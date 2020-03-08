Пираты из книги рекордов

Изначально фильм должен был выйти ещё на год ранее, но комсомольские боссы (они были первыми «оценщиками» картины), а затем и киночиновники посчитали фильм «идеологически вредным». Не понравились многочисленные драки с приёмами карате, не нравилось и пиво в банках, и виски, и даже джинсы главного героя. Так фильм и продолжал бы пылиться на полке, если бы вновь не почти штатный «киноспасатель» Леонид Ильич. На домашнем просмотре ему боевик так понравился, что индульгенция на кинопрокат была получена. И хотя копий такого всё же «вредного» фильма напечатали куда меньше, чем других кинохитов того года - «Москва слезам не верит» и «Экипаж», но касса всех сразила. Фильм потом ещё почти четыре года не сходил с киноэкранов, а к 1990 году число посмотревших достигло примерно 120 миллионов зрителей.
Феноменальный успех «Пиратов» объяснялся очень просто: это был первый советский кинобоевик (а зарубежных в кинопрокате просто не было), динамичное действие которого не отпускает с первой до последней минуты. Для неискушённого советского зрителя такие фильмы были совершенно в новинку. Плюс увлекательное действие разворачивалось на просторах южных морей, у пиратов была весьма экзотическая внешность, и демонстрировали они невиданные ранее боевые искусства.
На самом деле же все съёмки проходили в акватории Чёрного и Азовского морей, играли в фильме свои актёры, а демонстрировали они приёмы карате, первые клубы по изучению которого стали робко появляться в московских вузах ещё во времена хрущёвской «оттепели».
После выхода же «Пиратов ХХ века» в полуподпольные секции карате валом повалила молодёжь, во дворах отрабатывали удары стармеха Сереги и боцмана Матвеича с криком пирата Салеха – «Ки-йя!». Это я могу подтвердить и на личном опыте.
В 1981 году мне посчастливилось побывать на международном конкурсе дискотек в Ташкенте. Организаторы нас предупреждали не ходить по городу в одиночку и стараться не гулять в вечернее время. Это было связано с тем, что было множество случаев, когда местная молодёжь отрабатывала приёмы карате на случайных прохожих. Меня с моими товарищами, к счастью, эта участь не постигла.
Захватывающий сюжет фильма основан на вполне реальных историях. В первой из них в 1954 году советский танкер «Туапсе» был захвачен тайваньцами в Южно-Китайском море. Лишь 29 членам экипажа со временем удалось вернуться на родину. Кстати, тогда же были захвачены польские суда «Праца» и «Президент Готвальд».
Другая история произошла уже в конце 70-х. В прессе сообщили о нападении пиратов на итальянское судно, перевозившее урановую руду. Тогда морские разбойники похитили 200 тонн груза и убили всех членов экипажа.
Сценарист и режиссёр Станислав Говорухин сразу же загорелся идеей объединить эти истории и снять фильм, в котором бы советские моряки противостояли морским «джентльменам удачи». Понятно, что финал должен быть однозначно оптимистичным, доказывающим, что советские матросы могут справиться с любым вселенским злом. Сценарий Говорухин писал вместе со своим другом - режиссёром Борисом Дуровым, с которым они вместе ещё делали один из первых своих фильмов «Вертикаль»(1966). Его же Говорухин и попросил снять картину, так как сам в то время был увлечён другим проектом и уже готовился к съёмкам телефильма «Место встречи изменить нельзя».
Позднее Борис Дуров рассказывал, как непросто было воплощать в кинореальность их с Говорухиным замысел: «Мы сразу отказались от излишней сентиментальности. Задумали кино о русских мужиках, которые способны защитить своих женщин, свой корабль. В те годы сценарий будущего фильма должен был пройти цензуру. Тут-то нам и зарубили уран. Тогда мы предложили «погрузить» на корабль опиум для фармацевтической промышленности - товар на миллионы долларов. Поднялся такой шум: никаких наркотиков, это пропаганда! Я разозлился: «Это же для фармацевтической промышленности! Наркотики, говорите, нельзя? А что же везти кораблю: пустые бланки партийных билетов?» В общем, опиум как груз советского корабля авторам сценария всё же удалось отстоять.
Консультантом и постановщиком боёв в фильм был приглашён известный в Советском Союзе мастер восточных единоборств Тадеуш Касьянов, который и сыграл в картине роль боцмана Матвеича. «Пираты» не были первым киноопытом известного спортсмена. «В зоне особого внимания» Касьянов дублировал прапорщика Волонтира в его схватке с бандитами. А до этого были ещё киноленты «Стрельба дуплетом» и фильм о Циолковском «Взлёт».
