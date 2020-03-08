Язык ненависти по отношению к полу рождается из мелочей 🔊 Воспроизвести



В нашем обществе всё ещё довольно широко употребляются стереотипы и шутки, унижающие женщин. Исследования показывают, что это ощущают не только взрослые, но и дети. Поэтому нет ничего странного, что у нас из поколения в поколение передаётся модель поведения, которая всё ещё может казаться нормальной, хотя и поощряет неподобающее поведение в отношении женщин. А такой взгляд формирует и язык ненависти там, где он максимально распространён – в социальных сетях.



«Женщины приберут» – рутина?



По словам Алёны Гайдарович, руководителя отдела мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике (СИЖЭ), довольно часто люди не осознают, что своим поведением унижают другой пол. Так происходит и с языком ненависти. По словам Алёны Гайдарович, руководителя отдела мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике (СИЖЭ), довольно часто люди не осознают, что своим поведением унижают другой пол. Так происходит и с языком ненависти. Примеров такого поведения всё ещё хватает и на многих предприятиях или в организациях: «Женщины подготовят всё для праздника/вечеринки!», «Оставьте девушкам, они всё приберут!», «Не мойте, не мойте, девчата помоют после встречи!».



Это лишь несколько рутинных примеров того, как «бесхитростно» навязываются роли разным полам, нисколько не задумываясь, правильно ли это? Такой подход может быстро привести к языку ненависти, когда принимаются объяснять, что «обязаны» делать женщины. Без сомнения, такая модель применяется и в отношении мужчин.



Не хватает умения распознать язык ненависти



По мнению А.Гайдарович, упомянутые выше примеры, которые используют на семинарах в разных городах Литвы, организуемых Службой инспектора по журналистской этике, помогают выяснить, насколько люди способны распознать неподобающее поведение и язык ненависти.



«К сожалению, не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда на вопрос: «Испытывали ли Вы в отношении себя проявления языка ненависти?» люди отвечали отрицательно. А когда в качестве примеров приводятся высказывания о «месте женщины» в семье, на работе или в обществе, немалая часть аудитории начинает утвердительно кивать головой. Это говорит о том, что люди, возможно, и не каждый день, но довольно часто сталкиваются с неподобающим поведением, только не распознают его и на него не реагируют. А это создаёт условия для распространения языка ненависти, поскольку у тех, кто так говорит, отсутствует повод для понимания того, что это неприемлемо», – напоминает юрист СИЖЭ.



Как поступать в таких случаях?



По словам представителей СИЖЭ, если вы заметили случаи ненавистнических высказываний в публичной сфере (в комментариях на новостных порталах или в социальных сетях и других местах), необходимо реагировать. «Чем больше безразличия к неуместным публичным заявлениям или комментариям, тем меньше внимания уделяется и предупреждению ненавистнической риторики. Поэтому мы приглашаем любого, кто отмечает проявления языка ненависти, не только сообщать нам, но и связываться с редакциями порталов, которые публикуют такие тексты. Так же стоит поступать и в отношении комментариев в социальных сетях», – призывает А.Гайдарович.



Что такое язык ненависти?



Это речь, устная и письменная, жесты или любой другой инструмент вербальной и невербальной коммуникации, посредством которого отдельные лица или социальные группы подвергаются дискриминации по следующим признакам: раса, вероисповедание, этническое или национальное происхождение, пол, недуг, сексуальная ориентация или половая принадлежность.



Что такое разжигание ненависти?



Разжигание ненависти – это публичное распространение (в устной, письменной форме) информации (идей, мнений, заведомо ложных фактов), несущей в себе издевательства, оскорбления, поощрение ненависти, подстрекательство к дискриминации, насилию, физической расправе с группой людей или принадлежащими к ней отдельными людьми по причине их возраста, пола, сексуальной ориентации, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, веры, убеждений или взглядов.



Свобода слова и язык ненависти



В Конституции Литовской Республики закреплено положение о том, что человек вправе иметь свои убеждения и свободно их выражать. Однако Конституция также предусматривает, что свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – национальной, расовой, религиозной или социальной ненавистью, насилием и разжиганием дискриминации, с клеветой и дезинформацией. Служба инспектора по журналистской этике , Финансирование публикации осуществлено в соответствии с Программой Европейского союза по правам, равенству и гражданству на 2014–2020 годы. Данная публикация отражает мнение автора, он несёт полную ответственность за содержание. Европейская комиссия не не Категории: общество Ключевые слова: пропаганда Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 122 раза Комментарии