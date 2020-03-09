О какой пенсии мечтаете вы? 🔊 Воспроизвести



Большая часть жителей Литвы была бы рада, если бы пенсия составляла 75% нынешних доходов. Ещё 15% мечтают получать пенсию в размере 90% и даже 100% нынешней зарплаты - таковы результаты опроса, проведённого по заказу портала «Delfi».



Опрос показал, что 9% жителей страны удовлетворила бы пенсия только в размере более 100% нынешних доходов. Пенсия в размере 66% нынешних доходов удовлетворила бы 8,8% участников опроса. Пенсия в размере 50% нынешних доходов удовлетворила бы 6,4% жителей, а 40% - всего 0,2% респондентов.



Ещё 27,4% участников опроса указали, что они уже сейчас - пенсионеры.



«Почти никто не мечтает о пенсии в размере меньше половины нынешних доходов. Но реальность будет именно такой. Этот опрос хорошо иллюстрирует, что пока мы живём и будем жить в таком окружении, где ожидания сильно расходятся с реальностью», – сказал старший экономист банка «Swedbank» Нериюс Мачюлис. Опрос показал, что 9% жителей страны удовлетворила бы пенсия только в размере более 100% нынешних доходов. Пенсия в размере 66% нынешних доходов удовлетворила бы 8,8% участников опроса. Пенсия в размере 50% нынешних доходов удовлетворила бы 6,4% жителей, а 40% - всего 0,2% респондентов.Ещё 27,4% участников опроса указали, что они уже сейчас - пенсионеры.«Почти никто не мечтает о пенсии в размере меньше половины нынешних доходов. Но реальность будет именно такой. Этот опрос хорошо иллюстрирует, что пока мы живём и будем жить в таком окружении, где ожидания сильно расходятся с реальностью», – сказал старший экономист банка «Swedbank» Нериюс Мачюлис. По его словам, такие пенсии, о каких мечтают жители Литвы, не могут позволить даже самые богатые страны мира:



«Большая часть хочет получать хотя бы 70% прежней зарплаты, но в мире такого нет почти ни в одной стране. По крайней мере, государство не может платить такие пенсии. В самом оптимистическом варианте - это 60%».



Экономист уверяет, что мечтающим о таких доходах на пенсии надо думать о том, что ещё, кроме государства, может обеспечить им финансовую защищённость.



«Альтернатива - дополнительное пенсионное накопление в разных формах, чтобы человек не зависел только от выплат со стороны государства, чтобы у него были сбережения, недвижимость, деньги в пенсионных фондах или что-то ещё. Всё, что может дополнить регулярные доходы, приблизить их к тем, которые были прежде», – сказал экономист.



Профессор Вильнюсского университета Теодорас Медайскис подтвердил, что государство не сможет обеспечить пенсионерам доходы в размере 75% заработной платы. И всё же, по его мнению, такую мечту нельзя считать нереальной.



«Вместе с накапливаемой пенсией в фондах второй и третьей ступеней – за всю жизнь собрать столько возможно. Кстати, и в большей части развитых стран используется накопление в разных фондах.



Не надо забывать, что и расходы у людей старшего возраста в большинстве сфер меньше, чем у молодых: не надо содержать детей, выплачена ипотека, если она была и т.д. Поэтому, возможно, и 60% прежних доходов достаточно для поддержания достойной жизни. Но в старости увеличиваются расходы на здравоохранение. Я думаю, эти расходы должна брать на себя система здравоохранения в большей мере, чем она это делает сейчас», – сказал Медайскис.



По его словам, пенсия в размере 75% нынешних доходов в будущем составит столько и без дополнительных усилий. Правда, это касается людей с небольшими доходами.



«Система социального страхования в среднем сможет обеспечить пенсию в размере 50–60% доходов, если её не испортят предложениями о досрочном выходе на пенсию. Но из-за распределения эта система обеспечивает очень неодинаковое соотношение пенсии с прежними доходами.



Согласно подсчётам, если человек 35 лет получал половину средней зарплаты, то его пенсия составит 70% прежних доходов. Но если человек 35 лет получал по 3 средние зарплаты, то его пенсия составит всего 30% прежних доходов. Мы видим, что при нынешней системе 75% доходов - вполне достижимая планка, но только для тех, кто получал минимум... Других приходится призывать копить на пенсию дополнительно», – заметил профессор.



В то же время Мачюлис считает, что пенсию в размере 3/4 зарплаты не обязательно получат и те, кто будет откладывать на пенсию дополнительно:



«Всё зависит от того, в каком возрасте человек начинает откладывать деньги. Если он это делает, как только начинает работать, то он значительно увеличит свои доходы в старости, за счёт аннуитета, процентов и дивидендов».



Экономист добавил, что сейчас около миллиона жителей Литвы откладывают деньги в частных фондах. Но тем, кому скоро выходить на пенсию, накопить на комфортную жизнь невозможно.



Опрос «Spinter» показал, что сейчас пенсии в Литве небольшие. Пенсионеров в числе жителей с доходами 200 евро на одного члена семьи - больше всего - 84,9%. В группе с доходами 201–300 евро на одного человека - 43,8% пенсионеров.



Глава «Содры» Юлита Варанаускене так прокомментировала ситуацию: «Это очень по-человечески - нам не нравится, что уменьшатся доходы. Человек хотел бы, чтобы его доходы были если не растущими, то, по крайней мере, одинаковыми».



Варанаускене заметила, что ожидания большинства людей пенсии в размере 75% зарплаты - не напрасны, такую норму указали специалисты как комфортную.



По данным «Содры», в Литве средняя пенсия по старости в 2019 году составляла 44,5% средней зарплаты (834 евро) в Литве.



В 2020 г., согласно прогнозам, она составит 45,2% средней зарплаты. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: пенсия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 231 раз Комментарии