Пираты из книги рекордов 🔊 Воспроизвести Абсолютный рекорд советского кинопроката держит первый отечественный боевик «Пираты ХХ века», премьера которого состоялась 14 июля 1980 года, то есть сорок лет назад. В прессе было опубликовано, что до конца года, то есть менее чем за полгода(!), его посмотрели 87,6 млн зрителей. Но и эта цифра была явно занижена, чтобы не вызывать нездоровый ажиотаж. На студии имени Горького висела несколько иная информация от дирекции – 103 миллиона зрителей!



Изначально фильм должен был выйти ещё на год ранее, но комсомольские боссы (они были первыми «оценщиками» картины), а затем и киночиновники посчитали фильм «идеологически вредным». Не понравились многочисленные драки с приёмами карате, не нравилось и пиво в банках, и виски, и даже джинсы главного героя. Так фильм и продолжал бы пылиться на полке, если бы вновь не почти штатный «киноспасатель» Леонид Ильич. На домашнем просмотре ему боевик так понравился, что индульгенция на кинопрокат была получена. И хотя копий такого всё же «вредного» фильма напечатали куда меньше, чем других кинохитов того года - «Москва слезам не верит» и «Экипаж», но касса всех сразила. Фильм потом ещё почти четыре года не сходил с киноэкранов, а к 1990 году число посмотревших достигло примерно 120 миллионов зрителей. Изначально фильм должен был выйти ещё на год ранее, но комсомольские боссы (они были первыми «оценщиками» картины), а затем и киночиновники посчитали фильм «идеологически вредным». Не понравились многочисленные драки с приёмами карате, не нравилось и пиво в банках, и виски, и даже джинсы главного героя. Так фильм и продолжал бы пылиться на полке, если бы вновь не почти штатный «киноспасатель» Леонид Ильич. На домашнем просмотре ему боевик так понравился, что индульгенция на кинопрокат была получена. И хотя копий такого всё же «вредного» фильма напечатали куда меньше, чем других кинохитов того года - «Москва слезам не верит» и «Экипаж», но касса всех сразила. Фильм потом ещё почти четыре года не сходил с киноэкранов, а к 1990 году число посмотревших достигло примерно 120 миллионов зрителей.



На самом деле же все съёмки проходили в акватории Чёрного и Азовского морей, играли в фильме свои актёры, а демонстрировали они приёмы карате, первые клубы по изучению которого стали робко появляться в московских вузах ещё во времена хрущёвской «оттепели».



После выхода же «Пиратов ХХ века» в полуподпольные секции карате валом повалила молодёжь, во дворах отрабатывали удары стармеха Сереги и боцмана Матвеича с криком пирата Салеха – «Ки-йя!». Это я могу подтвердить и на личном опыте.



В 1981 году мне посчастливилось побывать на международном конкурсе дискотек в Ташкенте. Организаторы нас предупреждали не ходить по городу в одиночку и стараться не гулять в вечернее время. Это было связано с тем, что было множество случаев, когда местная молодёжь отрабатывала приёмы карате на случайных прохожих. Меня с моими товарищами, к счастью, эта участь не постигла.



Захватывающий сюжет фильма основан на вполне реальных историях. В первой из них в 1954 году советский танкер «Туапсе» был захвачен тайваньцами в Южно-Китайском море. Лишь 29 членам экипажа со временем удалось вернуться на родину. Кстати, тогда же были захвачены польские суда «Праца» и «Президент Готвальд».



Другая история произошла уже в конце 70-х. В прессе сообщили о нападении пиратов на итальянское судно, перевозившее урановую руду. Тогда морские разбойники похитили 200 тонн груза и убили всех членов экипажа.



Сценарист и режиссёр Станислав Говорухин сразу же загорелся идеей объединить эти истории и снять фильм, в котором бы советские моряки противостояли морским «джентльменам удачи». Понятно, что финал должен быть однозначно оптимистичным, доказывающим, что советские матросы могут справиться с любым вселенским злом. Сценарий Говорухин писал вместе со своим другом - режиссёром Борисом Дуровым, с которым они вместе ещё делали один из первых своих фильмов «Вертикаль»(1966). Его же Говорухин и попросил снять картину, так как сам в то время был увлечён другим проектом и уже готовился к съёмкам телефильма «Место встречи изменить нельзя».







Позднее Борис Дуров рассказывал, как непросто было воплощать в кинореальность их с Говорухиным замысел: «Мы сразу отказались от излишней сентиментальности. Задумали кино о русских мужиках, которые способны защитить своих женщин, свой корабль. В те годы сценарий будущего фильма должен был пройти цензуру. Тут-то нам и зарубили уран. Тогда мы предложили «погрузить» на корабль опиум для фармацевтической промышленности - товар на миллионы долларов. Поднялся такой шум: никаких наркотиков, это пропаганда! Я разозлился: «Это же для фармацевтической промышленности! Наркотики, говорите, нельзя? А что же везти кораблю: пустые бланки партийных билетов?» В общем, опиум как груз советского корабля авторам сценария всё же удалось отстоять.