«Мы как раз организовали школу карате в Москве, где я был старшим тренером. До этого к нам всегда приходил Володя Высоцкий, ну и сидел у нас молча. Мы тренировались, а он сидел, смотрел на нас, настраивался, хотел написать гимн карате, говорил: «Напишу ребята, обязательно напишу». Но вот не сподобился… А Володя был хорошо знаком с Говорухиным, вот Стас и обратился к нам – нужна помощь в постановке драк».
Более того, побывав на занятиях в школе Касьянова, Говорухин и Дуров решили больше никого не искать для второстепенных ролей пиратов и полицейских, ведь учениками Касьянова были весьма фактурные и колоритные парни различных национальностей.
«В роль боцмана я вживался на корабле, – вспоминал Касьянов. – Наблюдал, спрашивал и старался немножко срисовывать манеры настоящего боцмана. А одежду выбрал себе сам: и майку эту выцветшую лиловую, и берет с якорем – намёк на то, что я служил в морской пехоте, и значит, брюки эти морские с ремнём. Потом ещё сапоги такие мягкие, которые можно в воде сбросить, если там придётся очутиться, как в эпизоде с минами».
«В «Пиратах» нам не приходилось делать что-то сверхъестественное, – говорил Касьянов. – Мы просто как бы тренировались на съёмочной площадке».
Уже начинался предсъёмочный период, а исполнителя на главную роль старшего механика Сергея всё не было…
Видимо, по тем же причинам студент ВГИКв Ерёменко делал всё, чтобы с курса на курс его переводили исключительно «условно». Регулярно на доске у деканата появлялись выговоры будущему плейбою за прогулы, «хвосты» и хулиганство. Восемь «строгачей» за время обучения! Тем не менее ролями Сореля («Красное и чёрное») и Алёши («У озера») Ерёменко защитился на «отлично».
Ерёменко несколько раз приходил на пробы в «Пираты ХХ века», но режиссёр его не хотел. После фильмов «31 июня» и «Красное и чёрное» за ним закрепилась репутация красавчика-любовника. Николай же мечтал о роли героя, способного рисковать ради спасения людей. Лишь когда он обнажил накачанный торс и крутанул сальто – сомнения у Дурова на его счёт отпали.
А на роль кровожадного пирата Салеха пригласили актёра Талгата Нигматулина. Родом он был из Киргизии, но благодаря утончённым экзотическим чертам лица вполне мог играть роли уроженцев любых восточных государств. Именно Нигматулин в фильме демонстрировал искусство карате. Он с детства увлекался этим видом спорта и даже стал чемпионом Узбекистана. В фильме он со своим кинопротивником Николаем Ерёменко (кстати, в жизни актёры были друзьями, учились на одном курсе ВГИКа и даже жили в одной комнате в общежитии) дрался по-настоящему. Трудно представить, но даже в такой отрицательной роли Талгат достиг невероятной популярности. Ещё в детстве, будучи слабым и хилым, он поклялся сделать своё тело сильным и красивым. И целеустремленно шёл к этому, занимаясь вначале бальными танцами, лёгкой атлетикой, а потом и карате.
Когда же решил, что по жизни ему пригодится русский язык, то через какое-то время все, кто его знал, удивлялись тому, как красиво, правильно и литературно Талгат говорил по-русски. Оказывается, чтобы лучше освоить язык, он от руки (!) переписал два тома «Войны и мира»!
Так уж получилось, что образ пирата стал первой и самой «звёздной» ролью Нигматулина: актёр трагически погиб от рук сектантов пять лет спустя после выхода «Пиратов» на экраны.
Погиб, кстати, в Вильнюсе.
NOTA BENE. «Травмы, полученные на тех съёмках, сказываются до сих пор, - вспоминал Ерёменко. - Напоминают о себе выбитые кости: локти, таз. Мы ведь тогда молодые были, отчаянные и работали без всяких дублёров. Помню нашу драку с Талгатом Нигматулиным. Снимали с трёх точек и не одновременно, а по очереди, поэтому съёмка затянулась на целый день. А дрались мы на бетонном полу. Скажу, что удовольствие ниже среднего, когда тебя в течение двенадцати часов со всей силы швыряют на бетон».
«Почему у них так хорошо драки получались? – делился секретом режиссёр Борис Дуров. – Да они их ещё во ВГИКе с Нигматулиным отработали! Сражались на переменах – перед девчонками хотели покрасоваться».
На съёмочной площадке Николаю пришлось несладко. Все трюки он выполнял сам. Один из них едва не привёл к гибели актёра.
