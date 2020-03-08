В ожидании Вильнюсского фестиваля-2020 🔊 Воспроизвести



Откроется фестиваль 30 мая концертом оркестра Люксембургской филармонии и скрипачки Патриции Копатчинской (Молдавия, Германия). В программе – Концерт для скрипки с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича и Симфония №4 («Романтическая») Антона Брукнера.



Следующий концерт фестиваля – 2 июня - будет посвящён Году культуры литовских евреев и 70-летию композитора Альгирдаса Мартинайтиса. В программе «Альгирдас Мартинайтис. Книга памяти» сосредоточены блестящие исполнители. Это известные солисты Нериюс Масявичюс (бас) и Эгидиюс Даускурдис (бас), два чтеца Ридас Ясюлёнис и Ирмантас Янкайтис, Каунасский государственный хор под управлением его художественного руководителя и главного дирижёра Пятраса Бингялиса, хор и ансамбль скрипачей Национальной школы искусств им. М.К.Чюрлёниса и, конечно, Литовский национальный симфонический оркестр (худрук и гл. дирижёр Модестас Питренас). За дирижёрским пультом – маэстро Робертас Шервеникас. Литовская национальная филармония уже объявила программу предстоящего Вильнюсского фестиваля (Vilniaus festivalis). В этом году фестиваль, названный «Daina apie žemę» («Песнь о земле»), будет проходить с 30 мая по 18 июня. Все десять намеченных мероприятий состоятся в Большом зале филармонии.Откроется фестиваль 30 мая концертом оркестра Люксембургской филармонии и скрипачки Патриции Копатчинской (Молдавия, Германия). В программе – Концерт для скрипки с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича и Симфония №4 («Романтическая») Антона Брукнера.Следующий концерт фестиваля – 2 июня - будет посвящён Году культуры литовских евреев и 70-летию композитора Альгирдаса Мартинайтиса. В программе «Альгирдас Мартинайтис. Книга памяти» сосредоточены блестящие исполнители. Это известные солисты Нериюс Масявичюс (бас) и Эгидиюс Даускурдис (бас), два чтеца Ридас Ясюлёнис и Ирмантас Янкайтис, Каунасский государственный хор под управлением его художественного руководителя и главного дирижёра Пятраса Бингялиса, хор и ансамбль скрипачей Национальной школы искусств им. М.К.Чюрлёниса и, конечно, Литовский национальный симфонический оркестр (худрук и гл. дирижёр Модестас Питренас). За дирижёрским пультом – маэстро Робертас Шервеникас. В этот вечер прозвучит произведение А.Мартинайтиса «Sefer Zikaron» для солистов, чтецов, хора и оркестра - «Книга памяти» на тексты Ветхого Завета, Моисея Маймонида и записанных воспоминаний.



Подробная информация о фестивале и других концертах – на сайте www.filharmonija.lt. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Vilniaus festivalis Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 215 раз Комментарии