Консультантом и постановщиком боёв в фильм был приглашён известный в Советском Союзе мастер восточных единоборств Тадеуш Касьянов, который и сыграл в картине роль боцмана Матвеича. «Пираты» не были первым киноопытом известного спортсмена. «В зоне особого внимания» Касьянов дублировал прапорщика Волонтира в его схватке с бандитами. А до этого были ещё киноленты «Стрельба дуплетом» и фильм о Циолковском «Взлёт».



«Мы как раз организовали школу карате в Москве, где я был старшим тренером. До этого к нам всегда приходил Володя Высоцкий, ну и сидел у нас молча. Мы тренировались, а он сидел, смотрел на нас, настраивался, хотел написать гимн карате, говорил: «Напишу ребята, обязательно напишу». Но вот не сподобился… А Володя был хорошо знаком с Говорухиным, вот Стас и обратился к нам – нужна помощь в постановке драк».



Более того, побывав на занятиях в школе Касьянова, Говорухин и Дуров решили больше никого не искать для второстепенных ролей пиратов и полицейских, ведь учениками Касьянова были весьма фактурные и колоритные парни различных национальностей.



«В роль боцмана я вживался на корабле, – вспоминал Касьянов. – Наблюдал, спрашивал и старался немножко срисовывать манеры настоящего боцмана. А одежду выбрал себе сам: и майку эту выцветшую лиловую, и берет с якорем – намёк на то, что я служил в морской пехоте, и значит, брюки эти морские с ремнём. Потом ещё сапоги такие мягкие, которые можно в воде сбросить, если там придётся очутиться, как в эпизоде с минами».



«В «Пиратах» нам не приходилось делать что-то сверхъестественное, – говорил Касьянов. – Мы просто как бы тренировались на съёмочной площадке».



Уже начинался предсъёмочный период, а исполнителя на главную роль старшего механика Сергея всё не было…



NOTA BENE. Детство Николая Ерёменко-младшего прошло в театре. Его родителями были народный артист СССР Николай Ерёменко-старший и народная артистка Белорусской ССР Галина Орлова. Поэтому атмосфера театра, запах кулис, спектакли – всё это с детства вызывало у будущего актёра неподдельный восторг. Однажды маленький Коля так заигрался во время спектакля, что вышел на сцену, весь увешанный оружием, и обратился к маме, декламирующей свою роль, с просьбой помочь застегнуть ему брюки. Спектакль по пьесе Мольера был сорван, но первое и ещё столь эффектное появление Николая Ерёменко на сцене запомнилось жителям Витебска надолго.



Видимо, по тем же причинам студент ВГИКв Ерёменко делал всё, чтобы с курса на курс его переводили исключительно «условно». Регулярно на доске у деканата появлялись выговоры будущему плейбою за прогулы, «хвосты» и хулиганство. Восемь «строгачей» за время обучения! Тем не менее ролями Сореля («Красное и чёрное») и Алёши («У озера») Ерёменко защитился на «отлично».



Ерёменко несколько раз приходил на пробы в «Пираты ХХ века», но режиссёр его не хотел. После фильмов «31 июня» и «Красное и чёрное» за ним закрепилась репутация красавчика-любовника. Николай же мечтал о роли героя, способного рисковать ради спасения людей. Лишь когда он обнажил накачанный торс и крутанул сальто – сомнения у Дурова на его счёт отпали.



А на роль кровожадного пирата Салеха пригласили актёра Талгата Нигматулина. Родом он был из Киргизии, но благодаря утончённым экзотическим чертам лица вполне мог играть роли уроженцев любых восточных государств. Именно Нигматулин в фильме демонстрировал искусство карате. Он с детства увлекался этим видом спорта и даже стал чемпионом Узбекистана. В фильме он со своим кинопротивником Николаем Ерёменко (кстати, в жизни актёры были друзьями, учились на одном курсе ВГИКа и даже жили в одной комнате в общежитии) дрался по-настоящему. Трудно представить, но даже в такой отрицательной роли Талгат достиг невероятной популярности. Ещё в детстве, будучи слабым и хилым, он поклялся сделать своё тело сильным и красивым. И целе­устремленно шёл к этому, занимаясь вначале бальными танцами, лёгкой атлетикой, а потом и карате.



Когда же решил, что по жизни ему пригодится русский язык, то через какое-то время все, кто его знал, удивлялись тому, как красиво, правильно и литературно Талгат говорил по-русски. Оказывается, чтобы лучше освоить язык, он от руки (!) переписал два тома «Войны и мира»!



Так уж получилось, что образ пирата стал первой и самой «звёздной» ролью Нигматулина: актёр трагически погиб от рук сектантов пять лет спустя после выхода «Пиратов» на экраны.



Погиб, кстати, в Вильнюсе.



NOTA BENE. «Травмы, полученные на тех съёмках, сказываются до сих пор, - вспоминал Ерёменко. - Напоминают о себе выбитые кости: локти, таз. Мы ведь тогда молодые были, отчаянные и работали без всяких дублёров. Помню нашу драку с Талгатом Нигматулиным. Снимали с трёх точек и не одновременно, а по очереди, поэтому съёмка затянулась на целый день. А дрались мы на бетонном полу. Скажу, что удовольствие ниже среднего, когда тебя в течение двенадцати часов со всей силы швыряют на бетон».