Снимали сцену, где герой Ерёменко прыгает со скалы на борт корабля. Актёр плюхнулся в воду в полуметре от судна, и его едва не затянуло под винты корабля. «Чувствую, – не без волнения вспоминал Ерёменко, – лопасти винтов где-то близко-близко. Растеряйся я на мгновение – и на поверхность залива, где шли съёмки, всплыла бы куча фарша из актёра Николая Ерёменко». Спасся он буквально чудом, но на этом опасные приключения не закончились.
В другом эпизоде Николай должен был проплыть через грот и выйти на землю. Актёр нырнул и понял, что до берега ему не добраться! Утонуть Николаю не дал страховавший его второй режиссёр Владимир Златоустовский.
Впрочем, не только Ерёменко ходил по лезвию ножа. Во время съёмки эвакуации с горящего корабля жизнь всех, кто находился в кадре, буквально висела на волоске. По словам актёров, это было реально опасно – вокруг было много горящего мазута, который очень легко мог перекинуться на шлюпку с людьми. А был ещё момент, когда корабли едва не столкнулись, отвернув в последний момент, они прошли лишь в нескольких метрах друг от друга.
Всю эту экзотику заморских злоключений наших моряков режиссёр Борис Дуров отыскал в Крыму. Всё снимали на базе Ялтинского филиала Киностудии имени Горького с апреля по август 1979 года.
Два судна – сухогруз класса река-море «Фатеж» и теплоход «Адмирал Лунин», задействованных в картине, кинематографистам в помощь выделило Азовское морское пароходство. «Фатеж» сценаристы переименовали в «Нежин», а «Адмирал Лунин» стал пиратским кораблем «Mercury». И первые кадры фильма в порту с погрузкой опиума на борт «Нежина» сняты в Мариуполе, а не в Ялте.
Перегонять такой мощный корабль к берегам Крыма никакого смысла не было, поэтому эффектную панораму «Нежина» в открытом океане снимали в водах Азова, как и сцены, где боцман-каратист Матвеич на палубе разбивает ногой доску и потом взятие пиратами сухогруза на абордаж.
«Когда мне заказали съёмку сцены с «рогатой смертью» - донными минами, я на Тарханкуте работал над другой картиной, - рассказывал крымский мастер спецэффектов Валерий Павлотос. - Борису Дурову с актёрами пришлось переходить на кораблях из Нового Света к нам на мыс. Деревянные плавучие макеты пяти мин уже были готовы и лежали на палубе одного из судов. Когда же они проходили в районе Севастополя, попали в шторм, и один муляж смыло в море. Мы сообщили об этом руководству Черноморского флота. Военные закатили скандал: мол, как так, рядом с базой плавает «мина», вдруг это дестабилизирует судоходство в районе. Но «мину» так и не нашли».
А спасение девушек вообще снимали в… бассейне гостиницы «Ялта-интурист»! Сергей, рискуя жизнью, проплывал по затопленным коридорам, чтобы спасти буфетчицу и библиотекаршу, запертых пиратами в судовой библиотеке.
«Все конструкции мы выстроили в той части бассейна, где находится глубокая прыжковая чаша, - вспоминал Валерий Павлотос -
Не обошлось без курьёза. Когда заполнили её подогретой морской водой, сразу же всплыли все двери. Постановщики закрепили надёжно все предметы, а вот о том, что надо прикрутить дверные петли – забыли. После устранения этой проблемы за дело взялся наш оператор-подводник – профессиональный водолаз Владимир Карпичев. Благодаря его мастерству, а также отличной работе под водой Николая Ерёменко, кадры спасения получились столь выразительными».
Сам же Ерёменко рассказывал, что даже министр кинематографии, когда принимал картину, набирал воздух и как будто проплывал под водой по этим коридорам: «Кажется, что всё это несколько длиннее, чем есть на самом деле. Ничего там страшного нет, страшно было другое, что снимали это просто неделю в бассейне. По семь часов я сидел в воде и не просто сидел, а всё время надо было нырять, нырять, нырять… И тогда уже из носа кровь шла не искусственная, а моя личная, и часто прекращали съёмку, чтобы остановить мне кровь. А мои друзья, коллеги издевательски шутили: «Ну, ты, Коля, как закончишь – подходи к нам, отдохни. Мы тебя будем ждать в соседнем бассейне, вместе поныряем».
Режиссёр фильма как-то в монтажной специально замерил, сколько плывёт стармех: оказалось, туда 49 секунд, а обратно – 52! Есть от чего дух захватить?
Когда трудная и опасная киноэкспедиция всё же завершилась, фильм смонтировали, и все, наконец-то, выдохнули, оказалось, что киношному начальству лента категорически не понравилась. На закрытом показе готового фильма членам ЦК ВЛКСМ вокруг «Пиратов» разразился скандал.
