас) и Эгидиюс Даускурдис (бас), два чтеца Ридас Ясюлёнис и Ирмантас Янкайтис, Каунасский государственный хор под управлением его художественного руководителя и главного дирижёра Пятраса Бингялиса, хор и ансамбль скрипачей Национальной школы искусств им. М.К.Чюрлёниса и, конечно, Литовский национальный симфонический оркестр (худрук и гл. дирижёр Модестас Питренас). За дирижёрским пультом – маэстро Робертас Шервеникас.
В этот вечер прозвучит произведение А.Мартинайтиса «Sefer Zikaron» для солистов, чтецов, хора и оркестра - «Книга памяти» на тексты Ветхого Завета, Моисея Маймонида и записанных воспоминаний.
Подробная информация о фестивале и других концертах – на сайте www.filharmonija.lt.
Подробная информация о фестивале и других концертах – на сайте www.filharmonija.lt.