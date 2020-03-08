|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Врачи пригрозили прекратить работу
В профсоюзе утверждают, что власти умышленно должным образом не регламентируют права врачей в условиях возможного распространения коронавируса. В частности, в настоящий момент для врачей не действуют 32-я и 33-я статьи закона о контроле и профилактике заразных заболеваний, которые регламентируют компенсацию врачам или их близким в случае потери здоровья или смерти.
Это вызвано тем, что коронавирус нового типа приказом министра расценивается как «опасное заразное заболевание», а не как «особо опасное заразное заболевание», при котором для медицинских работников применяются иные правила.
Кроме того, уверяют в профсоюзе, медицинские работники в настоящий момент должным образом не обеспечены защитными мерами – масками, средствами дезинфекции и другими инструментами защиты.
Ещё одна претензия литовского профсоюза к властям – практика отправления медработников в отпуск за свой счёт, а не согласно Трудовому кодексу с полагающейся компенсацией.
ИА «Regnum»
Категории: общество
Ключевые слова: коронавирус
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|