«Хотя многое, и в первую очередь силовые единоборства, из картины вырезали, – вспоминает Тадеуш Касьянов, – у чиновников волосы просто дыбом стояли. «Как, – хватались они за сердце, – советский человек бьёт другого в пах? Такого быть не может!» То, что удар наносится врагу, их успокаивало мало. Нет, советский человек со связанными руками должен гордо умирать, но в пах не бить!»
Верховные комсомольцы были в шоке от обилия опиума и драк, всяких там «нездоровых» примет западного образа жизни, хотя ранее в Госкино к режиссёру особых претензий не нашлось. Зампред Госкино Борис Павленок лишь высказал пожелание, чтобы вырезали сцену, где пират Салех бьёт нашу женщину, обращаясь к своим амбалам: «Нравится эта?», и один из них начинает расстёгивать штаны. В итоге фильм был порубан, что называется, в капусту, но всё равно отправился на полку.
Когда же «Пиратов ХХ века» показали Леониду Ильичу Брежневу, он был настолько в восторге от фильма, что его запустили в прокат и картина сразу же вошла в число избранных и любимых, которые Брежнев регулярно пересматривал летом в Крыму.
Как рассказывали корреспонденту газеты «Сегодня» сотрудники госдачи в Нижней Ореанде, генсек частенько засыпал перед экраном и несколько терял нить сюжета, а просыпаясь в момент какой-нибудь драки, переспрашивал: «Это наш его ё..ул?». Ему подтверждали: «Наш, наш, Леонид Ильич». И генсек удовлетворенно бурчал: «Молодец, Коля».
Видимо, всё же не зря после выхода фильма Николай Ерёменко был признан «Советским экраном» актёром года и надолго стал этаким секс-символом - мечтой всех советских женщин. Народ валом валил в кинотеатры и был готов переплачивать спекулянтам за билеты. Сам Талгат Нигматулин не смог купить билет на киносеанс, а с рук вместо 50 коп. за билет отдал 15 рублей.
NOTA BENE. Тогда, 40 лет назад, эта киноистория казалась зрителям почти фантастикой. Сегодня же сообщения о захвате судов «пиратами ХХI века» многими уже воспринимаются как почти рядовое ЧП. За последние годы в плену у современных корсаров побывали сотни моряков. Так, стармех Валерий Драпов из Севастополя пробыл 63 дня в плену у нигерийских боевиков, а одесситы – моторист Алексей Кочерга и помощник капитана Александр Присуха – продержались 135 дней на борту «Фаины» в заложниках у сомалийских пиратов.
«Фильм достаточно реалистичен, как ни странно, всё очень похоже на нашу ситуацию. Скажем, каждый третий пират, как и в кино, находился под кайфом. Мы тогда даже пару раз его вспоминали: хорошо, что среди нас нет женщин, – говорит Алексей Кочерга, – думали так же, как в кино, захватить оружие, но решили не рисковать – не хотели терять друзей. Когда до этого с интересом смотрел фильм, даже не допускал такой мысли, что когда-то сам окажусь в похожей ситуации. Нельзя сказать, что те негры, захватившие нашу «Фаину» и удерживавшие нас в плену, все были полными отморозками, нет, это простые колхозники, у которых в руках вместо мотыг и лопат оказались автоматы – им приказали, и они делают. Если по телевизору будут показывать этот фильм, я его смотреть больше не буду».
Несмотря на зрительскую популярность, фильм так и не получил никаких кинопремий. Лишь на 13-м Всесоюзном кинофестивале в Душанбе он был отмечен дипломом жюри. Всё же однозначный успех ленты и заработанная им касса были таковы, что глупо было бы их не использовать и в дальнейшем. Но идея продолжения «Пиратов» в сценарии фильма «Тайны мадам Вонг»(1986) не понравилась ни Николаю Ерёменко, ни Талгату Нигматулину. Тогда все возможные привязки к «Пиратам» из нового сценария были убраны, и фильм вышел уже без их участия.
В главной роли тогда снялся Серик Конакбаев (чемпион мира по боксу) в компании с прекрасными актёрами Ириной Мирошниченко и Арменом Джигарханяном, Александром Абдуловым и Евгением Жариковым, Мариной Левтовой и Александром Пороховщиковым.
В фильме советский теплоход «Иван Бунин», зафрахтованный зарубежной туристической фирмой, совершая рейс по маршруту Сидней – Гонконг, оказывается в лапах главы крупного пиратского синдиката – неуловимой мадам Вонг и её подручных. Фильм так и не стал ярким кинособытием, хотя его и посмотрели тогда 30,1 млн зрителей.