«Почему у них так хорошо драки получались? – делился секретом режиссёр Борис Дуров. – Да они их ещё во ВГИКе с Нигматулиным отработали! Сражались на переменах – перед девчонками хотели покрасоваться».



На съёмочной площадке Николаю пришлось несладко. Все трюки он выполнял сам. Один из них едва не привёл к гибели актёра.



Снимали сцену, где герой Ерёменко прыгает со скалы на борт корабля. Актёр плюхнулся в воду в полуметре от судна, и его едва не затянуло под винты корабля. «Чувствую, – не без волнения вспоминал Ерёменко, – лопасти винтов где-то близко-близко. Растеряйся я на мгновение – и на поверхность залива, где шли съёмки, всплыла бы куча фарша из актёра Николая Ерёменко». Спасся он буквально чудом, но на этом опасные приключения не закончились.



В другом эпизоде Николай должен был проплыть через грот и выйти на землю. Актёр нырнул и понял, что до берега ему не добраться! Утонуть Николаю не дал страховавший его второй режиссёр Владимир Златоустовский.



Впрочем, не только Ерёменко ходил по лезвию ножа. Во время съёмки эвакуации с горящего корабля жизнь всех, кто находился в кадре, буквально висела на волоске. По словам актёров, это было реально опасно – вокруг было много горящего мазута, который очень легко мог перекинуться на шлюпку с людьми. А был ещё момент, когда корабли едва не столкнулись, отвернув в последний момент, они прошли лишь в нескольких метрах друг от друга.



Всю эту экзотику заморских злоключений наших моряков режиссёр Борис Дуров отыскал в Крыму. Всё снимали на базе Ялтинского филиала Киностудии имени Горького с апреля по август 1979 года.



Два судна – сухогруз класса река-море «Фатеж» и теплоход «Адмирал Лунин», задействованных в картине, кинематографистам в помощь выделило Азовское морское пароходство. «Фатеж» сценаристы переименовали в «Нежин», а «Адмирал Лунин» стал пиратским кораблем «Mercury». И первые кадры фильма в порту с погрузкой опиума на борт «Нежина» сняты в Мариуполе, а не в Ялте.



Перегонять такой мощный корабль к берегам Крыма никакого смысла не было, поэтому эффектную панораму «Нежина» в открытом океане снимали в водах Азова, как и сцены, где боцман-каратист Матвеич на палубе разбивает ногой доску и потом взятие пиратами сухогруза на абордаж.



«Когда мне заказали съёмку сцены с «рогатой смертью» - донными минами, я на Тарханкуте работал над другой картиной, - рассказывал крымский мастер спецэффектов Валерий Павлотос. - Борису Дурову с актёрами пришлось переходить на кораблях из Нового Света к нам на мыс. Деревянные плавучие макеты пяти мин уже были готовы и лежали на палубе одного из судов. Когда же они проходили в районе Севастополя, попали в шторм, и один муляж смыло в море. Мы сообщили об этом руководству Черноморского флота. Военные закатили скандал: мол, как так, рядом с базой плавает «мина», вдруг это дестабилизирует судоходство в районе. Но «мину» так и не нашли».



А спасение девушек вообще снимали в… бассейне гостиницы «Ялта-интурист»! Сергей, рискуя жизнью, проплывал по затопленным коридорам, чтобы спасти буфетчицу и библиотекаршу, запертых пиратами в судовой библиотеке.



«Все конструкции мы выстроили в той части бассейна, где находится глубокая прыжковая чаша, - вспоминал Валерий Павлотос -



Не обошлось без курьёза. Когда заполнили её подогретой морской водой, сразу же всплыли все двери. Постановщики закрепили надёжно все предметы, а вот о том, что надо прикрутить дверные петли – забыли. После устранения этой проблемы за дело взялся наш оператор-подводник – профессиональный водолаз Владимир Карпичев. Благодаря его мастерству, а также отличной работе под водой Николая Ерёменко, кадры спасения получились столь выразительными».



Сам же Ерёменко рассказывал, что даже министр кинематографии, когда принимал картину, набирал воздух и как будто проплывал под водой по этим коридорам: «Кажется, что всё это несколько длиннее, чем есть на самом деле. Ничего там страшного нет, страшно было другое, что снимали это просто неделю в бассейне. По семь часов я сидел в воде и не просто сидел, а всё время надо было нырять, нырять, нырять… И тогда уже из носа кровь шла не искусственная, а моя личная, и часто прекращали съёмку, чтобы остановить мне кровь. А мои друзья, коллеги издевательски шутили: «Ну, ты, Коля, как закончишь – подходи к нам, отдохни. Мы тебя будем ждать в соседнем бассейне, вместе поныряем».



Режиссёр фильма как-то в монтажной специально замерил, сколько плывёт стармех: оказалось, туда 49 секунд, а обратно – 52! Есть от чего дух захватить?



