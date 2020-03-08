13 января станет выходным? 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Трёхсторонний совет, объединяющий профсоюзы, представителей правительства и работодателей, на заседании в конце минувшей недели обсудил предложение сделать выходным днём 13 января – День защитников отечества.



Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис информировал, что пока это предложение только обсуждается, решение планируют принять на следующем заседании.



«Мы пересмотрим весь список выходных дней. Вероятно, поддержим предложение сделать выходным 13 января, но тогда придётся вычеркнуть из списка другой выходной, например, 2 ноября», – сказал он.



Как известно, 2 ноября – День поминовения усопших – был объявлен выходным в прошлом году.



Предложение в связи с 13 января представила премьер-министру Саулюсу Сквярнялису Литовская ассоциация ветеранов полиции. Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис информировал, что пока это предложение только обсуждается, решение планируют принять на следующем заседании.«Мы пересмотрим весь список выходных дней. Вероятно, поддержим предложение сделать выходным 13 января, но тогда придётся вычеркнуть из списка другой выходной, например, 2 ноября», – сказал он.Как известно, 2 ноября – День поминовения усопших – был объявлен выходным в прошлом году.Предложение в связи с 13 января представила премьер-министру Саулюсу Сквярнялису Литовская ассоциация ветеранов полиции. Сквярнялис, в свою очередь, обратился в Трёхсторонний совет. Выходные дни регламентирует Трудовой кодекс Литвы.



Сейчас в Литве следующие праздники и памятные дни:



1 января – Новый год;



16 февраля – День восстановления Литовского государства;



11 марта – День восстановления независимости Литвы;



пасхальные воскресенье и понедельник;



1 мая – Международный день трудящихся; первое воскресенье мая – День матери;



первое воскресенье июня – День отца;



24 июня – День Ивана Купалы;



6 июля – День государства и Национальной песни (День коронации Миндаугаса);



15 августа – День Успения Богородицы;



1 ноября – День всех святых;



2 ноября – День поминовения усопших;



24 декабря – Сочельник;



25 и 26 декабря – Рождество. ru.delfi.lt Категории: политика Ключевые слова: праздник Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 105 раз Комментарии