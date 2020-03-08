Тут пришла тётя Вера... И подарила маску 🔊 Воспроизвести



- Ты уже приготовил жене подарок на 8-е Марта? – спросила меня вчера тётя Вера, заглянув, как всегда, на минутку.



- Да собираюсь сегодня купить, - честно признался я.



- Могу помочь тебе в этом, - сказала соседка и достала из кармана медицинскую маску. – Два подарка в одном флаконе! И практическая польза, и забота о здоровье твоей супруги, что, поверь мне, часто ценится гораздо больше самого подарка.



- Шутите! – откликнулся я, хотя это был явно тот случай, когда говорят, что в каждой шутке – только доля шутки. – А откуда, кстати, эта маска у вас, где вы её купили? Все утверждают, что такие маски сегодня практически нельзя купить и что пачка таких масок, которая раньше стоила 2 евро, теперь стоит и 40, и 50 евро.



- А мне рассказывали, что уже видели объявление о продаже такой пачки за 100 евро, - спокойно откликнулась собеседница. – Ты-то должен знать, что у нас – свободный рынок! - Ты уже приготовил жене подарок на 8-е Марта? – спросила меня вчера тётя Вера, заглянув, как всегда, на минутку.- Да собираюсь сегодня купить, - честно признался я.- Могу помочь тебе в этом, - сказала соседка и достала из кармана медицинскую маску. – Два подарка в одном флаконе! И практическая польза, и забота о здоровье твоей супруги, что, поверь мне, часто ценится гораздо больше самого подарка.- Шутите! – откликнулся я, хотя это был явно тот случай, когда говорят, что в каждой шутке – только доля шутки. – А откуда, кстати, эта маска у вас, где вы её купили? Все утверждают, что такие маски сегодня практически нельзя купить и что пачка таких масок, которая раньше стоила 2 евро, теперь стоит и 40, и 50 евро.- А мне рассказывали, что уже видели объявление о продаже такой пачки за 100 евро, - спокойно откликнулась собеседница. – Ты-то должен знать, что у нас – свободный рынок! - Да я про это не забываю, но неужели и вы считаете, что вся эта нынешняя ситуация с продажей медицинских повязок – совершенно нормальная? – попытался я вызвать народного политолога на откровенность.



- Нет, не считаю, - сразу же ответила тётя Вера, что дало понять, что её предложение подарить жене на 8 Марта медицинскую маску было лишь предлогом обсудить волнующую её тему. – Государство, по моему разумению, должно выполнять роль разумного регулятора. Подчёркиваю: регулятора, а не диктатора. А это значит, что есть такие области нашей жизни, где государство не должно всё отдавать на откуп распоясавшемуся рынку, а должно заботиться и об интересах самых уязвимых членов нашего общества.



- Ну, вы сказанули: распоясавшегося! Я одно время и сам немножко поварился в бизнесе и прекрасно знаю, что среди предпринимателей хватает и совестливых людей, не желающих наживаться на чужом горе. Но всё-таки желание получить сверхприбыль, если предоставляется такая возможность, ещё никто не отменял, - вставил я свои «две копейки» в качестве бывшего предпринимателя и шапочно знакомого с основами экономической науки.



- Так я и не спорю, что в бизнесе, как и в любой другой сфере нашей жизни, хватает всяких людей – и хороших, и не очень. Я о том, что мне совершенно непонятно, почему в нашем здравоохранении нет никаких ограничителей, которые не позволяют жадным до сверхприбылей торговцам здоровьем наживаться на нас в таких ситуациях, как с этим коронавирусом, - заметила соседка, явно задетая за живое.



- Может и есть такие какие-нибудь ограничители, - несмело предположил я.



- Может и есть, но я в случае с масками их не вижу. А я думаю, было бы правильным, если бы наказывали «рублём» тех, кто за короткий период, скажем, в течение месяца, поднимает цены на какое-нибудь лекарство или товар в десятки раз, - сказала гостья, поднимаясь из-за стола. – А маску оставь себе. Дарю! Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 159 раз Комментарии