Когда трудная и опасная киноэкспедиция всё же завершилась, фильм смонтировали, и все, наконец-то, выдохнули, оказалось, что киношному начальству лента категорически не понравилась. На закрытом показе готового фильма членам ЦК ВЛКСМ вокруг «Пиратов» разразился скандал.



«Хотя многое, и в первую очередь силовые единоборства, из картины вырезали, – вспоминает Тадеуш Касьянов, – у чиновников волосы просто дыбом стояли. «Как, – хватались они за сердце, – советский человек бьёт другого в пах? Такого быть не может!» То, что удар наносится врагу, их успокаивало мало. Нет, советский человек со связанными руками должен гордо умирать, но в пах не бить!»



Верховные комсомольцы были в шоке от обилия опиума и драк, всяких там «нездоровых» примет западного образа жизни, хотя ранее в Госкино к режиссёру особых претензий не нашлось. Зампред Госкино Борис Павленок лишь высказал пожелание, чтобы вырезали сцену, где пират Салех бьёт нашу женщину, обращаясь к своим амбалам: «Нравится эта?», и один из них начинает расстёгивать штаны. В итоге фильм был порубан, что называется, в капусту, но всё равно отправился на полку.



Когда же «Пиратов ХХ века» показали Леониду Ильичу Брежневу, он был настолько в восторге от фильма, что его запустили в прокат и картина сразу же вошла в число избранных и любимых, которые Брежнев регулярно пересматривал летом в Крыму.



Как рассказывали корреспонденту газеты «Сегодня» сотрудники госдачи в Нижней Ореанде, генсек частенько засыпал перед экраном и несколько терял нить сюжета, а просыпаясь в момент какой-нибудь драки, переспрашивал: «Это наш его ё..ул?». Ему подтверждали: «Наш, наш, Леонид Ильич». И генсек удовлетворенно бурчал: «Молодец, Коля».



Видимо, всё же не зря после выхода фильма Николай Ерёменко был признан «Советским экраном» актёром года и надолго стал этаким секс-символом - мечтой всех советских женщин. Народ валом валил в кинотеатры и был готов переплачивать спекулянтам за билеты. Сам Талгат Нигматулин не смог купить билет на киносеанс, а с рук вместо 50 коп. за билет отдал 15 рублей.



NOTA BENE. Тогда, 40 лет назад, эта киноистория казалась зрителям почти фантастикой. Сегодня же сообщения о захвате судов «пиратами ХХI века» многими уже воспринимаются как почти рядовое ЧП. За последние годы в плену у современных корсаров побывали сотни моряков. Так, стармех Валерий Драпов из Севастополя пробыл 63 дня в плену у нигерийских боевиков, а одесситы – моторист Алексей Кочерга и помощник капитана Александр Присуха – продержались 135 дней на борту «Фаины» в заложниках у сомалийских пиратов.



«Фильм достаточно реалистичен, как ни странно, всё очень похоже на нашу ситуацию. Скажем, каждый третий пират, как и в кино, находился под кайфом. Мы тогда даже пару раз его вспоминали: хорошо, что среди нас нет женщин, – говорит Алексей Кочерга, – думали так же, как в кино, захватить оружие, но решили не рисковать – не хотели терять друзей. Когда до этого с интересом смотрел фильм, даже не допускал такой мысли, что когда-то сам окажусь в похожей ситуации. Нельзя сказать, что те негры, захватившие нашу «Фаину» и удерживавшие нас в плену, все были полными отморозками, нет, это простые колхозники, у которых в руках вместо мотыг и лопат оказались автоматы – им приказали, и они делают. Если по телевизору будут показывать этот фильм, я его смотреть больше не буду».



Несмотря на зрительскую популярность, фильм так и не получил никаких кинопремий. Лишь на 13-м Всесоюзном кинофестивале в Душанбе он был отмечен дипломом жюри. Всё же однозначный успех ленты и заработанная им касса были таковы, что глупо было бы их не использовать и в дальнейшем. Но идея продолжения «Пиратов» в сценарии фильма «Тайны мадам Вонг»(1986) не понравилась ни Николаю Ерёменко, ни Талгату Нигматулину. Тогда все возможные привязки к «Пиратам» из нового сценария были убраны, и фильм вышел уже без их участия.



В главной роли тогда снялся Серик Конакбаев (чемпион мира по боксу) в компании с прекрасными актёрами Ириной Мирошниченко и Арменом Джигарханяном, Александром Абдуловым и Евгением Жариковым, Мариной Левтовой и Александром Пороховщиковым.



В фильме советский теплоход «Иван Бунин», зафрахтованный зарубежной туристической фирмой, совершая рейс по маршруту Сидней – Гонконг, оказывается в лапах главы крупного пиратского синдиката – неуловимой мадам Вонг и её подручных. Фильм так и не стал ярким кинособытием, хотя его и посмотрели тогда 30,1 млн зрителей.



В одном из своих интервью 2000 года Николай Ерёменко говорил, что не пожалел, отказавшись от съёмок. А когда в том же 2000 году велась речь о создании фильма «Пираты XXI века», то Ерёменко даже был готов в нём сниматься, но найти финансирование под этот кинопроект так и не удалось. К сожалению, Николай Ерёменко скончался от сердечного приступа в 2001 году.



