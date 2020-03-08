Банки не успевают оформлять ипотеку 🔊 Воспроизвести Экономисты уже несколько лет подряд говорят о том, что жизнь в Литве улучшается. Один из показателей - рост количества сделок с недвижимостью. Экономисты также отмечают, что в последнее время жильё стали покупать всё более молодые жители. Аналитики этому не удивляются: люди стали больше зарабатывать, поэтому купить жильё им становится легче.



По данным банка «Swedbank», за ипотечными кредитами к ним обращаются всё более молодые люди. Сумма первого взноса в среднем увеличилась на 2000 евро и составила свыше 19 000 евро.



«В последнее время доходы жителей росли быстрее, чем цены на жильё, поэтому возможностей у жителей стало больше. Люди могут быстрее накопить на первый взнос, кроме того, на взносы по кредитам в прошлом году жители отдавали в среднем 25% своих доходов. Это на один процент меньше, чем в 2018 году», – сказал Павел Ладзято, представитель «Swedbank». По данным банка «Swedbank», за ипотечными кредитами к ним обращаются всё более молодые люди. Сумма первого взноса в среднем увеличилась на 2000 евро и составила свыше 19 000 евро.«В последнее время доходы жителей росли быстрее, чем цены на жильё, поэтому возможностей у жителей стало больше. Люди могут быстрее накопить на первый взнос, кроме того, на взносы по кредитам в прошлом году жители отдавали в среднем 25% своих доходов. Это на один процент меньше, чем в 2018 году», – сказал Павел Ладзято, представитель «Swedbank». Согласно данным банка, в 2019 г. жители купили на 6% больше жилья, а средний кредит увеличился на 7% и превысил 71 000 евро.



По словам Ладзято, на росте средней суммы кредита сказалась активность покупателей недвижимости в Вильнюсе, где жильё сейчас самое дорогое, а рынок активный.



По данным «Swedbank», в 2017 г. в Вильнюсе заключили 34% от всех сделок с недвижимостью, а в 2019 г. - 47%. В Вильнюсе 40% от всех сделок с недвижимостью – это покупки новых квартир.



«Мы не первый год наблюдаем ещё одну тенденцию – жители несколько лет назад брали кредиты на дома, а сейчас снова выросли продажи квартир», − сказал представитель «Swedbank».



По данным банка, средний возраст получателя кредита составляет 34 года, это образованный семейный житель крупного города с доходами выше средних.



По словам аналитика в сфере недвижимости Арнольдаса Антанавичюса, его не удивляет, что жильё покупает молодёжь.



«Это один из «симптомов» верхушки экономического цикла, когда на рынок приходят оптимистически настроенные и малоопытные игроки. С другой стороны, если человек не особенно интересуется и опирается на мнение, бытующее в публичном пространстве, то поводов для оптимизма предостаточно – экономическая ситуация, рынок труда, тенденции зарплат и т.д. - всё хорошо. Поэтому многие считают, что не стоит «выбрасывать» деньги на аренду, лучше платить за своё. Другие просто решают улучшить условия жизни и меняют жильё на лучший вариант, поскольку опять-таки царит оптимизм, кажется, что в будущем будет всё хорошо. Кроме того, многие думают, что недвижимость в будущем станет дороже!», – рассказал специалист, заметив, что все эти факторы и заставляют людей покупать недвижимость.



Но Антанавичюс призывает не забывать, что на вторичном рынке, составляющем 70-80% всех сделок, одна половина покупает, а другая продаёт.



«Было бы логично подумать об аргументах продающей стороны. Конечно, иногда продают в силу конкретных причин, но остальные, скорее всего, продают потому, что предвидят грядущие неспокойные времена, думают, что в будущем цены станут ниже, такое мнение складывается в силу более широкого видения и богатого опыта», – сказал аналитик.



По словам Антанавичюса, чаще всего молодёжь накапливает на первый взнос самостоятельно или получает деньги от родителей: «При зарплате выше средней и ответственном управлении финансами несложно отложить деньги на первый взнос». ru.delfi.lt Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: «Swedbank», недвижимость Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 198 раз Комментарии