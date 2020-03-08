Врачи пригрозили прекратить работу 🔊 Воспроизвести Литовские врачи, которые ежедневно взаимодействуют с гражданами, заразившимися различными инфекциями и вирусами, из-за угрозы распространения в стране коронавируса оставляют за собой право не выходить на работу, если литовские власти не обеспечат их должной защитой. Об этом говорится в открытом заявлении профсоюза работников системы здравоохранения Литвы.



В профсоюзе утверждают, что власти умышленно должным образом не регламентируют права врачей в условиях возможного распространения коронавируса. В частности, в настоящий момент для врачей не действуют 32-я и 33-я статьи закона о контроле и профилактике заразных заболеваний, которые регламентируют компенсацию врачам или их близким в случае потери здоровья или смерти.



Это вызвано тем, что коронавирус нового типа приказом министра расценивается как «опасное заразное заболевание», а не как «особо опасное заразное заболевание», при котором для медицинских работников применяются иные правила.



Кроме того, уверяют в профсоюзе, медицинские работники в настоящий момент должным образом не обеспечены защитными мерами – масками, средствами дезинфекции и другими инструментами защиты.



Ещё одна претензия литовского профсоюза к властям – практика отправления медработников в отпуск за свой счёт, а не согласно Трудовому кодексу с полагающейся компенсацией. В профсоюзе утверждают, что власти умышленно должным образом не регламентируют права врачей в условиях возможного распространения коронавируса. В частности, в настоящий момент для врачей не действуют 32-я и 33-я статьи закона о контроле и профилактике заразных заболеваний, которые регламентируют компенсацию врачам или их близким в случае потери здоровья или смерти.Это вызвано тем, что коронавирус нового типа приказом министра расценивается как «опасное заразное заболевание», а не как «особо опасное заразное заболевание», при котором для медицинских работников применяются иные правила.Кроме того, уверяют в профсоюзе, медицинские работники в настоящий момент должным образом не обеспечены защитными мерами – масками, средствами дезинфекции и другими инструментами защиты.Ещё одна претензия литовского профсоюза к властям – практика отправления медработников в отпуск за свой счёт, а не согласно Трудовому кодексу с полагающейся компенсацией. ИА «Regnum» Категории: общество Ключевые слова: коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 258 раз Комментарии