Фильм же «Пираты ХХ века» неплохо смотрится и сегодня, хотя на мировой экран ежегодно выплёскиваются сотни разнокалиберных боевиков. Он остаётся достаточно зрелищным и увлекательным кинодейством, безусловно, с неким налётом благородного максимализма и романтической ностальгии. Феноменальный успех «Пиратов» объяснялся очень просто: это был первый советский кинобоевик (а зарубежных в кинопрокате просто не было), динамичное действие которого не отпускает с первой до последней минуты. Для неискушённого советского зрителя такие фильмы были совершенно в новинку. Плюс увлекательное действие разворачивалось на просторах южных морей, у пиратов была весьма экзотическая внешность, и демонстрировали они невиданные ранее боевые искусства.На самом деле же все съёмки проходили в акватории Чёрного и Азовского морей, играли в фильме свои актёры, а демонстрировали они приёмы карате, первые клубы по изучению которого стали робко появляться в московских вузах ещё во времена хрущёвской «оттепели».После выхода же «Пиратов ХХ века» в полуподпольные секции карате валом повалила молодёжь, во дворах отрабатывали удары стармеха Сереги и боцмана Матвеича с криком пирата Салеха – «Ки-йя!». Это я могу подтвердить и на личном опыте.В 1981 году мне посчастливилось побывать на международном конкурсе дискотек в Ташкенте. Организаторы нас предупреждали не ходить по городу в одиночку и стараться не гулять в вечернее время. Это было связано с тем, что было множество случаев, когда местная молодёжь отрабатывала приёмы карате на случайных прохожих. Меня с моими товарищами, к счастью, эта участь не постигла.Захватывающий сюжет фильма основан на вполне реальных историях. В первой из них в 1954 году советский танкер «Туапсе» был захвачен тайваньцами в Южно-Китайском море. Лишь 29 членам экипажа со временем удалось вернуться на родину. Кстати, тогда же были захвачены польские суда «Праца» и «Президент Готвальд».Другая история произошла уже в конце 70-х. В прессе сообщили о нападении пиратов на итальянское судно, перевозившее урановую руду. Тогда морские разбойники похитили 200 тонн груза и убили всех членов экипажа.Сценарист и режиссёр Станислав Говорухин сразу же загорелся идеей объединить эти истории и снять фильм, в котором бы советские моряки противостояли морским «джентльменам удачи». Понятно, что финал должен быть однозначно оптимистичным, доказывающим, что советские матросы могут справиться с любым вселенским злом. Сценарий Говорухин писал вместе со своим другом - режиссёром Борисом Дуровым, с которым они вместе ещё делали один из первых своих фильмов «Вертикаль»(1966). Его же Говорухин и попросил снять картину, так как сам в то время был увлечён другим проектом и уже готовился к съёмкам телефильма «Место встречи изменить нельзя».«Это была уже не первая картина, которую снимали по моему сценарию, – рассказывал Станислав Сергеевич. – И обычно от него оставались рожки да ножки. А тут к сценарию режиссёр отнёсся с уважением и очень добросовестно. Уже тогда я понимал, что у картины будет успех, но не представлял, что успех окажется таким огромным. Её и сейчас с интересом смотрят мальчишки и взрослые. А тогда ругали все критики, «Пиратов» упоминали как пример безобразия в искусстве. Но время ставит всё на свои места. Прошло уже 30 лет, и спроси этих критиков, за что они ругали «Пиратов ХХ века»? Это же романтическая история, в центре – герой, которому стоит подражать, ибо это настоящий мужчина, который способен отстоять собственное достоинство, защитить себя, ребёнка, женщину, Родину, наконец. Картина будит в человеке добрые, благородные чувства, она может его вдохновить на новые благородные дела и даже на подвиги. И что сделали с ней? Ну, во-первых, на долгие годы затормозили развитие этого жанра – приключенческого фильма. Дуров после этой отвратительной, убивающей критики уже не хотел снимать ничего подобного. Другие режиссёры на его примере говорили: «Да зачем мне это нужно? Деньги те же или даже меньше, а какой позор!»Позднее Борис Дуров рассказывал, как непросто было воплощать в кинореальность их с Говорухиным замысел: «Мы сразу отказались от излишней сентиментальности. Задумали кино о русских мужиках, которые способны защитить своих женщин, свой корабль. В те годы сценарий будущего фильма должен был пройти цензуру. Тут-то нам и зарубили уран. Тогда мы предложили «погрузить» на корабль опиум для фармацевтической промышленности - товар на миллионы долларов. Поднялся такой шум: никаких наркотиков, это пропаганда! Я разозлился: «Это же для фармацевтической промышленности! Наркотики, говорите, нельзя? А что же везти кораблю: пустые бланки партийных билетов?» В общем, опиум как груз советского корабля авторам сценария всё же удалось отстоять.