Будет ли реальный срок? 🔊 Воспроизвести



Вечеринка школьников в усадьбе Таурагского района обернулась кровавым преступлением. Нетрезвый несовершеннолетний пытался изнасиловать девушку, а когда она оказала ему сопротивление, сломал ей челюсть и бросил избитую жертву на улице. Таурагский участковый суд вынес решение по этому делу.



Напомним, что это преступление было совершено в мае 2019 года. Сейчас уже 17-летняя девушка всё ещё находится под присмотром врачей. Физические травмы лечатся, но гораздо сложнее, по словам адвоката Миндаугаса Василяускаса, обстоят дела с психологическими травмами. Девушку воспитывает отец, её мать умерла. Осуждённый - сын политика из Юрбаркаса, титулованный спортсмен.



27 февраля судья Таурагского участкового суда Гражина Гуджюнене объявила, что юношу приговорили к трём годам и 4 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Моральный ущерб, нанесённый девушке и её отцу, оценили в 12 000 евро. Часть этих денег семья осуждённого уже выплатила. Семья осуждённого выплатила и материальные расходы на лечение - почти 4000 евро. Напомним, что это преступление было совершено в мае 2019 года. Сейчас уже 17-летняя девушка всё ещё находится под присмотром врачей. Физические травмы лечатся, но гораздо сложнее, по словам адвоката Миндаугаса Василяускаса, обстоят дела с психологическими травмами. Девушку воспитывает отец, её мать умерла. Осуждённый - сын политика из Юрбаркаса, титулованный спортсмен.27 февраля судья Таурагского участкового суда Гражина Гуджюнене объявила, что юношу приговорили к трём годам и 4 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Моральный ущерб, нанесённый девушке и её отцу, оценили в 12 000 евро. Часть этих денег семья осуждённого уже выплатила. Семья осуждённого выплатила и материальные расходы на лечение - почти 4000 евро. Многие жители Литвы, следившие за этим делом, возмущены тем, что агрессора не приговорили к реальному заключению, уже готовят петицию в Верховный суд. Адвокат девушки сказал что с точки зрения сформировавшейся в Литве практики, назначенное наказание нельзя считать мягким, но он намерен добиваться реального заключения.



«Мое мнение однозначно - наказание слишком мягкое. Я сказал об этом клиенту, он тоже так считает, поэтому мы обжалуем приговор», – сказал Василяускас.



С юношей в суд приехали его близкие. Суд обязал молодого человека во время отсрочки не употреблять алкоголь, учиться или работать. Осуждённый и его мать, услышав приговор, расплакались, но не произнесли ни одного слова.



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Прокуратура заявила, что постановление суда будет обжаловано. Прокурор просил суд назначить осуждённому реальное лишение свободы, однако суд не вынес такое решение.



Клайпедская окружная прокуратура попросит суд высшей инстанции отменить постановление Таурагского участкового суда об отсрочке наказания.



«В решении суда нет анализа характера и опасности тяжких сексуальных преступлений, жестокой попытки сломить сопротивление жертвы – брутального физического насилия, которое привело к долгосрочным проблемам со здоровьем, и аргументов, на основе которых сожаления агрессора признали искренними, что оказывает существенное воздействие на назначение наказания с отсрочкой реального лишения свободы», – сказал заместитель главного прокурора Клайпедского округа Аурелиюс Станисловайтис. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 146 раз Комментарии