В одном из своих интервью 2000 года Николай Ерёменко говорил, что не пожалел, отказавшись от съёмок. А когда в том же 2000 году велась речь о создании фильма «Пираты XXI века», то Ерёменко даже был готов в нём сниматься, но найти финансирование под этот кинопроект так и не удалось. К сожалению, Николай Ерёменко скончался от сердечного приступа в 2001 году.
Фильм же «Пираты ХХ века» неплохо смотрится и сегодня, хотя на мировой экран ежегодно выплёскиваются сотни разнокалиберных боевиков. Он остаётся достаточно зрелищным и увлекательным кинодейством, безусловно, с неким налётом благородного максимализма и романтической ностальгии.
На самом деле же все съёмки проходили в акватории Чёрного и Азовского морей, играли в фильме свои актёры, а демонстрировали они приёмы карате, первые клубы по изучению которого стали робко появляться в московских вузах ещё во времена хрущёвской «оттепели».
После выхода же «Пиратов ХХ века» в полуподпольные секции карате валом повалила молодёжь, во дворах отрабатывали удары стармеха Сереги и боцмана Матвеича с криком пирата Салеха – «Ки-йя!». Это я могу подтвердить и на личном опыте.
В 1981 году мне посчастливилось побывать на международном конкурсе дискотек в Ташкенте. Организаторы нас предупреждали не ходить по городу в одиночку и стараться не гулять в вечернее время. Это было связано с тем, что было множество случаев, когда местная молодёжь отрабатывала приёмы карате на случайных прохожих. Меня с моими товарищами, к счастью, эта участь не постигла.
Захватывающий сюжет фильма основан на вполне реальных историях. В первой из них в 1954 году советский танкер «Туапсе» был захвачен тайваньцами в Южно-Китайском море. Лишь 29 членам экипажа со временем удалось вернуться на родину. Кстати, тогда же были захвачены польские суда «Праца» и «Президент Готвальд».
Другая история произошла уже в конце 70-х. В прессе сообщили о нападении пиратов на итальянское судно, перевозившее урановую руду. Тогда морские разбойники похитили 200 тонн груза и убили всех членов экипажа.
Сценарист и режиссёр Станислав Говорухин сразу же загорелся идеей объединить эти истории и снять фильм, в котором бы советские моряки противостояли морским «джентльменам удачи». Понятно, что финал должен быть однозначно оптимистичным, доказывающим, что советские матросы могут справиться с любым вселенским злом. Сценарий Говорухин писал вместе со своим другом - режиссёром Борисом Дуровым, с которым они вместе ещё делали один из первых своих фильмов «Вертикаль»(1966). Его же Говорухин и попросил снять картину, так как сам в то время был увлечён другим проектом и уже готовился к съёмкам телефильма «Место встречи изменить нельзя».
Позднее Борис Дуров рассказывал, как непросто было воплощать в кинореальность их с Говорухиным замысел: «Мы сразу отказались от излишней сентиментальности. Задумали кино о русских мужиках, которые способны защитить своих женщин, свой корабль. В те годы сценарий будущего фильма должен был пройти цензуру. Тут-то нам и зарубили уран. Тогда мы предложили «погрузить» на корабль опиум для фармацевтической промышленности - товар на миллионы долларов. Поднялся такой шум: никаких наркотиков, это пропаганда! Я разозлился: «Это же для фармацевтической промышленности! Наркотики, говорите, нельзя? А что же везти кораблю: пустые бланки партийных билетов?» В общем, опиум как груз советского корабля авторам сценария всё же удалось отстоять.
Консультантом и постановщиком боёв в фильм был приглашён известный в Советском Союзе мастер восточных единоборств Тадеуш Касьянов, который и сыграл в картине роль боцмана Матвеича. «Пираты» не были первым киноопытом известного спортсмена. «В зоне особого внимания» Касьянов дублировал прапорщика Волонтира в его схватке с бандитами. А до этого были ещё киноленты «Стрельба дуплетом» и фильм о Циолковском «Взлёт».
«Мы как раз организовали школу карате в Москве, где я был старшим тренером. До этого к нам всегда приходил Володя Высоцкий, ну и сидел у нас молча. Мы тренировались, а он сидел, смотрел на нас, настраивался, хотел написать гимн карате, говорил: «Напишу ребята, обязательно напишу». Но вот не сподобился… А Володя был хорошо знаком с Говорухиным, вот Стас и обратился к нам – нужна помощь в постановке драк».
Более того, побывав на занятиях в школе Касьянова, Говорухин и Дуров решили больше никого не искать для второстепенных ролей пиратов и полицейских, ведь учениками Касьянова были весьма фактурные и колоритные парни различных национальностей.