Консультантом и постановщиком боёв в фильм был приглашён известный в Советском Союзе мастер восточных единоборств Тадеуш Касьянов, который и сыграл в картине роль боцмана Матвеича. «Пираты» не были первым киноопытом известного спортсмена. «В зоне особого внимания» Касьянов дублировал прапорщика Волонтира в его схватке с бандитами. А до этого были ещё киноленты «Стрельба дуплетом» и фильм о Циолковском «Взлёт».«Мы как раз организовали школу карате в Москве, где я был старшим тренером. До этого к нам всегда приходил Володя Высоцкий, ну и сидел у нас молча. Мы тренировались, а он сидел, смотрел на нас, настраивался, хотел написать гимн карате, говорил: «Напишу ребята, обязательно напишу». Но вот не сподобился… А Володя был хорошо знаком с Говорухиным, вот Стас и обратился к нам – нужна помощь в постановке драк».Более того, побывав на занятиях в школе Касьянова, Говорухин и Дуров решили больше никого не искать для второстепенных ролей пиратов и полицейских, ведь учениками Касьянова были весьма фактурные и колоритные парни различных национальностей.«В роль боцмана я вживался на корабле, – вспоминал Касьянов. – Наблюдал, спрашивал и старался немножко срисовывать манеры настоящего боцмана. А одежду выбрал себе сам: и майку эту выцветшую лиловую, и берет с якорем – намёк на то, что я служил в морской пехоте, и значит, брюки эти морские с ремнём. Потом ещё сапоги такие мягкие, которые можно в воде сбросить, если там придётся очутиться, как в эпизоде с минами».«В «Пиратах» нам не приходилось делать что-то сверхъестественное, – говорил Касьянов. – Мы просто как бы тренировались на съёмочной площадке».Уже начинался предсъёмочный период, а исполнителя на главную роль старшего механика Сергея всё не было…Детство Николая Ерёменко-младшего прошло в театре. Его родителями были народный артист СССР Николай Ерёменко-старший и народная артистка Белорусской ССР Галина Орлова. Поэтому атмосфера театра, запах кулис, спектакли – всё это с детства вызывало у будущего актёра неподдельный восторг. Однажды маленький Коля так заигрался во время спектакля, что вышел на сцену, весь увешанный оружием, и обратился к маме, декламирующей свою роль, с просьбой помочь застегнуть ему брюки. Спектакль по пьесе Мольера был сорван, но первое и ещё столь эффектное появление Николая Ерёменко на сцене запомнилось жителям Витебска надолго.Видимо, по тем же причинам студент ВГИКв Ерёменко делал всё, чтобы с курса на курс его переводили исключительно «условно». Регулярно на доске у деканата появлялись выговоры будущему плейбою за прогулы, «хвосты» и хулиганство. Восемь «строгачей» за время обучения! Тем не менее ролями Сореля («Красное и чёрное») и Алёши («У озера») Ерёменко защитился на «отлично».Ерёменко несколько раз приходил на пробы в «Пираты ХХ века», но режиссёр его не хотел. После фильмов «31 июня» и «Красное и чёрное» за ним закрепилась репутация красавчика-любовника. Николай же мечтал о роли героя, способного рисковать ради спасения людей. Лишь когда он обнажил накачанный торс и крутанул сальто – сомнения у Дурова на его счёт отпали.А на роль кровожадного пирата Салеха пригласили актёра Талгата Нигматулина. Родом он был из Киргизии, но благодаря утончённым экзотическим чертам лица вполне мог играть роли уроженцев любых восточных государств. Именно Нигматулин в фильме демонстрировал искусство карате. Он с детства увлекался этим видом спорта и даже стал чемпионом Узбекистана. В фильме он со своим кинопротивником Николаем Ерёменко (кстати, в жизни актёры были друзьями, учились на одном курсе ВГИКа и даже жили в одной комнате в общежитии) дрался по-настоящему. Трудно представить, но даже в такой отрицательной роли Талгат достиг невероятной популярности. Ещё в детстве, будучи слабым и хилым, он поклялся сделать своё тело сильным и красивым. И целе­устремленно шёл к этому, занимаясь вначале бальными танцами, лёгкой атлетикой, а потом и карате.Когда же решил, что по жизни ему пригодится русский язык, то через какое-то время все, кто его знал, удивлялись тому, как красиво, правильно и литературно Талгат говорил по-русски. Оказывается, чтобы лучше освоить язык, он от руки (!) переписал два тома «Войны и мира»!Так уж получилось, что образ пирата стал первой и самой «звёздной» ролью Нигматулина: актёр трагически погиб от рук сектантов пять лет спустя после выхода «Пиратов» на экраны.Погиб, кстати, в Вильнюсе.«Травмы, полученные на тех съёмках, сказываются до сих пор, - вспоминал Ерёменко. - Напоминают о себе выбитые кости: локти, таз. Мы ведь тогда молодые были, отчаянные и работали без всяких дублёров. Помню нашу драку с Талгатом Нигматулиным. Снимали с трёх точек и не одновременно, а по очереди, поэтому съёмка затянулась на целый день. А дрались мы на бетонном полу. Скажу, что удовольствие ниже среднего, когда тебя в течение двенадцати часов со всей силы швыряют на бетон».