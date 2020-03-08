Хороший вопрос!

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Рамунас Карбаускис



«Бесчестные или бестолочи?» - таким вопросом задался недавно лидер «крестьян» Рамунас Карбаускис, коснувшись в одной из социальных сетей вопроса о компетентности инициаторов Клайпедского терминала сжиженного газа и других громких проектов предыдущей власти.



Р.Карбаускис напоминает о том, что накануне торжественной встречи судна-терминала тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что Литва может сама, не кланяясь Брюсселю и прочим, реализовать такой громкий проект.



Лидер «крестьян», к слову, тактично не упоминает о том, что этот проект тогда (как, впрочем, и сейчас) подавался исключительно как победа над «Газпромом» и оставшейся «с носом» Москвой. Р.Карбаускис напоминает о том, что накануне торжественной встречи судна-терминала тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что Литва может сама, не кланяясь Брюсселю и прочим, реализовать такой громкий проект.Лидер «крестьян», к слову, тактично не упоминает о том, что этот проект тогда (как, впрочем, и сейчас) подавался исключительно как победа над «Газпромом» и оставшейся «с носом» Москвой. Он просто приводит голые факты. Например, такой: Польша на финансирование строящегося на границе с Германией подобного терминала, привлекла помощь Евросоюза, которая составляет около 40% всей стоимости проекта.



Р.Карбаускис говорит и о том, что терминал в Клайпеде вполне можно было бы построить и с участием Латвии и Эстонии, которые наверняка также были бы не прочь иметь серьёзный аргумент на будущих переговорах с «Газпромом». Не говоря уже о том, что расходы каждого пайщика были бы гораздо меньше, чем тянущей ныне лямку в одиночку Литвы.



Предлагал свои услуги литовский бизнес, но «руководство Литвы и политическая элита решили избрать, возможно, самый плохой с экономической точки зрения вариант – арендовать судно-хранилище».



И хотя терминал в Клайпеде по своим объёмам предполагает обслуживание всех трёх стран Балтии, расходы несут теперь только налогоплательщики Литвы.



Впрочем, Рамунас Карбаускис несколько лукавит, изображая непонимание того, почему это Вильнюс не стал прибегать к помощи Риги и Таллина.



Это же элементарно: тогда Вильнюсу пришлось бы с цифрами в руках доказывать соседям рентабельность проекта, одного призыва отречься от старого мира с «Газпромом» было бы явно недостаточно.



Но у главного «крестьянина» и так хватает неудобных вопросов для бывшего министра Рокаса Масюлиса, отвечавшего за обретение «Independence», и активно поддерживавших его в ту пору первых лиц государства.



Р.Карбаускис, в частности, напоминает о том, что за 10 лет аренды судна-терминала мы заплатим около 600 млн евро.



«Ясно, что будут попытки защищаться, говоря, что бо́льшую часть этой суммы составляет содержание экипажа, технический присмотр и т.п., но, как гласят имеющиеся у нас цифры, за судно (как вещь) мы за 10 лет уплатим около 535 млн евро. По предварительным подсчётам, расходы на непосредственную деятельность терминала, его управление и аренду экипажа будут равны примерно 65 млн евро. Если бы судно было нашей собственностью, то нам пришлось бы оплачивать только эту малую часть», - пишет Р.Карбаускис.



Он также сообщает, что проведённый институтом «Oxford Institute for Energy Studies» анализ расходов на строительство судна-терминала (цифры, кстати, были взяты из договоров о строительстве судна) показал, что постройка судна «Independence» обошлась в 250 млн долларов США (по сегодняшнему курсу - 231 млн евро). Столько Литва заплатила за 5 лет аренды. То есть судно можно было бы выкупить фактически уже в 2019 году.



Но в подписанном Р.Масюлисом договоре прописана возможность выкупа только в 2024-м. И «всего лишь» примерно за 160 млн евро.



В итоге же, как пишет Р.Карбаускис, почти 760 млн евро (600 млн евро за десятилетнюю аренду и 160 млн евро за сам выкуп судна) – «это та цена, которую мы заплатим, когда в 2024 году завладеем как своей собственностью терминалом сжиженного природного газа».



Но и это ещё не всё. Глава «крестья» обращает внимание на то, что правовое обоснование «газотерминального» проекта началось только перед самым подписанием договора об аренде и продолжалось даже после подписания. А такое решение в других демократических странах было бы признано юридически некорректным.



Попутно стоит заметить, что Р.Карбаускис тактично не стал касаться главного аргумента сторонников «Independence» в его существующем ныне виде: терминал в Клайпеде помог Литве существенно сбить цену на продукцию «Газпрома». Если бы это было так, то Литва должна была бы платить за газ гораздо меньше, чем Латвия и Эстония, поскупившиеся сброситься на клайпедский терминал. Но мы почему-то этих цифр ни разу не видели.



И вряд ли увидим!.. Инф. «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Рамунас КАРБАУСКИС, Клайпедский терминал сжиженного газа Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 88 раз Комментарии