«В роль боцмана я вживался на корабле, – вспоминал Касьянов. – Наблюдал, спрашивал и старался немножко срисовывать манеры настоящего боцмана. А одежду выбрал себе сам: и майку эту выцветшую лиловую, и берет с якорем – намёк на то, что я служил в морской пехоте, и значит, брюки эти морские с ремнём. Потом ещё сапоги такие мягкие, которые можно в воде сбросить, если там придётся очутиться, как в эпизоде с минами».
«В «Пиратах» нам не приходилось делать что-то сверхъестественное, – говорил Касьянов. – Мы просто как бы тренировались на съёмочной площадке».
Уже начинался предсъёмочный период, а исполнителя на главную роль старшего механика Сергея всё не было…
Видимо, по тем же причинам студент ВГИКв Ерёменко делал всё, чтобы с курса на курс его переводили исключительно «условно». Регулярно на доске у деканата появлялись выговоры будущему плейбою за прогулы, «хвосты» и хулиганство. Восемь «строгачей» за время обучения! Тем не менее ролями Сореля («Красное и чёрное») и Алёши («У озера») Ерёменко защитился на «отлично».
Ерёменко несколько раз приходил на пробы в «Пираты ХХ века», но режиссёр его не хотел. После фильмов «31 июня» и «Красное и чёрное» за ним закрепилась репутация красавчика-любовника. Николай же мечтал о роли героя, способного рисковать ради спасения людей. Лишь когда он обнажил накачанный торс и крутанул сальто – сомнения у Дурова на его счёт отпали.
А на роль кровожадного пирата Салеха пригласили актёра Талгата Нигматулина. Родом он был из Киргизии, но благодаря утончённым экзотическим чертам лица вполне мог играть роли уроженцев любых восточных государств. Именно Нигматулин в фильме демонстрировал искусство карате. Он с детства увлекался этим видом спорта и даже стал чемпионом Узбекистана. В фильме он со своим кинопротивником Николаем Ерёменко (кстати, в жизни актёры были друзьями, учились на одном курсе ВГИКа и даже жили в одной комнате в общежитии) дрался по-настоящему. Трудно представить, но даже в такой отрицательной роли Талгат достиг невероятной популярности. Ещё в детстве, будучи слабым и хилым, он поклялся сделать своё тело сильным и красивым. И целеустремленно шёл к этому, занимаясь вначале бальными танцами, лёгкой атлетикой, а потом и карате.
Когда же решил, что по жизни ему пригодится русский язык, то через какое-то время все, кто его знал, удивлялись тому, как красиво, правильно и литературно Талгат говорил по-русски. Оказывается, чтобы лучше освоить язык, он от руки (!) переписал два тома «Войны и мира»!
Так уж получилось, что образ пирата стал первой и самой «звёздной» ролью Нигматулина: актёр трагически погиб от рук сектантов пять лет спустя после выхода «Пиратов» на экраны.
Погиб, кстати, в Вильнюсе.
NOTA BENE. «Травмы, полученные на тех съёмках, сказываются до сих пор, - вспоминал Ерёменко. - Напоминают о себе выбитые кости: локти, таз. Мы ведь тогда молодые были, отчаянные и работали без всяких дублёров. Помню нашу драку с Талгатом Нигматулиным. Снимали с трёх точек и не одновременно, а по очереди, поэтому съёмка затянулась на целый день. А дрались мы на бетонном полу. Скажу, что удовольствие ниже среднего, когда тебя в течение двенадцати часов со всей силы швыряют на бетон».
«Почему у них так хорошо драки получались? – делился секретом режиссёр Борис Дуров. – Да они их ещё во ВГИКе с Нигматулиным отработали! Сражались на переменах – перед девчонками хотели покрасоваться».
На съёмочной площадке Николаю пришлось несладко. Все трюки он выполнял сам. Один из них едва не привёл к гибели актёра.
Снимали сцену, где герой Ерёменко прыгает со скалы на борт корабля. Актёр плюхнулся в воду в полуметре от судна, и его едва не затянуло под винты корабля. «Чувствую, – не без волнения вспоминал Ерёменко, – лопасти винтов где-то близко-близко. Растеряйся я на мгновение – и на поверхность залива, где шли съёмки, всплыла бы куча фарша из актёра Николая Ерёменко». Спасся он буквально чудом, но на этом опасные приключения не закончились.
В другом эпизоде Николай должен был проплыть через грот и выйти на землю. Актёр нырнул и понял, что до берега ему не добраться! Утонуть Николаю не дал страховавший его второй режиссёр Владимир Златоустовский.