«Почему у них так хорошо драки получались? – делился секретом режиссёр Борис Дуров. – Да они их ещё во ВГИКе с Нигматулиным отработали! Сражались на переменах – перед девчонками хотели покрасоваться».На съёмочной площадке Николаю пришлось несладко. Все трюки он выполнял сам. Один из них едва не привёл к гибели актёра.Снимали сцену, где герой Ерёменко прыгает со скалы на борт корабля. Актёр плюхнулся в воду в полуметре от судна, и его едва не затянуло под винты корабля. «Чувствую, – не без волнения вспоминал Ерёменко, – лопасти винтов где-то близко-близко. Растеряйся я на мгновение – и на поверхность залива, где шли съёмки, всплыла бы куча фарша из актёра Николая Ерёменко». Спасся он буквально чудом, но на этом опасные приключения не закончились.В другом эпизоде Николай должен был проплыть через грот и выйти на землю. Актёр нырнул и понял, что до берега ему не добраться! Утонуть Николаю не дал страховавший его второй режиссёр Владимир Златоустовский.Впрочем, не только Ерёменко ходил по лезвию ножа. Во время съёмки эвакуации с горящего корабля жизнь всех, кто находился в кадре, буквально висела на волоске. По словам актёров, это было реально опасно – вокруг было много горящего мазута, который очень легко мог перекинуться на шлюпку с людьми. А был ещё момент, когда корабли едва не столкнулись, отвернув в последний момент, они прошли лишь в нескольких метрах друг от друга.Всю эту экзотику заморских злоключений наших моряков режиссёр Борис Дуров отыскал в Крыму. Всё снимали на базе Ялтинского филиала Киностудии имени Горького с апреля по август 1979 года.Два судна – сухогруз класса река-море «Фатеж» и теплоход «Адмирал Лунин», задействованных в картине, кинематографистам в помощь выделило Азовское морское пароходство. «Фатеж» сценаристы переименовали в «Нежин», а «Адмирал Лунин» стал пиратским кораблем «Mercury». И первые кадры фильма в порту с погрузкой опиума на борт «Нежина» сняты в Мариуполе, а не в Ялте.Перегонять такой мощный корабль к берегам Крыма никакого смысла не было, поэтому эффектную панораму «Нежина» в открытом океане снимали в водах Азова, как и сцены, где боцман-каратист Матвеич на палубе разбивает ногой доску и потом взятие пиратами сухогруза на абордаж.«Когда мне заказали съёмку сцены с «рогатой смертью» - донными минами, я на Тарханкуте работал над другой картиной, - рассказывал крымский мастер спецэффектов Валерий Павлотос. - Борису Дурову с актёрами пришлось переходить на кораблях из Нового Света к нам на мыс. Деревянные плавучие макеты пяти мин уже были готовы и лежали на палубе одного из судов. Когда же они проходили в районе Севастополя, попали в шторм, и один муляж смыло в море. Мы сообщили об этом руководству Черноморского флота. Военные закатили скандал: мол, как так, рядом с базой плавает «мина», вдруг это дестабилизирует судоходство в районе. Но «мину» так и не нашли».А спасение девушек вообще снимали в… бассейне гостиницы «Ялта-интурист»! Сергей, рискуя жизнью, проплывал по затопленным коридорам, чтобы спасти буфетчицу и библиотекаршу, запертых пиратами в судовой библиотеке.«Все конструкции мы выстроили в той части бассейна, где находится глубокая прыжковая чаша, - вспоминал Валерий Павлотос -Не обошлось без курьёза. Когда заполнили её подогретой морской водой, сразу же всплыли все двери. Постановщики закрепили надёжно все предметы, а вот о том, что надо прикрутить дверные петли – забыли. После устранения этой проблемы за дело взялся наш оператор-подводник – профессиональный водолаз Владимир Карпичев. Благодаря его мастерству, а также отличной работе под водой Николая Ерёменко, кадры спасения получились столь выразительными».Сам же Ерёменко рассказывал, что даже министр кинематографии, когда принимал картину, набирал воздух и как будто проплывал под водой по этим коридорам: «Кажется, что всё это несколько длиннее, чем есть на самом деле. Ничего там страшного нет, страшно было другое, что снимали это просто неделю в бассейне. По семь часов я сидел в воде и не просто сидел, а всё время надо было нырять, нырять, нырять… И тогда уже из носа кровь шла не искусственная, а моя личная, и часто прекращали съёмку, чтобы остановить мне кровь. А мои друзья, коллеги издевательски шутили: «Ну, ты, Коля, как закончишь – подходи к нам, отдохни. Мы тебя будем ждать в соседнем бассейне, вместе поныряем».Режиссёр фильма как-то в монтажной специально замерил, сколько плывёт стармех: оказалось, туда 49 секунд, а обратно – 52! Есть от чего дух захватить?Когда трудная и опасная киноэкспедиция всё же завершилась, фильм смонтировали, и все, наконец-то, выдохнули, оказалось, что киношному начальству лента категорически не понравилась. На закрытом показе готового фильма членам ЦК ВЛКСМ вокруг «Пиратов» разразился скандал.