Впрочем, не только Ерёменко ходил по лезвию ножа. Во время съёмки эвакуации с горящего корабля жизнь всех, кто находился в кадре, буквально висела на волоске. По словам актёров, это было реально опасно – вокруг было много горящего мазута, который очень легко мог перекинуться на шлюпку с людьми. А был ещё момент, когда корабли едва не столкнулись, отвернув в последний момент, они прошли лишь в нескольких метрах друг от друга.
Всю эту экзотику заморских злоключений наших моряков режиссёр Борис Дуров отыскал в Крыму. Всё снимали на базе Ялтинского филиала Киностудии имени Горького с апреля по август 1979 года.
Два судна – сухогруз класса река-море «Фатеж» и теплоход «Адмирал Лунин», задействованных в картине, кинематографистам в помощь выделило Азовское морское пароходство. «Фатеж» сценаристы переименовали в «Нежин», а «Адмирал Лунин» стал пиратским кораблем «Mercury». И первые кадры фильма в порту с погрузкой опиума на борт «Нежина» сняты в Мариуполе, а не в Ялте.
Перегонять такой мощный корабль к берегам Крыма никакого смысла не было, поэтому эффектную панораму «Нежина» в открытом океане снимали в водах Азова, как и сцены, где боцман-каратист Матвеич на палубе разбивает ногой доску и потом взятие пиратами сухогруза на абордаж.
«Когда мне заказали съёмку сцены с «рогатой смертью» - донными минами, я на Тарханкуте работал над другой картиной, - рассказывал крымский мастер спецэффектов Валерий Павлотос. - Борису Дурову с актёрами пришлось переходить на кораблях из Нового Света к нам на мыс. Деревянные плавучие макеты пяти мин уже были готовы и лежали на палубе одного из судов. Когда же они проходили в районе Севастополя, попали в шторм, и один муляж смыло в море. Мы сообщили об этом руководству Черноморского флота. Военные закатили скандал: мол, как так, рядом с базой плавает «мина», вдруг это дестабилизирует судоходство в районе. Но «мину» так и не нашли».
А спасение девушек вообще снимали в… бассейне гостиницы «Ялта-интурист»! Сергей, рискуя жизнью, проплывал по затопленным коридорам, чтобы спасти буфетчицу и библиотекаршу, запертых пиратами в судовой библиотеке.
«Все конструкции мы выстроили в той части бассейна, где находится глубокая прыжковая чаша, - вспоминал Валерий Павлотос -
Не обошлось без курьёза. Когда заполнили её подогретой морской водой, сразу же всплыли все двери. Постановщики закрепили надёжно все предметы, а вот о том, что надо прикрутить дверные петли – забыли. После устранения этой проблемы за дело взялся наш оператор-подводник – профессиональный водолаз Владимир Карпичев. Благодаря его мастерству, а также отличной работе под водой Николая Ерёменко, кадры спасения получились столь выразительными».
Сам же Ерёменко рассказывал, что даже министр кинематографии, когда принимал картину, набирал воздух и как будто проплывал под водой по этим коридорам: «Кажется, что всё это несколько длиннее, чем есть на самом деле. Ничего там страшного нет, страшно было другое, что снимали это просто неделю в бассейне. По семь часов я сидел в воде и не просто сидел, а всё время надо было нырять, нырять, нырять… И тогда уже из носа кровь шла не искусственная, а моя личная, и часто прекращали съёмку, чтобы остановить мне кровь. А мои друзья, коллеги издевательски шутили: «Ну, ты, Коля, как закончишь – подходи к нам, отдохни. Мы тебя будем ждать в соседнем бассейне, вместе поныряем».
Режиссёр фильма как-то в монтажной специально замерил, сколько плывёт стармех: оказалось, туда 49 секунд, а обратно – 52! Есть от чего дух захватить?
Когда трудная и опасная киноэкспедиция всё же завершилась, фильм смонтировали, и все, наконец-то, выдохнули, оказалось, что киношному начальству лента категорически не понравилась. На закрытом показе готового фильма членам ЦК ВЛКСМ вокруг «Пиратов» разразился скандал.
«Хотя многое, и в первую очередь силовые единоборства, из картины вырезали, – вспоминает Тадеуш Касьянов, – у чиновников волосы просто дыбом стояли. «Как, – хватались они за сердце, – советский человек бьёт другого в пах? Такого быть не может!» То, что удар наносится врагу, их успокаивало мало. Нет, советский человек со связанными руками должен гордо умирать, но в пах не бить!»
Верховные комсомольцы были в шоке от обилия опиума и драк, всяких там «нездоровых» примет западного образа жизни, хотя ранее в Госкино к режиссёру особых претензий не нашлось. Зампред Госкино Борис Павленок лишь высказал пожелание, чтобы вырезали сцену, где пират Салех бьёт нашу женщину, обращаясь к своим амбалам: «Нравится эта?», и один из них начинает расстёгивать штаны. В итоге фильм был порубан, что называется, в капусту, но всё равно отправился на полку.
Когда же «Пиратов ХХ века» показали Леониду Ильичу Брежневу, он был настолько в восторге от фильма, что его запустили в прокат и картина сразу же вошла в число избранных и любимых, которые Брежнев регулярно пересматривал летом в Крыму.
Как рассказывали корреспонденту газеты «Сегодня» сотрудники госдачи в Нижней Ореанде, генсек частенько засыпал перед экраном и несколько терял нить сюжета, а просыпаясь в момент какой-нибудь драки, переспрашивал: «Это наш его ё..ул?». Ему подтверждали: «Наш, наш, Леонид Ильич». И генсек удовлетворенно бурчал: «Молодец, Коля».
Видимо, всё же не зря после выхода фильма Николай Ерёменко был признан «Советским экраном» актёром года и надолго стал этаким секс-символом - мечтой всех советских женщин. Народ валом валил в кинотеатры и был готов переплачивать спекулянтам за билеты. Сам Талгат Нигматулин не смог купить билет на киносеанс, а с рук вместо 50 коп. за билет отдал 15 рублей.
NOTA BENE. Тогда, 40 лет назад, эта киноистория казалась зрителям почти фантастикой. Сегодня же сообщения о захвате судов «пиратами ХХI века» многими уже воспринимаются как почти рядовое ЧП. За последние годы в плену у современных корсаров побывали сотни моряков. Так, стармех Валерий Драпов из Севастополя пробыл 63 дня в плену у нигерийских боевиков, а одесситы – моторист Алексей Кочерга и помощник капитана Александр Присуха – продержались 135 дней на борту «Фаины» в заложниках у сомалийских пиратов.
«Фильм достаточно реалистичен, как ни странно, всё очень похоже на нашу ситуацию. Скажем, каждый третий пират, как и в кино, находился под кайфом. Мы тогда даже пару раз его вспоминали: хорошо, что среди нас нет женщин, – говорит Алексей Кочерга, – думали так же, как в кино, захватить оружие, но решили не рисковать – не хотели терять друзей. Когда до этого с интересом смотрел фильм, даже не допускал такой мысли, что когда-то сам окажусь в похожей ситуации. Нельзя сказать, что те негры, захватившие нашу «Фаину» и удерживавшие нас в плену, все были полными отморозками, нет, это простые колхозники, у которых в руках вместо мотыг и лопат оказались автоматы – им приказали, и они делают. Если по телевизору будут показывать этот фильм, я его смотреть больше не буду».
Несмотря на зрительскую популярность, фильм так и не получил никаких кинопремий. Лишь на 13-м Всесоюзном кинофестивале в Душанбе он был отмечен дипломом жюри. Всё же однозначный успех ленты и заработанная им касса были таковы, что глупо было бы их не использовать и в дальнейшем. Но идея продолжения «Пиратов» в сценарии фильма «Тайны мадам Вонг»(1986) не понравилась ни Николаю Ерёменко, ни Талгату Нигматулину. Тогда все возможные привязки к «Пиратам» из нового сценария были убраны, и фильм вышел уже без их участия.
В главной роли тогда снялся Серик Конакбаев (чемпион мира по боксу) в компании с прекрасными актёрами Ириной Мирошниченко и Арменом Джигарханяном, Александром Абдуловым и Евгением Жариковым, Мариной Левтовой и Александром Пороховщиковым.
В фильме советский теплоход «Иван Бунин», зафрахтованный зарубежной туристической фирмой, совершая рейс по маршруту Сидней – Гонконг, оказывается в лапах главы крупного пиратского синдиката – неуловимой мадам Вонг и её подручных. Фильм так и не стал ярким кинособытием, хотя его и посмотрели тогда 30,1 млн зрителей.
В одном из своих интервью 2000 года Николай Ерёменко говорил, что не пожалел, отказавшись от съёмок. А когда в том же 2000 году велась речь о создании фильма «Пираты XXI века», то Ерёменко даже был готов в нём сниматься, но найти финансирование под этот кинопроект так и не удалось. К сожалению, Николай Ерёменко скончался от сердечного приступа в 2001 году.
Фильм же «Пираты ХХ века» неплохо смотрится и сегодня, хотя на мировой экран ежегодно выплёскиваются сотни разнокалиберных боевиков. Он остаётся достаточно зрелищным и увлекательным кинодейством, безусловно, с неким налётом благородного максимализма и романтической ностальгии.