«Хотя многое, и в первую очередь силовые единоборства, из картины вырезали, – вспоминает Тадеуш Касьянов, – у чиновников волосы просто дыбом стояли. «Как, – хватались они за сердце, – советский человек бьёт другого в пах? Такого быть не может!» То, что удар наносится врагу, их успокаивало мало. Нет, советский человек со связанными руками должен гордо умирать, но в пах не бить!»Верховные комсомольцы были в шоке от обилия опиума и драк, всяких там «нездоровых» примет западного образа жизни, хотя ранее в Госкино к режиссёру особых претензий не нашлось. Зампред Госкино Борис Павленок лишь высказал пожелание, чтобы вырезали сцену, где пират Салех бьёт нашу женщину, обращаясь к своим амбалам: «Нравится эта?», и один из них начинает расстёгивать штаны. В итоге фильм был порубан, что называется, в капусту, но всё равно отправился на полку.Когда же «Пиратов ХХ века» показали Леониду Ильичу Брежневу, он был настолько в восторге от фильма, что его запустили в прокат и картина сразу же вошла в число избранных и любимых, которые Брежнев регулярно пересматривал летом в Крыму.Как рассказывали корреспонденту газеты «Сегодня» сотрудники госдачи в Нижней Ореанде, генсек частенько засыпал перед экраном и несколько терял нить сюжета, а просыпаясь в момент какой-нибудь драки, переспрашивал: «Это наш его ё..ул?». Ему подтверждали: «Наш, наш, Леонид Ильич». И генсек удовлетворенно бурчал: «Молодец, Коля».Видимо, всё же не зря после выхода фильма Николай Ерёменко был признан «Советским экраном» актёром года и надолго стал этаким секс-символом - мечтой всех советских женщин. Народ валом валил в кинотеатры и был готов переплачивать спекулянтам за билеты. Сам Талгат Нигматулин не смог купить билет на киносеанс, а с рук вместо 50 коп. за билет отдал 15 рублей.Тогда, 40 лет назад, эта киноистория казалась зрителям почти фантастикой. Сегодня же сообщения о захвате судов «пиратами ХХI века» многими уже воспринимаются как почти рядовое ЧП. За последние годы в плену у современных корсаров побывали сотни моряков. Так, стармех Валерий Драпов из Севастополя пробыл 63 дня в плену у нигерийских боевиков, а одесситы – моторист Алексей Кочерга и помощник капитана Александр Присуха – продержались 135 дней на борту «Фаины» в заложниках у сомалийских пиратов.«Фильм достаточно реалистичен, как ни странно, всё очень похоже на нашу ситуацию. Скажем, каждый третий пират, как и в кино, находился под кайфом. Мы тогда даже пару раз его вспоминали: хорошо, что среди нас нет женщин, – говорит Алексей Кочерга, – думали так же, как в кино, захватить оружие, но решили не рисковать – не хотели терять друзей. Когда до этого с интересом смотрел фильм, даже не допускал такой мысли, что когда-то сам окажусь в похожей ситуации. Нельзя сказать, что те негры, захватившие нашу «Фаину» и удерживавшие нас в плену, все были полными отморозками, нет, это простые колхозники, у которых в руках вместо мотыг и лопат оказались автоматы – им приказали, и они делают. Если по телевизору будут показывать этот фильм, я его смотреть больше не буду».Несмотря на зрительскую популярность, фильм так и не получил никаких кинопремий. Лишь на 13-м Всесоюзном кинофестивале в Душанбе он был отмечен дипломом жюри. Всё же однозначный успех ленты и заработанная им касса были таковы, что глупо было бы их не использовать и в дальнейшем. Но идея продолжения «Пиратов» в сценарии фильма «Тайны мадам Вонг»(1986) не понравилась ни Николаю Ерёменко, ни Талгату Нигматулину. Тогда все возможные привязки к «Пиратам» из нового сценария были убраны, и фильм вышел уже без их участия.В главной роли тогда снялся Серик Конакбаев (чемпион мира по боксу) в компании с прекрасными актёрами Ириной Мирошниченко и Арменом Джигарханяном, Александром Абдуловым и Евгением Жариковым, Мариной Левтовой и Александром Пороховщиковым.В фильме советский теплоход «Иван Бунин», зафрахтованный зарубежной туристической фирмой, совершая рейс по маршруту Сидней – Гонконг, оказывается в лапах главы крупного пиратского синдиката – неуловимой мадам Вонг и её подручных. Фильм так и не стал ярким кинособытием, хотя его и посмотрели тогда 30,1 млн зрителей.В одном из своих интервью 2000 года Николай Ерёменко говорил, что не пожалел, отказавшись от съёмок. А когда в том же 2000 году велась речь о создании фильма «Пираты XXI века», то Ерёменко даже был готов в нём сниматься, но найти финансирование под этот кинопроект так и не удалось. К сожалению, Николай Ерёменко скончался от сердечного приступа в 2001 году.Фильм же «Пираты ХХ века» неплохо смотрится и сегодня, хотя на мировой экран ежегодно выплёскиваются сотни разнокалиберных боевиков. Он остаётся достаточно зрелищным и увлекательным кинодейством, безусловно, с неким налётом благородного максимализма и романтической ностальгии. Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Пираты ХХ века Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 223 раза Комментарии